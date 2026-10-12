Посылку повредили при доставке: как получить компенсацию в Укрпочте, Meest и "Новій пошті"

Получили посылку , а внутри разбит товар или повреждены вещи? В таком случае можно потребовать компенсацию от почтового оператора. Однако для этого важно правильно зафиксировать повреждение и предъявить претензию.

Как вернуть деньги за испорченную отправку и какие правила действуют в Укрпошті, Meest и "Новій пошті", рассказывает Styler.

Что делать, если посылка пришла поврежденной

Как сообщает Meest , если во время получения посылки вы заметили разорванную коробку, следы ударов или поврежденный товар, не торопитесь забирать отправку.

Прежде всего следует проверить содержимое в присутствии работника почтового отделения. Если товар поврежден, попросите документ зафиксировать.

Чтобы в дальнейшем претендовать на компенсацию важно:

Сфотографировать поврежденную упаковку и товар.

Попросить работника почты составить акт о повреждении.

Сохранить номер накладной и документы, подтверждающие стоимость вещей.

Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы до завершения рассмотрения претензии.

Подать заявление на возмещение в соответствии с правилами перевозчика.

Особенно важно зафиксировать повреждения до того, как посылка окончательно получена. Это поможет подтвердить, что проблема возникла при доставке, а не после нее.

Как получить компенсацию в "Новій пошті"

Если товар повредили при доставке "Новій пошті" , клиент может обратиться в компанию с претензией.

В случае обнаружения повреждений следует сообщить работнику отделения, зафиксировать состояние посылки и оформить обращение.

Заявление можно подать в отделении, по телефону или через электронные каналы обслуживания.

Размер компенсации зависит от степени повреждения:

Если отправка полностью повреждена, компания предусматривает возмещение объявленной стоимости, но не больше фактической стоимости вложения, а также возврата стоимости доставки.

Если товар поврежден частично, размер компенсации определяется пропорционально поврежденной части объявленной стоимости по согласованию с клиентом.

Важно, что объявленная стоимость посылки влияет на максимальную сумму возмещения. Поэтому при отправке дорогих вещей ее не стоит занижать.

По правилам "Новій пошті" , обращение о почтовых отправлениях принимают в течение шести месяцев со дня их принятия в пересылку.

Как вернуть деньги за поврежденную посылку в Укрпошті

В Укрпошті также предусмотрено возмещение за поврежденные отправки.

Если вы заметили проблему при получении, необходимо сообщить работнику отделения и попросить оформить соответствующий акт.

После этого можно подать онлайн-рекламацию на сайте Укрпошті.

В форме нужно указать номер отправки, описать ситуацию и по возможности добавить фотографии повреждений. Также можно указать сумму желаемой компенсации и реквизиты для получения средств.

Сколько можно получить?

Согласно Закону Украины "О почтовой связи", за частичную утрату или повреждение зарегистрированной отправки с объявленной ценностью предусмотрено возмещение стоимости поврежденного вложения в соответствии с описанием, стоимостью пересылки и штрафом в размере 50% стоимости почтовой услуги.

Для отправки без объявленной ценности действуют другие правила: компенсация рассчитывается с учетом стоимости доставки и массы поврежденной части вложения.

Претензии по внутренним почтовым отправлениям можно подавать в течение шести месяцев со дня отправления.

Как получить компенсацию в Meest

В Meest процедура возмещения зависит от характера повреждений.

Если при получении посылки вы обнаружили повреждение упаковки или товара, нужно вместе с работником компании составить акт. В нем отмечают, что именно повреждено состояние упаковки и другие обстоятельства.

После этого необходимо заполнить форму претензии на сайте Meest или в мобильном приложении.

К обращению следует добавить фотографии повреждений, акт (если его составляли) и документ, подтверждающий стоимость товара.

Meest определяет следующие размеры компенсации:

10–20% объявленной стоимости - если повреждения незначительны и не влияют на работоспособность товара.

30–40% объявленной стоимости - если повреждения существенные или вещь требует ремонта.

До 100% объявленной стоимости - если товар невозможно использовать, отремонтировать или продать со скидкой. Для полного возмещения поврежденного товара необходимо вернуть перевозчику.

По информации компании, решение о претензии принимается в течение пяти рабочих дней после ее регистрации. Если компенсацию согласовали, выплату производят в течение трех рабочих дней.

Если клиент не согласен с решением, он может подать апелляцию в течение семи рабочих дней после получения ответа.

Когда могут отказать в компенсации

Даже если товар приехал поврежденным, это не значит, что почтовый оператор автоматически вернет деньги.

При рассмотрении претензии компания выясняет, при каких обстоятельствах возникли повреждения и отвечает ли отправка требованиям перевозки.

К примеру, проблемы с компенсацией могут возникнуть, если товар был ненадлежаще упакован или нет достаточных доказательств того, что повреждение произошло именно при доставке.

Также значение имеет объявленная стоимость отправки. Если при оформлении посылки ее снизили, получить компенсацию в размере реальной цены товара может быть сложно.

Поэтому лучше проверять посылки непосредственно во время получения, а в случае повреждений сразу составлять акт и хранить все документы.