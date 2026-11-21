Коли вдома немає світла, настільні ігри можуть стати чудовим способом розважитися з друзями чи близькими. Особливо якщо головні герої - коти, які влаштовують вибухи, стають мафіозі та змушують суперників добряче поміркувати над кожним ходом.

Вибухові кошенята

"Вибухові кошенята" - карткова гра, у якій головне завдання полягає в тому, щоб не витягнути з колоди вибухове кошеня. Якщо це сталося, гравець вибуває, якщо тільки не має спеціальної карти знешкодження.

Проте все не обмежується випадковим витягуванням карт. Учасники можуть пропускати ходи, підглядати в колоду, змушувати суперників брати додаткові карти та змінювати перебіг партії. Перемагає останній гравець, якому вдалося уникнути вибуху.

Мені найбільше сподобалося те, як швидко тут змінюється ситуація. Навіть коли здається, що все під контролем, одна карта може зруйнувати всі плани. А можливість трохи нашкодити суперникам додає азарту, особливо коли вони намагаються відповісти тим самим. Як на мене, гра дуже весела та динамічна.

Кількість гравців: 2-5.

Тривалість: 15-30 хвилин.

Котожахастики

Уявіть кінофестиваль, на якому всі головні ролі у фільмах жахів виконують коти. Проте перед початком показів стається прикрість: кіноплівки переплуталися, тому учасникам доведеться відновлювати стрічки.

Гравці збирають набори карт із фрагментами фільмів та виконують завдання. Щоб перемогти, потрібно першим виконати три завдання, правильно комбінуючи карти. На них можна впізнати котячі версії відомих персонажів горорів, зокрема Фредді Крюгера та Ганнібала Лектера.

Особливо мені сподобалося оформлення гри. Розглядати, як автори перетворили культових персонажів фільмів жахів на котів, не менш цікаво, ніж збирати потрібні комбінації. А сам ігровий процес досить простий, тому не доводиться витрачати багато часу на те, щоб розібратися у правилах.

Кількість гравців: 2-4.

Тривалість: 20-30 хвилин.

Котомафія

У цій грі коти перевтілюються в небезпечних мафіозі, мирних жителів та інших персонажів кримінального світу. За яскравим оформленням ховається знайома багатьом психологічна гра "Мафія", де перемога залежить від уміння переконувати та розпізнавати брехню.

Учасники таємно отримують ролі, після чого починається протистояння між мафією та мирними жителями. Удень усі обговорюють підозрюваних та голосують, а вночі персонажі виконують свої приховані дії. Один із гравців стає ведучим та контролює перебіг партії.

Мені імпонує те. що результат тут залежить не стільки від карт, скільки від поведінки самих учасників. Можна правильно здогадатися, хто приховує свою роль, але так і не переконати інших. А котячі образи додають знайомій грі трохи гумору.

Кількість гравців: 6-16.

Тривалість: 15-60 хвилин.

Кіт у коробці

Назва цієї гри відсилає до відомого уявного експерименту з котом Шредінгера. Але замість складних наукових пояснень на учасників чекає незвичайна карткова стратегія, у якій навіть колір карти не визначений наперед.

Кожна карта має число, але її масть гравець обирає лише в момент розіграшу. Водночас однакові комбінації числа та кольору не можуть повторюватися. Тому потрібно уважно стежити за вже зіграними картами, прогнозувати кількість виграних взяток та уникати парадоксу, який може зіпсувати результат.

Найбільше мене зацікавила саме можливість самостійно визначати масті карт. Здавалося б, це мало б спрощувати гру, але насправді кожне рішення поступово обмежує наступні ходи. Доводиться думати не лише про поточну комбінацію, а й про те, які можливості залишаться наприкінці раунду.

Кількість гравців: 2-5.

Тривалість: 20-50 хвилин.

Острів котів

На острові мешкають незвичайні різноколірні коти, але їхньому дому загрожує знищення. Гравці мають лише п'ять раундів, щоб урятувати якомога більше пухнастиків та перевезти їх на власні кораблі.

Однак місце на борту обмежене. Кожен кіт представлений плиткою незвичайної форми, яку потрібно правильно розмістити на кораблі. Учасники збирають рибу, отримують кошики для порятунку тварин, шукають скарби та намагаються об'єднувати котів одного кольору в родини. За невдало заповнені каюти можна втратити очки.

Мені найбільше сподобалося, що за доволі милою історією приховується повноцінна стратегія. Хочеться врятувати всіх котів, але доводиться постійно рахувати ресурси та шукати місце для кожного. А ще цікаво спостерігати, як поступово заповнюється корабель і наскільки вдало вдалося розмістити на ньому всіх пухнастиків.

Кількість гравців: 1-4.

Тривалість: 60-90 хвилин.