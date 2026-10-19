UA / RU
rbc.ua
Останні новини
15:58 Люди
Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі
15:27 Смачно
Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів
14:35 Корисне
Гель, порошок і кондиціонер: у який відсік пральної машини додавати засоби
13:52 Люди
Дмитро Бабчук показав незвичайний подарунок для Лесі Нікітюк: скільки він коштує (фото)
13:17 Корисне
Запас їжі на випадок блекауту: які продукти радить купувати лікар Олег Швець
12:41 Люди
Блогерка Ната Домінська оголосила про розрив з хлопцем через підозри у зраді
12:01 Гороскопи
Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 19 до 25 жовтня
11:22 Холостяк
"Наче знаю тебе все життя": учасниця "Холостяка" Валерія Полянська зворушила словами про Лесю Нікітюк
10:36 Смачно
Курячі вафлі: перевірений рецепт солоного снівданку за 30 хвилин (фото)
08:24 Холостяк
Катерина Остапчук відповіла на гучні заяви Горняк з "Холостяка" про колишнього чоловіка
Всі новини
Головна Люди Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі
Люди 19 жовтня 2026 · 15:58

Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі

Його самого було поранено, та він не залишив товариша в біді
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі

Віктор Перехрест у ЗСУ та на "МастерШеф" (колаж: Styler)

Фіналіст 4-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Віктор Перехрест, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ, врятував пораненого побратима на фронті.

Про це детальніше розповідає Styler із посиланням на офіційну сторінку Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Як Віктор Перехрест урятував побратима

Як зазначено у дописі, військовий Віктор Перехрест із позивним "Пальто" перебував на позиції, коли побачив, що ворог уразив групу українських захисників, які рухалися до свого місця розташування. Ризикуючи власним життям, Віктор дістався до поранених і надав медичну допомогу бійцю з позивним "Аматі".

Військовий також зміг знайти укриття, де перечекати небезпеку від ворожих дронів і дочекатися слушного моменту для евакуації.

Однак згодом поранення отримав і сам Перехрест. Попри це, наступного ранку він знову дістався до місця, де перебував "Аматі", щоб принести побратиму води.

Зрештою, завдяки допомозі Віктора поранений боєць зміг евакуюватися. Разом із ними вийти з небезпечної зони вдалося ще двом військовим, які також зазнали поранень.

Шлях завдовжки понад 10 км зайняв дві доби. Утім, усім чотирьом захисникам вдалося залишитися живими.

"Вдача посміхається підготовленим", - так Віктор прокоментував цей випадок.

Наразі і Віктор, і військовий із позивним "Аматі" проходять лікування після поранень.

Що відомо про Віктора Перехреста

Перехрест - один із найяскравіших і найулюбленіших глядачами учасників, фіналіст 4-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" (2014 рік), який пізніше також брав участь у проєкті "МастерШеф. Битва сезонів" (2022 рік).

Віктор народився та виріс у Києві. Його мама самотужки виховувала його з братом і працювала двірником, щоб родина мала кімнату в гуртожитку. Віктор як старший син рано взяв на себе побутові обов'язки та часто допомагав матері з роботою.

За освітою - кухар 3-го розряду, також у юності опановував професію взуттьовика.

На 4-й сезон "МастерШеф" прийшов із метою змінити своє життя та допомогти родині. Завдяки своїй щирості, відкритості, почуттю гумору та працьовитості він швидко став фаворитом глядачів і дійшов до фіналу.

Після завершення шоу Віктор почав працювати у відомих київських закладах. Прагнучи покращити харчування молоді, протягом кількох сезонів працював шеф-кухарем у дитячому скаутському таборі. Активно брав участь у різноманітних волонтерських та благодійних ініціативах.

Незважаючи на те, що до 2022 року він не мав військового досвіду, Віктор після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ.

Фіналіст &quot;МастерШеф-4&quot; Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі
Віктор Перехрест у 2022 році (фото: instagram.com/perehrest_vitya)

Раніше ми писали про те, що переможниця "МастерШеф" зізналася, що підштовхнуло її до прийому антидеприсантів.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП "Наче знаю тебе все життя": учасниця "Холостяка" Валерія Полянська зворушила словами про Лесю Нікітюк Холостяк "Наче знаю тебе все життя": учасниця "Холостяка" Валерія Полянська зворушила словами про Лесю Нікітюк
Скільки варити яйця: точний час для твердого чи рідкого жовтка
Скільки варити яйця: точний час для твердого чи рідкого жовтка Корисне
Блогерка Ната Домінська оголосила про розрив з хлопцем через підозри у зраді
Блогерка Ната Домінська оголосила про розрив з хлопцем через підозри у зраді Люди
Більше цікавого
Курячі вафлі: перевірений рецепт солоного снівданку за 30 хвилин (фото) Курячі вафлі: перевірений рецепт солоного снівданку за 30 хвилин (фото) Юлія Люшньова · 19 жовтня 2026, 10:36
"Пакунок малюка" 2026: що входить у бокс та як оформити допомогу грошима "Пакунок малюка" 2026: що входить у бокс та як оформити допомогу грошима Остапова Анастасія · 19 жовтня 2026, 06:14
Катерина Остапчук відповіла на гучні заяви Горняк з "Холостяка" про колишнього чоловіка Катерина Остапчук відповіла на гучні заяви Горняк з "Холостяка" про колишнього чоловіка Остапова Анастасія · 19 жовтня 2026, 08:24
Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів Остапова Анастасія · 19 жовтня 2026, 15:27