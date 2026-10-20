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Люди 20 жовтня 2026 · 12:37

Павло Зібров розкрив, скільки грошей витрачає на родину та сценічний образ

Артист пояснив, чому витрати на повсякденне життя - лише частина його бюджету, та розповів, у що вкладає тисячі доларів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Павло Зібров розкрив, скільки грошей витрачає на родину та сценічний образ

Зібров поділився своїми щомісячними витратами (фото: Styler)

Український співак Павло Зібров відверто розповів про фінансовий бік свого життя. Артист пояснив, скільки коштів потребує утримання родини та чому створення нових пісень, кліпів і концертних образів обходиться недешево.

Styler з посиланням на інтерв'ю артиста для Аліни Доротюк розповідає, на які витрати звернув увагу співак і скільки, за його словами, може коштувати робота над одним творчим проєктом.

Витрати на родину та власну кар'єру

Артист зізнався, що сьогодні значні суми йдуть не лише на повсякденні потреби сім'ї, а й на підтримку його творчої діяльності. Йдеться про витрати на команду, створення музики, кліпи та сценічні костюми, без яких неможливо уявити його концертний образ.

За словами Зіброва, навіть звичайні побутові витрати для його родини складають чималу суму. Водночас утримання творчого колективу та підготовка нових робіт потребують зовсім іншого бюджету.

"Конкретно на газ, воду, поїсти, на саме елементарне. Це ясно, що кожен день… Ну, тисяч 50, тисяч 60-70 на місяць на нашу сім'ю йде", - розповів співак.

На що Зібров витрачає тисячі доларів

Окрема стаття витрат артиста - його професійна діяльність. Створення нових пісень, запис у студії, оркестрування, зйомки кліпів і робота з колективом потребують значних фінансових вкладень. Як пояснив Зібров, вартість одного творчого проєкту може сягати кількох тисяч доларів.

"А друге - у мене є ще колектив. Сьогодні я можу потратити - купити вірші, музику, купити оркестровку, студію, кліп зняти, да? Це вже неймовірні гроші. Сьогодні можна потратити 5 тисяч доларів, можна потратити 10 тисяч доларів на роботу", - зазначив артист.

Не менш витратною частиною його професії є сценічний одяг. Концертні костюми Зіброва - це не звичайні речі з масмаркету, а індивідуальні дизайнерські роботи, які доповнюють його впізнаваний сценічний образ. За цим також стежить дружина співака Марина.

"На костюми концертні - за ними ти не підеш в магазин і не купиш за 2 тисячі. Що, піджачок? Всі концертні костюми, вони коштують... Це дизайнерська робота - великі гроші: від блузочок, від мешт - від всього. І за тим слідкує Марина Володимирівна", - пояснив Павло.

Співак наголосив, що підтримка його сценічного образу та творчої діяльності потребує постійних вкладень. Саме тому він продовжує працювати, аби залишатися у формі й тішити шанувальників виступами.

"Тому основні гроші, величезні гроші йдуть туди. Це прірва. На виробництво і підтримку Павла Зіброва. Того іміджу, який на сьогоднішній день я маю. Це неймовірно великі гроші. Тому ми працюємо. І в формі - і бачите, голос звучить!" - резюмував він.

Яку пенсію отримує артист

Раніше Зібров також розповідав про свою пенсію та зізнавався, що її розмір далекий від того, на який він колись розраховував. У різні роки співак називав різні суми: у 2024 році в інтерв'ю він говорив про виплати в розмірі 7500-8300 гривень, а в березні 2025 року згадував близько 8500 гривень.

Артист пояснював, що на розмір пенсії впливають трудовий стаж і внески до Пенсійного фонду. Він також звертав увагу на те, що почесні звання самі собою не гарантують високих пенсійних виплат.

Нагадаємо, що раніше Павло Зібров пояснював, чому вкрай рідко з'являється на публіці разом із дружиною.

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