Финалист "МастерШеф-4" Виктор Перехрест спас побратима на фронте: детали

Финалист 4-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест, который после начала полномасштабного вторжения присоединившийся к ВСУ, спас раненого побратима на фронте.

Об этом подробнее рассказывает Styler со ссылкой на официальную страницу Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook .

Как Виктор Перехрест спас побратима

Как отмечается в сообщении, военный Виктор Перехрест с позывным "Пальто" находился на позиции, когда увидел, что враг поразил группу украинских защитников, двигавшихся к своему местоположению. Рискуя собственной жизнью, Виктор добрался до раненых и оказал медицинскую помощь бойцу с позывным "Амати".

Военный также смог найти укрытие, где переждать опасность от вражеских дронов и дождаться подходящего момента для эвакуации.

Однако впоследствии ранение получил и сам Перехрест. Несмотря на это, на следующее утро он снова добрался до места, где находился "Амати", чтобы принести побратиму воды.

В конце концов благодаря помощи Виктора раненый боец смог эвакуироваться. Вместе с ними выйти из опасной зоны удалось еще двум военным, которые также получили ранения.

Путь протяженностью более 10 км занял двое суток. Впрочем, всем четырем защитникам удалось остаться в живых.

"Нрав улыбается подготовленным", - так Виктор прокомментировал этот случай.

Сейчас и Виктор, и военный с позывным "Амати" проходят лечение после ранений.

Что известно о Викторе Перехресте

Перехрест - один из самых ярких и любимых зрителями участников, финалист 4-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" (2014 год), который позже также принимал участие в проекте "МастерШеф. Битва сезонов" (2022 год).

Виктор родился и вырос в Киеве. Его мама сама воспитывала его с братом и работала дворником, чтобы семья имела комнату в общежитии. Виктор, как старший сын, рано взял на себя бытовые обязанности и часто помогал матери с работой.

По образованию - повар 3-го разряда, также в юности овладевал профессией обувщика.

На 4-й сезон "МастерШеф" пришел с целью изменить свою жизнь и помочь семье. Благодаря своей искренности, открытости, чувству юмора и трудолюбию он быстро стал фаворитом зрителей и дошел до финала.

По завершении шоу Виктор начал работать в известных киевских заведениях. Стремясь улучшить питание молодежи, несколько сезонов работал шеф-поваром в детском скаутском лагере. Активно принимал участие в различных волонтерских и благотворительных инициативах.

Несмотря на то, что до 2022 года у него не было военного опыта, Виктор после начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ.