Перемога у музичному шоу може відкрити двері до великої популярності, але не всі шляхи до слави прийнятні для артистів. Співачка Povin' (Вероніка Степаненко) зізналася, на які пропозиції ніколи не погодиться заради впізнаваності та чому не хоче будувати кар'єру на зрадах і скандалах.

Styler розповість про принципи та межі артистки, які вона не готова переступати навіть заради великої слави.

Чим Povin' не готова жертвувати заради слави

У музичній індустрії популярність іноді стає результатом не лише творчості, а й гучних інфоприводів, провокацій та скандальних історій. Однак Вероніка переконана: є речі, на які вона не погодиться заради впізнаваності та уваги публіки.

В першу чергу, це стосується особистого життя. Співачка наголосила, що не готова переступати через вірність чоловікові заради медійності.

"В мене є залізобетонні "ні" щодо питань, пов'язаних з ліжком. Тому що я кохаю свого чоловіка, ніяка медійність, ніяка популярність не варта того, щоб зраджувати своїм коханим і зраджувати своїм принципам", - пояснила Povin'.

Ще одна категорична відмова артистки стосується співпраці з людьми, які пропонують езотеричні послуги, мовляв, не хоче мати з ними нічого спільного.

"І, звичайно, це співпраця з усілякими магами, ворожками й усіма іншими речами, які не підтримують базову адекватність", - додала співачка.

Чому артистка не хоче будувати кар'єру на скандалах

Не менш важливим для Povin' є професійне оточення. Вона не хоче пов'язувати своє ім'я з людьми, які мають сумнівну репутацію або несумлінно ставляться до власної роботи.

Артистка зауважила, що в шоу-бізнесі є ті, хто робить скандали основою своєї кар'єри. Проте такий шлях їй не близький, адже власну популярність вона хоче здобувати завдяки музиці.

"Ще одне моє власне "ні" - співпраця з людьми з сумнівною репутацією, з людьми, які не виконують свою роботу сумлінно. Є люди, які всю свою кар'єру будують на якихось скандалах, і я б не хотіла до цього бути дотичною", - зазначила Вероніка.

Вона наголосила, що насамперед вважає себе музиканткою, а не людиною, яка має постійно створювати інформаційні приводи навколо власного імені.

"Бо я музикант, моя головна робота - писати музику і співати, і виконувати її", - підсумувала Povin'.

Гучна перемога у "Фабриці"

Нагадаємо, фінал першого сезону "Фабрики зірок" на SWEET.TV відбувся за участю п'яти фіналістів. За перемогу змагалися Povin', дует LIYAA&LESAN у складі Лілії Паламар та Олександра Круглого, DYKYI, гурт NEBOKRAI та NANA SOLIS.

За результатами глядацького голосування переможницею стала Povin'. Друге місце посів дует LIYAA&LESAN, третім фінішував DYKYI, водночас до п'ятірки також увійшли NEBOKRAI та NANA SOLIS.

Однак святкування перемоги Вероніки виявилося не таким, як вона очікувала: через повітряну тривогу співачка не встигла повною мірою насолодитися цим моментом. Попереду в артистки нові плани - власний концерт 20 грудня та участь у Національному відборі на "Євробачення", на який вона вже подала заявку.