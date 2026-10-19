Сырные булочки без дрожжей в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут (фото)

Сырные булочки с шоколадным крем-сыром можно подать на завтрак, ужин или к чаю. Для теста нужны простые ингредиенты, а начинку легко менять - от варенья до крем-сыра со свежими ягодами.
Своим вариантом с шоколадным крем-сыром делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты
Для теста понадобятся:
- кисломолочный творог 5% - 350 г;
- яйца - 2 шт.;
- цельнозерновая пшеничная мука - 100 г;
- разрыхлитель - ½ ч. л.;
- соль - щепотка.
Для начинки:
- шоколадный крем-сыр - по вкусу;
- ягоды или фрукты - по желанию.
Приблизительное время приготовления: 30 минут.
Как приготовить творожные булочки
1. Смешайте творог с яйцами
Выложите творог в миску и разомните вилкой. Добавьте яйца и щепотку соли, перемешайте. Если в сыре есть лишняя сыворотка, предварительно слейте ее.
2. Замесите тесто
Соедините муку с разрыхлителем и добавьте в творожную массу. Перемешайте до однородного распределения ингредиентов. Тесто будет мягким и может немного прилипнуть к рукам.
Не торопитесь подсыпать много муки: его излишек сделает булочки более плотными.
3. Сформируйте булочки
Слегка смочите руки водой и сформуйте небольшие булочки примерно одинакового размера. Выложите в корзину аэрогриля, оставляя между ними немного расстояния.
Из указанного количества ингредиентов у меня вышло 8 небольших булочек, все одновременно поместились в корзине аэрогриля.
4. Выпекайте до готовности
Я выкладывала булочки в холодный аэрогриль, без предварительного разогрева. Готовьте при температуре 160 градусов примерно 20 минут. Вот так я и выпекала.
Ориентируйтесь не только на румяную корочку: середина должна пропекться, без сырого липкого теста. В зависимости от размера булочек, сырости и модели аэрогриля может потребоваться немного больше времени.
5. Добавьте начинку
Дайте выпечке немного остыть, разрежьте булочки пополам и смажьте шоколадным крем-сыром. Накройте верхними половинками и подавайте.
Чем можно дополнить булочки
Шоколадный крем-творог легко заменить другой начинкой. К булочкам подойдут:
- шоколадная паста или шоколадное масло - их можно дополнить ломтиками банана;
- обычный крем-сыр с вареньем - количество сладкого добавки регулируйте по своему вкусу;
- густой джем или повидло - можно смазать разрезанную булочку или подать отдельно;
- ягоды и фрукты - добавьте внутрь или украсьте готовую выпечку.
Поскольку в тесте нет добавленного сахара, эти булочки можно сочетать с солеными начинками.
Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены зависят от начинки - проверяйте состав на упаковке.
Раньше мы рассказывали, как приготовить высокобелковые куриные вафли.