Ссориться во сне с близкими людьми - довольно неприятный сюжет, после которого нередко хочется проверить, не предвещает ли он конфликтов в реальной жизни. Однако толкователи снов не всегда воспринимали такие видения как плохой знак.

Styler расскажет, к чему снится ссора с родственниками, детьми и любимым человеком.

К чему снится ссора в целом

В соннике Густава Миллера под названием ссора во сне имеет достаточно неблагоприятное значение. Он связывал такой сюжет с несчастьем, острыми спорами и разочарованиями. Если же человек не ссорился сам, а только слышал чужой спор, это могло предвещать недовольство делами и неудачные торговые операции.

В то же время, совсем иначе трактует этот сюжет старинный The Golden Wheel Dream-Book 1862 года. В нем ссора с кем-то во сне считается "сном наоборот": она может предвещать успех в делах или любви, обилие и счастливую супружескую жизнь. Особенно благоприятным считался сон, в котором человек спорил с любимым(ой).

К чему снится ссора с родственниками

Ссора с кем-то из семьи имеет несколько трактовок в зависимости от того, кто был участником конфликта.

С родителями.

По соннику Миллера, отец во сне символизирует будущие трудности, для преодоления которых понадобится мудрый совет. Если же он умер, толкователь советовал быть осторожным по делам. Сам сюжет ссоры с отцом не рассматривается отдельно, поэтому эта трактовка касается образа родственника, а не прямого предвидения конфликта.

Со свекром или тестем.

Миллер в своей работе связывал такой сон со спорами с друзьями или родственниками. В то же время увидеть его здоровым и веселым - хороший знак, которы обещает приятные семейные отношения.

С двоюродным братом или сестрой.

В соннике Миллера образ двоюродных родственников трактуется неблагоприятным значением: он может предвещать разочарование и неприятности. А переписка с таким родственником, по соннику, символизирует разрыв между семьями.

Между тем в старинном толкователе Задкиеля Zadkiel's Dream Book есть и другая трактовка. Ссора с любым человеком во сне считается благоприятным знаком: она якобы обещает успех в любви и делах, а также материальное благополучие.

К чему снится ссора с ребенком

Ссора с сыном или дочкой во сне может иметь разные значения в зависимости от того, кто именно выступал инициатором конфликта.

В книге Миллера есть отдельная трактовка сна, в котором человек наказывает ребенка. Такой сюжет толкователь связывал с несправедливым отношением к другому человеку и склонностью обращаться с ребенком слишком строго. Также он отмечал, что родителям, которым снится наказание собственных детей, следует обратить внимание на методы воспитания.

Если во сне ссоритесь с уже взрослым ребенком, старинные толкования предлагают обратить внимание на общий символ конфликта. В частности, по Задкиелю, ссора не обязательно предвещает разлад: наоборот, она может предусматривать успех и хорошие изменения в жизни.

В то время как во сне вы только слышите, как ссорятся другие люди, Миллер трактовал это как возможные разочарования в делах.

К чему снится ссора с любимым человеком

Конфликт с мужем, женой или партнером - один из самых противоречивых сюжетов в старинных сонниках.

По работе Миллера , ссоры во сне могут быть предвестником неприятностей в отношениях. Для замужем женщины такой сон он связывал с разлукой или постоянными спорами.

По The Golden Wheel Dream-Book, ссора с любимым человеком имеет противоположное значение. Она может обещать, что чувства станут еще сильнее, а влюбленные после такого сна будут нежнее друг друга.

А вот по толкователю Задкиэля, спор с другим человеком во сне может предвещать успех в любви, благополучие и счастливую семейную жизнь.

Отдельно в своей книге Миллер рассматривал сны, в которых человек видит своего мужа. Если он покидает жену, это, по толкованию, может означать временную горечь в отношениях, после которой последует неожиданное примирение.

Что значит, если после ссоры во сне вы помирились

Большое значение имеет и завершение конфликта.

Если во сне удалось помириться с человеком, с которым вы спорили, это можно рассматривать как хороший знак. В традиционных сонниках примирение символически связывают с восстановлением хороших отношений, преодолением препятствий и завершением неприятного периода.

Если же ссора закончилась слезами, оскорблениями или расставанием, следует учесть и другие символы сновидения: старинные толкователи часто придавали значение не только самому спору, но и тому, кто был его участником и чем все завершилось.