Сваритися уві сні з близькими людьми - доволі неприємний сюжет, після якого нерідко хочеться перевірити, чи не віщує він конфліктів у реальному житті. Проте тлумачі снів не завжди сприймали такі видіння як поганий знак.

Styler розповість, до чого сниться сварка з родичами, дітьми та коханою людиною.

До чого сниться сварка загалом

У соннику Густава Міллера під назвою сварка уві сні має досить несприятливе значення. Тлумач пов'язував такий сюжет із нещастям, гострими суперечками та розчаруваннями. Якщо ж людина не сварилася сама, а лише чула чужу суперечку, це могло віщувати невдоволення справами та невдалі торговельні операції.

Водночас зовсім інакше трактує цей сюжет старовинний The Golden Wheel Dream-Book1862 року. У ньому сварка з кимось уві сні вважається "сном навпаки": вона може передвіщати успіх у справах або коханні, достаток і щасливе подружнє життя. Особливо сприятливим вважався сон, у якому людина сперечалася з коханою особою.

До чого сниться сварка з родичами

Сварка з кимось із сім'ї має кілька трактувань залежно від того, хто саме був учасником конфлікту.

З батьками.

За сонником Міллера, батько уві сні символізує майбутні труднощі, для подолання яких знадобиться мудра порада. Якщо ж він помер, тлумач радив бути обережним у справах. Сам сюжет сварки з батьком окремо не розглядається, тому це трактування стосується образу родича, а не прямого передбачення конфлікту.

Зі свекром або тестем.

Міллер у своїй роботі пов'язував такий сон із суперечками з друзями або родичами. Водночас побачити його здоровим і веселим - добрий знак, який обіцяє приємні сімейні стосунки.

З двоюрідним братом або сестрою.

У соннику Міллера образ двоюрідних родичів трактується несприятливе значення: він може передвіщати розчарування та неприємності. А листування з таким родичем, за сонником, символізує розрив між сім'ями.

Тим часом у старовинному тлумачі Задкіеля Zadkiel's Dream Book є й інше трактування. Сварка з будь-якою людиною уві сні вважається сприятливим знаком: вона нібито обіцяє успіх у коханні та справах, а також матеріальний добробут.

До чого сниться сварка з дитиною

Сварка із сином або донькою уві сні може мати різні значення залежно від того, хто саме виступав ініціатором конфлікту.

У книзі Міллера є окреме трактування сну, в якому людина карає дитину. Такий сюжет тлумач пов'язував із несправедливим ставленням до іншої людини та схильністю поводитися з дитиною надто суворо. Також він зазначав, що батькам, яким сниться покарання власних дітей, варто звернути увагу на методи виховання.

Якщо ж уві сні сваритеся з уже дорослою дитиною, старовинні тлумачення пропонують звернути увагу на загальний символ конфлікту. Зокрема, за Задкіелем, сварка не обов'язково віщує розлад: навпаки, вона може передбачати успіх і добрі зміни в житті.

Водночас якщо уві сні ви лише чуєте, як сваряться інші люди, Міллер трактував це як можливі розчарування у справах.

До чого сниться сварка з коханою людиною

Конфлікт із чоловіком, дружиною або партнером - один із найсуперечливіших сюжетів у старовинних сонниках.

За роботою Міллера, сварки уві сні можуть бути передвісником неприємностей у стосунках. Для заміжньої жінки такий сон він пов'язував із розлукою або постійними суперечками.

За The Golden Wheel Dream-Book, сварка з коханою людиною має протилежне значення. Вона може обіцяти, що почуття стануть ще сильнішими, а закохані після такого сну будуть ніжнішими одне до одного.

А ось за тлумачем Задкіеля, суперечка з іншою людиною уві сні може передвіщати успіх у коханні, добробут і щасливе сімейне життя.

Окремо у своїй книзі Міллер розглядав сни, у яких людина бачить свого чоловіка. Якщо він залишає дружину, це, за тлумаченням, може означати тимчасову гіркоту у стосунках, після якої настане несподіване примирення.

Що означає, якщо після сварки уві сні ви помирилися

Важливе значення має і завершення конфлікту.

Якщо уві сні вдалося помиритися з людиною, з якою ви сперечалися, це можна трактувати як добрий знак. У традиційних сонниках примирення символічно пов'язують із відновленням добрих стосунків, подоланням перешкод і завершенням неприємного періоду.

Якщо ж сварка закінчилася сльозами, образами або розставанням, варто врахувати й інші символи сновидіння: старовинні тлумачі часто надавали значення не лише самій суперечці, а й тому, хто був її учасником та чим усе завершилося.