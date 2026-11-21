Не каждому домашнему десерту нужно много времени и сложных кулинарных процессов. Иногда достаточно обычного печенья и нежного крема, чтобы получить вкусный тортик без затворения теста и выпекания коржей.

Редактор Styler Наталия Крыжановская поделится простым рецептом торта, для которого не нужна духовка. Его можно приготовить даже при отключениях электроэнергии, если есть газовая плита или другой источник нагрева для заварного крема.

Какие ингредиенты я подготовила

Для этого торта я взяла два вида печенья - молочное и шоколадное. Они чередуются с заварным кремом, который я готовлю из молока, яиц, сахара и сливочного масла. А кокосовая стружка придаст особый вкус.

Для приготовления торта мне понадобились:

шоколадное печенье - 400 г;

молочное печенье - 300 г.

Для заварного крема:

молоко - 800 мл;

яйца - 3 шт.;

сахар - 1 стакан;

кукурузный крахмал - 1 ст. л.;

ванильный сахар - 10 г;

сливочное масло - 100 г;

кокосовая стружка - 100 г.

Как я готовила заварной крем

Сначала я разбила три яйца в глубокую миску, добавила сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешала венчиком, чтобы он равномерно распределился в яичной массе.

Затем всыпала кукурузный крахмал и снова хорошо перемешала, растирая комочки. После этого постепенно влила молоко, продолжая работать венчиком, чтобы смесь стала однородной.

Перелила ее в кастрюлю с толстым дном и поставила на медленный огонь.

Варила, постоянно помешивая венчиком и не забывая проводить им по дну и стенкам кастрюли, чтобы крем не пригорел. Когда масса заметно загустела, сняла ее с плиты.

К горячему крему добавила сливочное масло и перемешала, пока оно полностью не растопилось. В конце всыпала кокосовую стружку, еще раз хорошо перемешала и накрыла пищевой пленкой в контакт.

Как я собирала торт из печенья

Когда крем остыл, я перешла к формированию десерта. На дно формы выложила немного крема - так первый слой печенья лучше держится.

Сверху разместила один ряд молочного печенья и смазала заварным кремом. Следующим слоем выложила шоколадное печенье и снова покрыла кремом.

Далее повторяла эти действия, чередуя молочное и шоколадное печенье. Также есть интересный вариант сборки: можно выкладывать оба вида печенья в шахматном порядке. Тогда на срезе готового торта образуется необычный узор.

После формирования я оставила торт в холодильнике, чтобы печенье пропиталось кремом, а слои стали более плотными. Такой десерт удобно приготовить заранее и подать к чаю, когда он хорошо остынет.

Так выглядит готовый тортик в разрезе (фото: Наталия Крыжановская)

Что следует учесть

Поскольку крем готовится из молока и яиц, готовый торт нужно хранить в холодильнике. По рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA), скоропортящиеся блюда не стоит оставлять при комнатной температуре дольше чем на два часа. Потому после приготовления и охлаждения десерт лучше своевременно поставить в холодильник.

Какие аллергены содержат этот десерт

В составе торта есть несколько распространенных пищевых аллергенов. Речь идет о пшеничной муке в печенье - она содержит глютен , а молоко и сливочное масло относятся к молочным продуктам. Яйца входят также в состав заварного крема.

По информации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), злаки с глютеном, молоко и яйца входят в перечень 14 основных групп аллергенов, которые должны быть указаны на маркировке продуктов.

Перед приготовлением людям с пищевой аллергией следует тщательно проверить состав обоих видов печенья и других готовых ингредиентов. В них могут быть дополнительные аллергены, например, соя или орехи.

"Ленивый" тортик получается вкусным, сытным и в меру сладким (фото: Наталия Крыжановская)

Приятного аппетита!