Перші заморозки в Україні: як захистити саджанці та чим їх накривати

Перші осінні заморозки не означають, що всі молоді дерева й кущі потрібно терміново накривати. Морозостійкі рослини зазвичай переносять короткочасне похолодання, тоді як теплолюбні культури та саджанці в горщиках можуть потребувати додаткового захисту.

Styler розповідає, як підготувати саджанці до холодних ночей, чим їх накривати та яких помилок уникати.

Чи всі саджанці потрібно накривати

Як пояснюють в Університеті штату Айова , морозостійкі дерева та кущі зазвичай витримують легкі осінні заморозки без укриття крони. Поступове похолодання допомагає їм перейти у стан спокою.

Тому перед укриттям варто перевірити морозостійкість конкретного виду й сорту, врахувати стан рослини та місцеві погодні умови.

Особливу увагу звертайте на нічний прогноз. Укргідрометцентр пояснює, що заморозки можуть виникати як у повітрі, так і на поверхні ґрунту. Тому навіть за невеликої плюсової температури повітря варто перевіряти попередження про заморозки на ґрунті.

Як захистити коріння від холоду

Фахівці Держпродспоживслужби Тернопільщини рекомендують приділяти увагу осінньому поливу та мульчуванню саду. Ці заходи допомагають підготувати кореневу систему до зимових умов.

За рекомендаціями Університету Міннесоти , навколо недавно висаджених дерев і кущів можна розкласти органічну мульчу шаром приблизно 7-8 см.

Для цього підійде деревна тріска. Водночас важливо дотримуватися кількох правил:

не насипайте мульчу впритул до стовбура;

залишайте відкритим місце переходу стовбура в коріння;

якщо мульча вже є, враховуйте загальну товщину шару.

Перед похолоданням перевірте вологість ґрунту. Якщо він підсох і ще не промерз, полийте прикореневу зону. Водночас не допускайте застою води, особливо на ділянках із поганим дренажем.

Чим накривати саджанці

Для рослин, чутливих до короткочасного похолодання, можна використовувати біле укривне агроволокно, зокрема спанбонд. Воно пропускає повітря та вологу.

У Королівському садівничому товаристві Великої Британії пояснюють: щільніше полотно забезпечує кращий захист від холоду, ніж тонке. За потреби агроволокно можна укласти у два шари.

Наприклад, полотно щільністю 35 г/м² забезпечує більший захист, ніж матеріал щільністю 17 г/м². За потреби агроволокно можна використовувати у два шари.

Однак укриття не гарантує захисту теплолюбних рослин під час сильних або тривалих морозів. Для них можуть знадобитися інші умови зберігання.

Як правильно накрити саджанець на холодну ніч

Фахівці Аграрного центру Університету штату Луїзіана радять опускати укривний матеріал до землі. Так він допомагає утримувати тепло, яке віддає ґрунт.

Якщо саджанець потребує тимчасового укриття, дійте так:

Підготуйте матеріал. Для тендітних гілок можна встановити легкий каркас, щоб укриття не тиснуло на рослину. Для легкого агроволокна опори не завжди потрібні. Накрийте саджанець завчасно. Зробіть це до нічного зниження температури, а не після появи інею. Закріпіть краї біля землі. Це допоможе утримати тепло та не дасть вітру зірвати полотно. Перевірте укриття після потепління. Легке повітропроникне агроволокно не обов'язково знімати щоранку. Враховуйте погоду, стан рослини та рекомендації виробника матеріалу.

Не обмотуйте крону герметично поліетиленовою плівкою. У сонячну погоду під нею може накопичуватися надмірне тепло та волога.

Що робити із саджанцями в горщиках

У контейнерах коріння сильніше піддається впливу холоду, ніж у відкритому ґрунті. Тому одного укриття крони може бути недостатньо.

Якщо очікують короткочасні заморозки, горщики з морозостійкими рослинами можна перемістити в захищене від вітру місце. Для додаткового утеплення обгорніть контейнери мішковиною або іншим відповідним матеріалом.

Теплолюбні саджанці, які не витримують прогнозованого похолодання, краще завчасно перенести у приміщення з відповідною для них температурою.

Як підготувати саджанці в горщиках до зими

Якщо рослини залишатимуться в контейнерах до весни, їм потрібно окремо підібрати умови зимівлі. Тимчасове укриття на одну холодну ніч цього питання не вирішує.

Фахівці Університету Іллінойсу рекомендують для морозостійких багаторічних рослин кілька варіантів:

прикопати горщики в землю, щоб захистити коріння від різких температурних коливань;

згрупувати контейнери в захищеному від вітру місці та утеплити простір навколо них мульчею;

перенести рослини, яким це підходить, у прохолодне неопалюване приміщення.

При цьому умови зберігання залежать від виду рослини.

Український садовий центр WestGard зазначає, що листопадні культури в стані спокою можна зберігати в прохолодному підвалі, тоді як хвойним рослинам потрібне світле приміщення.

Протягом зими перевіряйте вологість субстрату та поливайте за потреби. Не допускайте ані повного пересихання, ані перезволоження.

Не спалюйте траву, листя та гілки

Не спалюйте рослинні рештки, намагаючись створити димову завісу для захисту саджанців від холоду.