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Полезное 19 октября 2026 · 17:24

Первые заморозки в Украине: как защитить саженцы и чем их накрывать

Когда нужно агроволокно, как мульчировать почву и что делать с растениями в горшках
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Первые заморозки в Украине: как защитить саженцы и чем их накрывать

Женщина накрывает саженцы (фото: Styler)

Первые осенние заморозки не означают, что все молодые деревья и кустарники нужно срочно накрывать. Морозостойкие растения обычно переносят кратковременное похолодание, тогда как теплолюбивые культуры и саженцы в горшках могут нуждаться в дополнительной защите.

Styler рассказывает, как подготовить саженцы к холодным ночам, чем их накрывать и какие ошибки избегать.

Все ли саженцы нужно накрывать

Как объясняют в Университете штата Айова, морозостойкие деревья и кустарники обычно выдерживают легкие осенние заморозки без укрытия кроны. Постепенное похолодание помогает им перейти в состояние покоя.

Поэтому перед укрытием следует проверить морозостойкость конкретного вида и сорта, учесть состояние растения и погодные условия.

Особое внимание обращайте на ночной прогноз. Укргидрометцентр объясняет, что заморозки могут возникать как на воздухе, так и на поверхности почвы. Поэтому даже при небольшой плюсовой температуре воздуха следует проверять предупреждение о заморозках на почве.

Как защитить корни от холода

Специалисты Госпродпотребслужбы Тернопольщины рекомендуют уделять внимание осеннему поливу и мульчированию сада. Эти мероприятия помогают подготовить корневую систему к зимним условиям.

По рекомендациям Университета Миннесоты вокруг недавно высаженных деревьев и кустов можно разложить органическую мульчу слоем примерно 7-8 см.

Для этого подойдет древесная щепа. В то же время важно соблюдать несколько правил:

  • не насыпайте мульчу вплотную к стволу;
  • оставляйте открытым место перехода ствола в корни;
  • если мульча уже есть, учитывайте общую толщину слоя.

Перед похолоданием проверьте влажность почвы. Если он подсох и еще не промерз, полейте прикорневую зону. В то же время не допускайте застоя воды, особенно на участках с плохим дренажем.

Чем накрывать саженцы

Для растений, чувствительных к кратковременному похолоданию, можно использовать белое укрывное агроволокно, в частности спанбонд. Оно пропускает воздух и воду.

В Королевском садоводческом обществе Великобритании объясняют: более плотное полотно обеспечивает лучшую защиту от холода, чем тонкое. При необходимости агроволокно можно уложить в два слоя.

К примеру, полотно плотностью 35 г/м² обеспечивает большую защиту, чем материал плотностью 17 г/м². При необходимости агроволокно можно использовать в два слоя.

Однако укрытие не гарантирует защиты теплолюбивых растений во время сильных или продолжительных морозов. Для них могут потребоваться другие условия хранения.

Как правильно накрыть саженец на холодную ночь

Специалисты Аграрного центра Университета штата Луизиана советуют опускать укрывной материал к земле. Так он помогает удерживать тепло, которое отдает почву.

Если саженец нуждается в временном укрытии, действуйте так:

  1. Подготовьте материал. Для хрупких веток можно установить легкий каркас, чтобы укрытие не давило на растение. Для легкого агроволокна опоры не всегда требуются.
  2. Накройте саженец раньше времени. Сделайте это до ночного понижения температуры, а не после появления инея.
  3. Закрепите края у земли. Это поможет удержать тепло и не даст ветру сорвать полотно.
  4. Проверьте укрытие после потепления. Легкое воздухопроницаемое агроволокно не обязательно снимать каждое утро. Учитывайте погоду, состояние растения и рекомендации изготовителя материала.

Не обматывайте крону герметичной полиэтиленовой пленкой. В солнечную погоду под ней может скапливаться чрезмерное тепло и влага.

Что делать с саженцами в горшках

В контейнерах корни сильнее подвержены воздействию холода, чем в открытом грунте. Поэтому одного укрытия кроны может быть недостаточно.

Если ждут кратковременные заморозки, горшки с морозостойкими растениями можно переместить в защищенное от ветра место. Для дополнительного утепления оберните контейнеры мешковиной или другим подходящим материалом.

Теплолюбивые саженцы, не выдерживающие прогнозируемого похолодания, лучше заранее перенести в помещение с подходящей для них температурой.

Как подготовить саженцы в горшках к зиме.

Если растения будут оставаться в контейнерах до весны, нужно отдельно подобрать условия зимовки. Временное укрытие одной холодной ночью этого вопроса не решает.

Специалисты Университета Иллинойса рекомендуют для морозостойких многолетних растений несколько вариантов:

  • прикопать горшки в землю, чтобы защитить корни от резких температурных колебаний;
  • сгруппировать контейнеры в защищенном от ветра месте и утеплить пространство вокруг них мульчей;
  • перенести растения, которым это подходит, в прохладное неотапливаемое помещение.

При этом условия хранения зависят от вида растения.

Украинский садовый центр WestGard отмечает, что листопадные культуры в состоянии покоя можно хранить в прохладном подвале, в то время как хвойным растениям нужно светлое помещение.

В течение зимы проверяйте влажность субстрата и поливайте при необходимости. Не допускайте ни полного пересыхания, ни переувлажнения.

Не сжигайте траву, листья и ветки

Не сжигайте растительные остатки, пытаясь создать дымовую завесу для защиты саженцев от холода.

ДСНС напоминает о запрете сжигания сухой травы и растительных остатков и предупреждает о риске пожаров и вреде для окружающей среды и здоровья людей.

Раньше мы писали о том, что можно делать осенью, чтобы не навредить саду.

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