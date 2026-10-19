Куриные вафли: проверенный рецепт соленого завтрака за 30 минут (фото)

Вафли можно готовить не только сладкими. С куриным филе, йогуртом и творогом они станут основой для сытного высокобелкового завтрака, а с овощами и соусом их можно подать как сэндвич.
Как приготовить куриные вафли, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 4 вафли (2 порции):
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Куриное филе - 150 г.
- Греческий йогурт без добавок - 120 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Цельнозерновая пшеничная мука - 40 г.
- Твердый сыр - 40 г.
- Соль и специи - по вкусу.
- Масло для смазывания пластин - при необходимости.
Приблизительное время приготовления: 30 минут.
Как приготовить куриные вафли.
1. Измельчите филе
Нарежьте небольшими кусочками сырое куриное филе и измельчите в блендере до консистенции фарша.
2. Приготовьте тесто
Добавьте в курицу яйцо и йогурт, перемешайте. Всыпьте цельнозерновую муку, добавьте мелко натертый творог, соль и специи. Смешайте до однородной густой массы.
3. Выпекайте вафли
Разогрейте вафельницу. При необходимости слегка смажьте пластины растительным маслом. Выложите тесто порциями, оставляя немного места у краев, и закройте прибор.
Выпекайте до полной готовности. Время зависит от мощности вафельницы и толщины вафель. По рекомендациям FoodSafety.gov , курятину, в частности измельченную, нужно готовить к внутренней температуре не менее 74 градусов. Проверяйте ее кухонным термометром в центре вафли: золотистая корочка еще не означает, что мясо внутри готово.
4. Добавьте начинку
Подавайте вафли отдельно или составьте из них сэндвич. На одну выложите соус, листья салата и начинку, а другой накройте сверху.
Чем дополнить куриные вафли
- Грибы и зелень. Добавьте обжаренные шампиньоны, листья салата и немного йогуртового соуса.
- Помидоры и огурцы. Нарежьте овощи тонкими ломтиками и выложите между вафлями.
- Авокадо и крем-сырой. Смажьте вафлю тонким слоем крем-сыра и добавьте ломтики авокадо.
Для простого соуса смешайте натуральный йогурт с измельченным укропом, чесноком и щепоткой соли.
Содержит яйца, молочные продукты и пшеницу (глютен).
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