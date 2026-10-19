Блогерша Ната Доминская объявила о разрыве с парнем из-за подозрений в измене

Украинская блогерша Ната Доминская откровенно рассказала о кризисе в личной жизни. Она поделилась, что увидела в телефоне любимого после корпоратива и почему эта ситуация стала для нее болезненным ударом.

Как Доминская узнала об измене

В видео в Instagram блогерша рассказала, что 9 октября ее любимый пошел на корпоратив, куда сотрудникам якобы запретили приходить с партнерами. Мужчина заверил ее, что проводит время с коллегами, а все их половинки остались дома.

Ната призналась, что в тот день испытывала сильную тревогу, из-за которой ее сильно тошнило и она не могла есть.

По словам блогерши, мужчина вернулся очень пьяным - настолько, что раньше она не видела его в таком состоянии. Ната помогла ему раздеться, уложила спать и поставила телефон на зарядку.

Когда устройство включилось, на него начали поступать уведомления. Женщина рассказала, что тревожное предчувствие не давало ей покоя, поэтому решила проверить телефон любимого. Пара знала пароли друг друга, хотя раньше блогерша не нарушала его конфиденциальности.

"И я захожу в телефон и просто вижу эту фотографию", - эмоционально вспомнила Ната.

На видео она показала скриншот с фото, на которой ее парень позирует с другой девушкой в фотобудке. Он обнимает девушку и пытается поцеловать ее в голову и шею.

Скриншот с видео

Увиденное заставило ее усомниться в верности партнера.

"Я не верю, что увиденное - это просто дружеская фотка с коллегой", - отметила Доминская.

Ната отметила, что тогда парень предлагал предоставить дополнительные доказательства, в частности, записи с камер наблюдения. Однако, по словам блогерши, на тот момент они уже не имели для нее значения: увиденного и осознания того, что любимый, как она считает, соврал ей, было достаточно, чтобы почувствовать обесценивание своих чувств.

Самым болезненным в этой ситуации для нее стало осознание того, что она вкладывала в отношения гораздо больше, чем, по ее мнению, ценил партнер.

"Все, что я сделала хорошего, все, что я дала, все, что я отдала частичку себя просто этому человеку, это все обесценено", – поделилась блоггерша.

В то же время Ната решила воспринимать пережитое как начало личных изменений. Она надеется, что этот опыт поможет ему стать сильнее, научиться лучше понимать себя и перестать брать на себя ответственность за спасение других людей.

"Я стану сильнее, умнее, я перестану спасать других, и наконец-то спасу себя", - подытожила Доминская.

Кто такая Ната Доминская

Ната Доминская - украинская актриса, блогерша и автор юмористических Reels в Instagram. Она также занимается креативным маркетингом для брендов и создает контент о самовыражении.

О личной жизни девушки известно немногое. Так, в интервью на подкасте Nastya Komarida в 2025 году Доминская уже делилась непростым опытом своих отношений.

Она откровенно рассказала об измене бывшего парня с ее лучшей подругой. По ее словам, эта подруга присылала ему свои фото в белье, которое Ната ей подарила. Это событие стало для нее сильным эмоциональным потрясением и толчком к глубокой внутренней трансформации.

Также она упоминала, что бывший избранник появился в ее жизни "кармически". Именно после тяжелого разрыва с ним она вышла из "состояния жертвы" в "состояние творца", стала больше работать над собой и углубилась в духовные практики.

Также Доминская - внучка той самой бабушки, которая стала мемом в сети со своим изречением: "Боже, яке кончене!".