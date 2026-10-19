Пышные булочки с малиной: пошаговый рецепт приготовления ягодных узелков

Мягкое сдобное тесто, золотистая корочка и сочная малина - такую выпечку можно приготовить дома, придав булочкам формы красивых завитков. За основу взят рецепт с малиной и шоколадом, который можно адаптировать, оставив только ягодную начинку.

Как приготовить булочки по рецепту кулинарного проекта "Випікай Любов" и чем отличается домашняя версия редактора Остаповой Анастасии - читайте на Styler.

Булочки с малиной: что изменилось в рецепте

За основу я взяла видеорецепт булочек с малиной и шоколадом от кулинарного проекта "Випікай Любов".

В оригинальном рецепте авторы используют сдобное тесто на прессованных осмотолерантных дрожжах, а малиновую начинку дополняют шоколадом.

Для своей версии я отказалась от шоколада и оставила только малину. Также изменила пропорции теста, использовала сухие дрожжи, а к ягодной начинке добавила кукурузный крахмал. Благодаря этому начинка становится гуще и лучше держится между слоями теста.

Булочки я сформировала в виде закрученных узелков. Для этого тесто с начинкой нужно сложить, порезать на полоски, перекрутить в жгуты и завязать петлей. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось восемь булочек.

На приготовление следует отвести примерно 2,5-3,5 часа с учетом затворения, двух выстаиваний, формовки и выпечки.

Булочки с малиновой начинкой (фото: Анастасия Остапова)

Ингредиенты для булочек с малиной

Для начинки подойдет свежая или замороженная малина.

Для теста:

пшеничная мука - 400 г

молоко - 180 мл

сухие дрожжи - 7 г

сахар - 60 г

сливочное масло - 60 г

яйцо - 1 шт.

соль - ½ ч. л.

немного масла для смазывания миски

немного муки для рабочей поверхности

Для малиновой начинки:

свежая или замороженная малина - 250 г

сахар - 70 г

кукурузный крахмал - 12 г

холодная вода - 1 ст. л.

Для смазки:

яичный желток - 1 шт.

молоко - 1 ст. л.

Из этого количества ингредиентов выходит 8 булочек.

Как приготовить дрожжевое тесто и малиновую начинку.

Сначала подготовьте ингредиенты для теста.

Если вы используете активные сухие дрожжи, растворите их в теплом молоке с небольшим количеством сахара и оставьте на 5-10 минут в соответствии с инструкцией производителя.

Если дрожжи быстродействующие, их обычно можно сразу смешать с мукой. Проверьте способ использования и температуру жидкости на упаковке.

В миске соедините муку, остальные сахара, соль, яйцо, молоко и подготовленные дрожжи. Начните замешивать тесто, постепенно добавляя размягченное сливочное масло.

Вымешивайте примерно 10-15 минут руками или 7-10 минут кухонным миксером с насадкой для теста.

Готовое тесто должно быть мягким, гладким и эластичным. Если оно чуть-чуть липнет к рукам, не спешите добавлять много муки.

Переложите тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время оно должно увеличиться в объеме примерно вдвое.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку.

Малину выложите в сотейник, добавьте сахар и нагрейте на небольшом огне, периодически помешивая.

Замороженные ягоды можно использовать без предварительного размораживания. Они могут выделять больше жидкости, поэтому иногда начинку нужно уваривать дольше.

Когда малина пустит сок, смешайте кукурузный крахмал со столовой ложкой холодной воды и влейте в ягоды. Продолжайте нагревать массу, постоянно помешивая, пока она не загустеет.

Готовая начинка должна напоминать густой джем, не растекающийся по поверхности теста. Снимите сотейник с огня и оставьте малиновую массу полностью охлаждаться.

Как сформировать булочки с малиновыми завитками

Когда тесто увеличится в объеме, осторожно обомните его и переложите на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт размером примерно 40×30 см .

Зрительно разделите его на две равные части по более длинной стороне. На половину размером примерно 20×30 см равномерно нанесите охлажденную малиновую начинку, оставляя у краев 1-2 см свободного теста.

Накройте начинку второй, чистой половиной пласта. В результате должна получиться прямоугольная заготовка размером примерно 20×30 см с малиновой прослойкой внутри. Слегка прижмите поверхность и края, чтобы слои держались вместе.

Разрежьте заготовку вдоль 30-сантиметровой стороны на восемь длинных полосок шириной примерно 3,5-4 см. Длина каждой полоски составит около 20 см.

Возьмите одну полоску за оба конца и осторожно перекрутите их в противоположных направлениях, формируя жгут. На поверхности должны появиться малиновые прожилки.

После этого сверните жгут в петлю и проведите один его конец через середину, образуя свободный узелок. Кончики спрячь под низ булочки, чтобы она держала форму во время выпечки.

Не затягивайте узелок слишком плотно, так как тесто еще будет увеличиваться в объеме. Повторите с остальными полосами.

Если начинка начинает утекать, а тесто становится слишком мягким, поставьте заготовки в холодильник на 10-15 минут. После охлаждения их будет легче извращать.

Выложите все восемь булочек на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними примерно 4-5 см.

Сколько выпекать булочки с малиной в духовке

Накройте сформованные булочки полотенцем или пленкой и оставьте приблизительно на 25-35 минут для повторной расстойки. За это время они должны заметно увеличиться в объеме.

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме верх-низ.

Смешайте яичный желток со столовой ложкой молока и осторожно смажьте открытые участки теста, не размазывая малиновую начинку.

Поставьте противень на средний уровень духовки и выпекайте примерно 20-25 минут. Точное время зависит от размера булочек, количества внутренности и особенностей духовки.

Готовая выпечка должна иметь золотистую корочку, а тесто внутри полностью пропекться. Если поверхность начинает слишком быстро темнеть, булочки можно неплотно прикрыть фольгой.

После выпечки переложите их на решетку и оставьте охлаждаться примерно на 10-15 минут.

Обратите внимание на аллергены. Рецепт содержит пшеницу, яйца и молочные продукты. При наличии пищевых аллергий перед подготовкой проверьте состав ингредиентов.