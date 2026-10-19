"Пакунок малюка" 2026: что входит в бокс и как оформить помощь деньгами

После рождения ребенка украинские семьи могут получить от государства "Пакунок малюка" с вещами первой необходимости или денежную компенсацию его стоимости. В 2026 году выплата составляет 8451 гривну, а правила использования средств изменились.

Что входит в бэби-бокс, кому принадлежит помощь и как оформить выплату через Дію или Пенсионный фонд, рассказывает Styler.

Что входит в "Пакунка малюка" в 2026 году

"Пакунка малюка", или бэби-бокс, - это одноразовая государственная помощь для семей с новорожденными детьми. В нем собраны вещи, необходимые для ухода за младенцем в первые месяцы жизни.

По информации Государственной службы Украины по делам детей , комплект содержит более 80 предметов.

В бэби-бокс входят:

одноразовые подгузники для новорожденных;

детские влажные салфетки;

ситцевые, фланелевые и муслиновые пеленки;

многоразовая влагостойкая пеленка;

боди с короткими и длинными рукавами;

шапочки, ползунки и носки;

детское одеяло и плед;

полотенце для купания;

матрас;

электронный термометр;

термометр для воды;

детские маникюрные ножницы;

средства по уходу за кожей;

прокладки для лактации;

детские игрушки.

Вещи упакованы в специальную картонную коробку-люльку. Ее можно использовать как временное спальное место для младенца только при соблюдении рекомендаций по безопасному сну.

Наполнение беби-бокса периодически просматривается, поэтому фактическая комплектация может отличаться.

Кто может получить "Пакунок малюка"

Помощь предназначена семьям, в которых родился ребенок.

Право на ее получение имеют родители новорожденного. Если родителей нет, при предусмотренных законодательством условиях получателями могут быть опекуны, усыновители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели.

Помощь доступна гражданам Украины, а также определенным категориям иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории Украины на законных основаниях вместе с ребенком.

Семья может самостоятельно выбрать один из двух вариантов: получить готовый набор вещей или оформить денежную компенсацию.

Важно: получить и бэби-бокс, и деньги вместо него на одного ребенка нельзя.

Где получить бэби-бокс

Обычно "Пакунок малюка" выдают в роддоме после рождения ребенка. Если на момент выписки пакета нет, родители могут обратиться в орган социальной защиты населения или ЦНАП.

Для стандартного обращения за помощью предусмотрен срок 30 дней после рождения ребенка. Отдельные правила и сроки могут применяться, если ребенок родился за границей или вне медицинского учреждения.

Сколько денег выплачивают вместо "Пакунка малюка"

В 2026 году денежная компенсация составляет 8451 гривну.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины , размер выплаты равен трем прожиточным минимумам для детей в возрасте до шести лет, установленным на дату рождения ребенка.

В 2026 году соответствующий прожиточный минимум составляет 2817 гривен.

Следовательно, компенсацию рассчитывают следующим образом:

2817 × 3 = 8451 гривна.

Подать заявление на получение компенсации нужно не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Срок обращения за деньгами отличается от стандартного срока получения бэби-бокса.

Как оформить денежную компенсацию через Дію или Пенсионный фонд

С июля 2025 назначением денежной компенсации занимается Пенсионный фонд Украины.

В разъяснении от 7 августа 2026 года Пенсионный фонд сообщил, что родители могут оформить выплату как онлайн, так и путем подачи бумажного заявления.

Подать документы можно:

через портал Действие в составе комплексной услуги "єМалятко";

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

лично в сервисном центре ПФУ;

через администратора ЦНАПа;

через уполномоченное должностное лицо общины или военной администрации, если ЦНАП отсутствует;

почтовой отправкой.

Для онлайн-оформления через Действие нужно воспользоваться услугой "єМалятко" и при подаче заявления о государственной регистрации рождения ребенка указать необходимые сведения для назначения компенсации.

Если родители уже получили свидетельство о рождении ребенка, они могут обратиться непосредственно в Пенсионный фонд.

Для подачи заявления через вебпортал ПФУ необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, найти соответствующий вид государственной помощи, заполнить электронную форму и отправить ее.

Статус обращения можно проверить в личном кабинете.

Пенсионный фонд также опубликовал видеоинструкцию по оформлению компенсации онлайн.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения компенсации заявителю может потребоваться:

заявление установленной формы;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

сведения из свидетельства о рождении ребенка;

реквизиты специального банковского счёта;

решение об установлении опеки, если обращается опекун;

документы, подтверждающие законные основания пребывания в Украине, если заявитель является иностранцем или лицом без гражданства.

Если необходимые сведения уже содержатся в государственных электронных регистрах, повторно подавать соответствующие документы не требуется.

Заявление можно подать вне зависимости от зарегистрированного или задекларированного места жительства.

На какую карту поступают деньги

Компенсация перечисляется на специальный банковский счет с целевым режимом использования.

По информации Министерства социальной политики , средства могут поступать на специальный счет в Сбербанке или на счет "Турбота про дитину", в который выпущена "Дія.Картка".

В августе 2026 года в Дії сообщили о возможности открывать такой счет в банках-партнерах:

ПриватБанк;

monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк кредит Днепр.

Для открытия счета нужно зайти в приложение банка-партнера, оформить "Дія.Карту", если ее еще нет, и открыть специальный счет "Турбота про дитину".

Средства компенсации нельзя просто снять наличными или перевести на любую другую карту.

На что можно потратить выплату

В мае 2026 года Кабинет Министров расширил список категорий товаров и услуг, на которые можно направлять компенсацию.

Как сообщил Пенсионный фонд , изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 15 мая 2026 года №617.

К списку разрешенных категорий относятся:

детская и семейная одежда;

обувь;

детские товары и игрушки;

книги и канцелярские товары;

электронное оборудование;

медицинские услуги;

отдельные услуги по уходу;

детские развлекательные заведения.

Однако это не означает, что компенсацией можно оплатить любой товар в магазине.

Возможность расчета зависит от категории деятельности продавца и ограничений, установленных специальному счету.

Важный нюанс: для специальных счетов, открытых до 16 мая 2026, предусмотрен отдельный режим использования средств. На них могут распространяться предварительные ограничения на приобретение детских товаров в определенных торговых заведениях. Поэтому перед покупкой следует проверить условия своего счета в банке.

Если приобретенный товар возвращается, средства должны поступить на тот же специальный счет. Получить возврат наличными или перевести деньги на другую карту нельзя.

Когда компенсацию могут не назначить

По разъяснению Пенсионного фонда , выплату не назначают, если:

семья уже получила "Пакунок малюка";

заявитель отказался от новорожденного;

новорожденный ребенок умер до даты обращения за компенсацией;

имеются другие определенные законодательством обстоятельства, исключающие право на пособие.

Также важно соблюдать срок подачи заявления - 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Что выгоднее - беби-бокс или деньги

Выбор зависит от того, какие вещи у семьи уже есть.

Готовый бэби-бокс может быть удобным, если родители еще не приобрели подгузники, одежду, пеленки, полотенца и другие предметы первой необходимости.

Денежная компенсация позволяет самостоятельно выбрать нужные покупки. К примеру, если часть вещей уже подарили родственники, средства можно направить на другие разрешенные товары или услуги. Однако следует помнить, что компенсация является целевой выплатой, а не деньгами для свободного использования.

Можно ли получить другие выплаты вместе с "Пакунком малюка"

"Упаковка малыша" является отдельным видом государственной поддержки и не заменяет помощь при рождении ребенка.

С 1 января 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен. Об этом сообщает Дія .

Следовательно, семья, отвечающая установленным условиям, может оформить помощь при рождении ребенка и отдельно получить бэби-бокс или его денежную компенсацию.

При этом для детей, рожденных до 1 января 2026 года, действуют предварительные правила назначения пособия при рождении.

Поэтому при оформлении выплат важно учитывать дату рождения ребенка, сроки обращения и требования к специальному банковскому счету.