В шестом выпуске романтического реалити "Холостяк-15", вышедшем 20 ноября, проект неожиданно покинула Дарья Харитонова. Участница, с которой главный герой Вячеслав Кравцов впервые поцеловался на шоу, решила завершить их историю.
Styler рассказывает, почему Дарья отказалась от дальнейшей борьбы за сердце баскетболиста и как развивалось их общение.
Почему Дарья Харитонова покинула "Холостяк"
На церемонии роз Вячеслав Кравцов был готов продолжить знакомство с Дарьей. Однако девушка сама инициировала разговор, во время которого сообщила о своем решении уйти.
Харитонова объяснила, что ей нравится Вячеслав, и она ценит его внимание, однако формат реалити оказался для нее сложнее, чем она ожидала.
Девушке было непросто принять, что мужчина, к которому у нее возникла симпатия, одновременно ходит на свидание с другими участниками и пытается построить с ними отношения.
Несмотря на приятные моменты с Кравцовым, Дарья поняла, что эта ситуация отрицательно сказывается на ее эмоциональном состоянии. Поэтому она решила не оставаться на проекте только ради возможности продолжить знакомство.
Как случился поцелуй и почему Харитонова волновалась после свидания
В пятом выпуске "Холостяка-15" от 13 ноября Дарья Харитонова и Вячеслав Кравцов поцеловались во время свидания в SPA. Это был первый поцелуй сезона.
Сначала Слава пригласил Дарью и Елизавету Колношенко на велотрек. Победительница гонки могла выбрать, как продолжится встреча. Харитонова финишировала первой и выбрала SPA.
Перед этим Кравцов провел время с Елизаветой за массажем, но Дарья прервала их общение и напомнила о себе. Впоследствии они со Славой уединились в бассейне, танцевали в воде и поцеловались. В конце встречи он подарил ей розу.
"В произошедшем моменте я не смог себя остановить", - прокомментировал Кравцов.
Однако после эфира Харитонова, что такой финал свидания стал для нее неожиданностью. До этого они преимущественно шутили и общались в компании других участниц, а времени на то, чтобы узнать друг друга поближе, было недостаточно.
"Даже если человек мне симпатичен, это не значит, что я сразу готова к большей близости", - написала она.
По словам Дарьи, ей нужно время, чтобы открыться, почувствовать эмоциональную связь и доверие. На свидании все развивалось быстрее, чем она была готова, поэтому после встречи ее настроение было не таким положительным, как могли подумать зрители.
"Для меня очень важно, чтобы меня слышали и позволяли развиваться отношениям в комфортном для меня темпе, не форсируя события", - подчеркнула Харитонова.
Что известно о Дарье Харитоновой
Дарье Харитоновой 22 года. Она родом из Киева, профессионально занимается спортивными бальными танцами и работает хореографией.
У девушки есть титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам.
Помимо танцев, Харитонова занимается моделингом и предпринимательством. Вместе с матерью она развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.
В 2026 году Дарья получила титул Miss International Ukraine и право представлять Украину на международном конкурсе Miss International в Японии, финал которого намечен на 25 ноября.
На "Холостяке" она запомнилась еще с первого выпуска, когда пришла знакомиться с Кравцовым вместе со своим танцевальным партнером. Их румба тогда не очень понравилась баскетболисту, признавшемуся, что чувствовал себя лишним во время выступления.
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