Сирні булочки без дріжджів в аерогрилі: простий рецепт за 30 хвилин (фото)

Сирні булочки із шоколадним крем-сиром можна подати на сніданок , вечерю або до чаю. Для тіста потрібні прості інгредієнти, а начинку легко змінювати - від варення до крем-сиру зі свіжими ягодами.

Інгредієнти

Для тіста знадобляться:

кисломолочний сир 5% - 350 г;

яйця - 2 шт.;

цільнозернове пшеничне борошно - 100 г;

розпушувач - ½ ч. л.;

сіль - дрібка.

Для начинки:

шоколадний крем-сир - за смаком;

ягоди або фрукти - за бажанням.

Приблизний час приготування: 30 хвилин.

Як приготувати сирні булочки

1. Змішайте сир із яйцями

Викладіть кисломолочний сир у миску та розімніть виделкою. Додайте яйця та дрібку солі, перемішайте. Якщо в сирі є зайва сироватка, попередньо злийте її.

2. Замісіть тісто

З'єднайте борошно з розпушувачем і додайте до сирної маси. Перемішайте до однорідного розподілу інгредієнтів. Тісто буде м’яким і може трохи липнути до рук.

Не поспішайте підсипати багато борошна: його надлишок зробить булочки щільнішими.

3. Сформуйте булочки

Злегка змочіть руки водою та сформуйте невеликі булочки приблизно однакового розміру. Викладіть у кошик аерогриля, залишаючи між ними трохи відстані.

Із зазначеної кількості інгредієнтів у мене вийшло 8 невеликих булочок, які всі одночасно помістилися в кошику аерогриля.

4. Випікайте до готовності

Я викладала булочки в холодний аерогриль, без попереднього розігрівання. Готуйте за температури 160 градусів приблизно 20 хвилин. Саме так я і випікала.

Орієнтуйтеся не лише на рум’яну скоринку: середина також має пропектися, без сирого липкого тіста. Залежно від розміру булочок, вологості сиру та моделі аерогриля може знадобитися трохи більше часу.

5. Додайте начинку

Дайте випічці трохи охолонути, розріжте булочки навпіл і змастіть шоколадним крем-сиром. Накрийте верхніми половинками та подавайте.

Сирні булочки із шоколадною начинкою, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Чим можна доповнити булочки

Шоколадний крем-сир легко замінити іншою начинкою. До булочок підійдуть:

шоколадна паста або шоколадне масло - їх можна доповнити скибочками банана;

- їх можна доповнити скибочками банана; звичайний крем-сир із варенням - кількість солодкого додатка регулюйте на свій смак;

- кількість солодкого додатка регулюйте на свій смак; густий джем чи повидло - можна змастити розрізану булочку або подати окремо;

- можна змастити розрізану булочку або подати окремо; ягоди та фрукти - додайте всередину чи прикрасьте готову випічку.

Оскільки в тісті немає доданого цукру, ці булочки можна поєднувати також із солоними начинками.

Містить пшеницю (глютен), яйця та молочні продукти. Додаткові алергени залежать від начинки - перевіряйте склад на упаковці