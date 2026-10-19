Фіналіст "МастерШеф-4" Віктор Перехрест врятував побратима на фронті: деталі

Фіналіст 4-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Віктор Перехрест, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ, врятував пораненого побратима на фронті.

Про це детальніше розповідає Styler із посиланням на офіційну сторінку Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook .

Як Віктор Перехрест урятував побратима

Як зазначено у дописі, військовий Віктор Перехрест із позивним "Пальто" перебував на позиції, коли побачив, що ворог уразив групу українських захисників, які рухалися до свого місця розташування. Ризикуючи власним життям, Віктор дістався до поранених і надав медичну допомогу бійцю з позивним "Аматі".

Військовий також зміг знайти укриття, де перечекати небезпеку від ворожих дронів і дочекатися слушного моменту для евакуації.

Однак згодом поранення отримав і сам Перехрест. Попри це, наступного ранку він знову дістався до місця, де перебував "Аматі", щоб принести побратиму води.

Зрештою, завдяки допомозі Віктора поранений боєць зміг евакуюватися. Разом із ними вийти з небезпечної зони вдалося ще двом військовим, які також зазнали поранень.

Шлях завдовжки понад 10 км зайняв дві доби. Утім, усім чотирьом захисникам вдалося залишитися живими.

"Вдача посміхається підготовленим", - так Віктор прокоментував цей випадок.

Наразі і Віктор, і військовий із позивним "Аматі" проходять лікування після поранень.

Що відомо про Віктора Перехреста

Перехрест - один із найяскравіших і найулюбленіших глядачами учасників, фіналіст 4-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" (2014 рік), який пізніше також брав участь у проєкті "МастерШеф. Битва сезонів" (2022 рік).

Віктор народився та виріс у Києві. Його мама самотужки виховувала його з братом і працювала двірником, щоб родина мала кімнату в гуртожитку. Віктор як старший син рано взяв на себе побутові обов'язки та часто допомагав матері з роботою.

За освітою - кухар 3-го розряду, також у юності опановував професію взуттьовика.

На 4-й сезон "МастерШеф" прийшов із метою змінити своє життя та допомогти родині. Завдяки своїй щирості, відкритості, почуттю гумору та працьовитості він швидко став фаворитом глядачів і дійшов до фіналу.

Після завершення шоу Віктор почав працювати у відомих київських закладах. Прагнучи покращити харчування молоді, протягом кількох сезонів працював шеф-кухарем у дитячому скаутському таборі. Активно брав участь у різноманітних волонтерських та благодійних ініціативах.

Незважаючи на те, що до 2022 року він не мав військового досвіду, Віктор після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ.