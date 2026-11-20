В четвертом выпуске "Холостяка-15" проект покинула Екатерина Петренко. После завершения участия она призналась, как решилась на этот опыт, что происходило за кадром и надеялась ли дойти до финала.

Об этом она рассказала в интервью Styler.

Почему Екатерина Петренко решила пойти на "Холостяк"

По словам Екатерины, решение поучаствовать в романтическом реалити было почти мгновенным. Она знала Вячеслава Кравцова многие годы, поэтому его появление в анонсе нового сезона стало для нее неожиданностью.

Сначала девушка даже не поверила увиденному, однако вскоре начала получать сообщения от подруг, которые активно поощряли ее подать заявку.

"Подсознательно я решила это буквально в первые минуты анонса, но просто потом нужно было менять все вопросы, так как есть работа, ребенок, а уж когда все решила - заполнила анкету", - рассказала Екатерина.

Она также подчеркнула, что совсем не жалеет о своем участии в проекте, даже при всех эмоциях и испытаниях, которые пришлось пережить.

"Об участии не жалею, ни секунды. Вообще сожаления нет", - призналась участница.

Как Екатерина совмещала съемки с работой и материнством

Участие в телевизионном проекте требовало от Екатерины длительного отсутствия на работе. Ведь съемки могли длиться от нескольких недель до финала, поэтому все организационные вопросы нужно было решить заранее.

По словам девушки, проблем с этим не возникло. Она воспользовалась возможностью оформить отпуск за свой счет, предусмотренный законодательством для работников.

Отдельно Екатерина и представители телеканала согласовывали период отсутствия, учитывая ориентировочный график съемок и возможность дойти до финала.

Таким образом, перед заполнением анкеты участнице пришлось продумать не только собственное желание познакомиться со Славой поближе, но и как организовать работу и семейные дела на время участия в шоу.

Видела Екатерина себя в финале "Холостяка"

Екатерина призналась, что вполне могла представить себя среди финалисток проекта. Она объяснила это своим видением отношений, в которых на первом месте не эмоциональные качели и романтика, а дружба, общие интересы и постепенное сближение.

По ее мнению, именно из крепкой дружбы могут вырасти зрелые и гармоничные отношения.

"Я вообще верю в то, что качественные и взрослые отношения, без эмоциональных качелей, без того-всего - что из дружбы могут вырасти очень классные отношения. Я знаю много таких примеров", - поделилась участница.

Она также отметила, что со Славой Кравцовым их объединяли общие интересы, причем не только связанные с баскетболом. Именно поэтому Екатерина видела потенциал для развития их общения вне спортивной тематики.

Екатерина Петренко с "Холостяком" во время знакомства (фото предоставлено Екатериной Петренко)

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