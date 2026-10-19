Запас еды на случай блекаута: какие продукты советует покупать врач Олег Швец

При длительном отключении электроэнергии даже привычное приготовление пищи может стать проблемой. Чтобы не зависеть от работы холодильника или плиты, дома следует иметь запас долго хранящихся продуктов, обеспечивающих организм необходимыми питательными веществами.

Какие продукты выбрать, чего лучше избегать и как организовать питание в чрезвычайной ситуации, рассказывает Styler.

Какие продукты стоит купить на случай блекаута

Доктор Олег Швец на своей странице Facebook советует формировать запас пищи как минимум на несколько дней. При этом важно учитывать не только сроки годности продуктов, но и их питательную ценность и возможность потребления без приготовления.

По его рекомендациям, в домашний запас следует включить:

Цельнозерновые продукты и крупы. Хлебцы, сухари, крекеры, овсяные хлопья, рис и макароны снабжают организм энергией. Цельнозерновые варианты дополнительно содержат клетчатку, витамины группы В и минералы.

Бобовые и рыбные консервы. Готовые к употреблению фасоль, чечевица, горошек, тунец, сардины и скумбрия являются источниками белка. Жирная рыба также содержит жирные кислоты омега-3.

Орехи и арахисовую пасту. Они питательны, не нуждаются в приготовлении и содержат ненасыщенные жиры и растительный белок.

Овощи и фрукты длительного хранения. Подойдут овощные консервы, фрукты в собственном соке, сухофрукты и пюре. Квашенные овощи можно добавлять в запас только при условии, что они не нуждаются в холодильнике.

Ультрапастеризованное молоко. В закрытой упаковке оно может храниться без охлаждения, если это предусмотрено изготовителем. Для блекаутов лучше выбирать небольшие упаковки, которые можно использовать сразу.

Отдельно эксперт обращает внимание на консервированные продукты. По содержанию белков, жиров, углеводов и многих минералов они могут быть сопоставимы со свежими. Поэтому консервы могут являться частью сбалансированного питания, особенно когда доступ к свежим продуктам ограничен.

Каких продуктов лучше избегать

Долгий срок годности не всегда означает, что продукт подходит для регулярного питания. Олег Швец рекомендует обращать внимание на количество соли, добавленного сахара и насыщенных жиров.

Прежде всего следует ограничивать:

Очень соленые консервы. Лучше выбирать бобовые и овощи без добавленной соли или с пониженным содержимым.

Фрукты в сладком сиропе. Альтернатива - консервированные фрукты в воде или собственном соке.

Лапша быстрого приготовления и готовые супы. Они часто содержат много соли, а для приготовления может потребоваться горячая вода.

Сладкие хлопья и батончики. Часть таких продуктов содержит много добавленного сахара и мало клетчатки.

Консервы из переработанного мяса. Некоторые из них содержат большое количество соли и насыщенных жиров.

Сладости. Печенье, шоколад и другие продукты с большим количеством сахара не следует делать основой запаса.

Если консервированные овощи или бобовые содержат соленый рассол, то его можно слить, а сам продукт при наличии чистой воды промыть. Чтобы сделать еду более разнообразной, эксперт также рекомендует использовать сушеные травы и специи.

Что можно есть во время блекаута без приготовления

Даже из небольшого запаса продуктов можно составить несколько простых приемов пищи, для которых не нужна плита, кипяток или холодильник.

Вот три примера сочетаний на основе продуктов, рекомендованных Олегом Швецом:

1. Хлебцы с арахисовой пастой и фруктовым пюре. Хлебцы обеспечат углеводами, арахисовая паста - жирами и растительным белком, а фруктовое пюре дополнит перекус.

2. Консервированная фасоль с овощами и крекерами. Готовую фасоль можно совместить с консервированными овощами без дополнительной термической обработки. Крекеры станут альтернативой хлебу.

3. Рыбные консервы с хлебом длительного хранения. Сардины, скумбрия или тунец в сочетании с хлебом помогут получить белок и углеводы без приготовления.

Что проверить на упаковке перед покупкой

При формировании запаса важно учитывать условия, в которых придется пользоваться продуктами. Даже еда с длительным сроком годности может оказаться неудобной, если для ее приготовления требуется вода или нагрев.

Перед покупкой проверьте:

Условия хранения для открытия. Продукт должен хранить без холодильника при температуре, указанной изготовителем.

Требования после открытия. Если упаковку нужно сразу поставить в холодильник, во время длительного отключения лучше использовать ее полностью.

Размер порции. Небольшие упаковки более удобны, когда нет возможности безопасно хранить остатки пищи.

Способ приготовления. Проверьте, можно ли есть продукт сразу, или он нуждается в варке, кипятке или добавлении воды.

Способ открывания. Для консервов без специального кольца понадобится механический нож.

Не следует использовать консервы со вздутыми крышками, поврежденными швами или следами протечки.

Отдельно следует учесть условия хранения молока, овощных пюре и других продуктов после вскрытия. Если холодильник не работает, не оставляйте их надолго при комнатной температуре.

Сколько воды нужно запасти на три дня

Олег Швец напоминает, что запас еды необходимо дополнить питьевой водой. Ориентировочная суточная потребность взрослого в жидкости составляет 1,5-2,5 литра, но для чрезвычайных ситуаций нужно предусмотреть дополнительную воду.

Для подготовки к возможным перебоям с водоснабжением следует ориентироваться на 3 литра питьевой воды на человека в сутки, а также отдельно предусмотреть воду для гигиены и бытовых нужд.

Минимальный трехдневный запас питьевой воды составит:

для одного человека - 9 литров;

для двух - 18 литров;

для трех - 27 литров;

для четырех - 36 литров.

Это только питьевая вода. Для приготовления пищи, мытья посуды и личной гигиены требуется дополнительный запас, который следует рассчитывать отдельно.

Воду рекомендуют хранить в чистых, плотно закрытых емкостях, предназначенных для пищевых продуктов, вдали от солнечного света и источников тепла.

Как правильно хранить домашний запас еды

Олег Швец советует не скупать продукты в больших количествах, а сформировать набор из привычных для семьи товаров. Лучше всего выделить для них сухое и прохладное место и регулярно проверять сроки годности.

Чтобы продукты не зависели, можно придерживаться простого правила: сначала использовать те, которые приобрели раньше, а вместо них добавлять новые.

Важно также учесть количество членов семьи и их пищевые потребности. Например, для маленьких детей, людей с пищевыми аллергиями или соблюдающих специальный рацион понадобятся отдельные продукты.

Главное сформировать запас, который будет действительно пригоден для использования без электричества, а не просто будет храниться на полке годами.