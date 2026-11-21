Когда дома нет света, настольные игры могут стать отличным способом развлечься с друзьями или близкими. Особенно если главные герои - коты, которые устраивают взрывы, становятся мафиози и заставляют соперников усердно думать над каждым ходом.

Взрывные котята

"Взрывные котята" - карточная игра, в которой главная задача состоит в том, чтобы не вытащить из бревна взрывного котенка. Если это произошло, игрок выбывает, если только нет специальной карты обезвреживания.

Однако все не ограничивается случайным извлечением карт. Участники могут пропускать ходы, подсматривать в колоду, заставлять соперников брать дополнительные карты и изменять ход партии. Побеждает последний игрок, которому удалось избежать взрыва.

Мне больше всего понравилось то, как быстро здесь меняется ситуация. Даже когда кажется, что все находится под контролем, одна карта может разрушить все планы. А возможность немного навредить соперникам прибавляет азарта, особенно когда они пытаются ответить тем же. По-моему, игра очень веселая и динамичная.

Количество игроков: 2-5.

Продолжительность: 15-30 минут.

Котоужастики

Представьте кинофестиваль, на котором все главные роли в ужастиках исполняют коты. Однако перед началом показов происходит досада: кинопленки перепутались, поэтому участникам придется восстанавливать ленты.

Игроки собирают наборы карт с фрагментами фильмов и выполняют задания. Чтобы победить, нужно первым выполнить три задания, правильно комбинируя карты. На них можно узнать кошачьи версии известных персонажей гороров, в частности Фредди Крюгера и Ганнибала Лектера.

Особенно мне понравилось оформление игры. Наблюдать, как авторы превратили культовых персонажей фильмов ужасов в котов, не менее интересно, чем собирать нужные комбинации. А сам игровой процесс достаточно прост, потому не приходится тратить много времени на то, чтобы разобраться в правилах.

Количество игроков: 2-4.

Продолжительность: 20-30 минут.

Котомафия

В этой игре коты перевоплощаются в опасные мафиози, мирных жителей и других персонажей криминального мира. За ярким оформлением скрывается знакомая многим психологическая игра "Мафия", где победа зависит от умения убеждать и распознавать ложь.

Участники тайно получают роли, после чего начинается противостояние между мафией и мирными жителями. Днем все обсуждают подозреваемых и голосуют, а ночью персонажи выполняют свои скрытые действия. Один из игроков становится ведущим и контролирует ход партии.

Мне импонирует это. что результат здесь зависит не столько от карт, сколько от поведения самих участников. Можно правильно догадаться, кто скрывает свою роль, но так и не убедить других. А кошачьи образы придают знакомой игре немного юмора.

Количество игроков: 6-16.

Продолжительность: 15-60 минут.

Кот в коробке

Название этой игры отсылает к известному воображаемому эксперименту с котом Шрёдингера. Но вместо сложных научных объяснений участников ждет необычная карточная стратегия, в которой даже цвет карты не предопределен.

Каждая карта имеет число, но ее масть игрок выбирает только в момент розыгрыша. В то же время, одинаковые комбинации числа и цвета не могут повторяться. Поэтому нужно внимательно следить за сыгранными картами, прогнозировать количество выигранных взяток и избегать парадокса, который может испортить результат.

Больше всего меня заинтересовала именно возможность самостоятельно определять масти карт. Казалось бы, это должно упрощать игру, но на самом деле каждое решение постепенно ограничивает следующие ходы. Приходится думать не только о текущей комбинации, но и о том, какие возможности останутся в конце раунда.

Количество игроков: 2-5.

Продолжительность: 20-50 минут.

Остров кошек

На острове обитают необычные разноцветные коты, но их дому грозит уничтожение. У игроков всего пять раундов, чтобы спасти как можно больше пушистиков и перевезти их на собственные корабли.

Однако место на борту ограничено. Каждый кот представлен плиткой необычной формы, которую нужно правильно разместить на корабле. Участники собирают рыбу, получают корзины для спасения животных, ищут клады и пытаются объединять кошек одного цвета в семьи. За неудачно заполненные каюты можно потерять очки.

Мне больше всего понравилось, что за довольно милой историей скрывается полноценная стратегия. Хочется спасти всех кошек, но приходится постоянно считать ресурсы и искать место для каждого. А еще интересно наблюдать, как постепенно заполняется корабль и сколь удачно удалось разместить на нем всех пушистиков.

Количество игроков: 1-4.

Продолжительность: 60-90 минут.