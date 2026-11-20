Выключатель света начал трещать, нагреваться или от него появился запах горелого пластика? Такие признаки могут свидетельствовать о неисправности электрических контактов, создающих риск пожара .

Styler рассказывает, почему возникают эти проблемы, как распознать опасность и что делать в такой ситуации.

Почему выключатель нагревается и трещит

Специалисты Schneider Electric утверждают, что одной из основных причин перегрева выключателя ослаблены электрические соединения. Из-за плохого контакта растет электрическое сопротивление, в результате чего выделяется дополнительное тепло.

Проблема также может возникать из-за износа внутренних деталей или избыточной электрической нагрузки.

Треск или жужжание иногда свидетельствуют о поврежденных или ослабленных контактах. Между ними может возникать электрическая дуга, которая постепенно повреждает внутренние элементы выключателя и приводит к нагреву.

Однако обычный короткий щелчок механического выключателя при нажатии нормальный. Насторожить обладают необычными звуками, которые повторяются или продолжаются после переключения.

Отдельно стоит упомянуть димеры - устройства для регулировки яркости освещения. Они могут несколько нагреваться во время работы из-за особенностей конструкции. Однако сильный нагрев, запах гари или потемнение корпуса не являются нормальными даже для таких устройств.

Какие признаки неисправности нельзя игнорировать

Американская организация Electrical Safety Foundation International рекомендует обращать внимание на признаки перегрева и проблем с электропроводкой. Среди них:

панель выключателя сильно нагревается или изменила цвет;

при включении света появляется запах гари;

освещение мерцает без очевидной причины;

с выключателя слышны жужжания или необычные звуки;

при прикосновении к выключателю ощущается даже слабый удар током.

Отдельно в рекомендациях организации говорится, что частое срабатывание автоматических выключателей также может свидетельствовать о проблемах в электросети.

Британская организация Electrical Safety First также предостерегает, что треск в выключателях, светильниках или розетках может указывать на проблемы с электропроводкой.

Не стоит специально прикасаться к подозрительному выключателю, даже для проверки, насколько он горяч. Помните, что если внешне нет повреждений, это не гарантирует исправности внутренних контактов.

Что делать, если выключатель начал трещать

Прежде всего перестаньте пользоваться неисправным выключателем. Если доступ к электрощитку безопасен и точно знаете, какой автомат отвечает за освещение, обесточьте соответствующую линию.

Не пытайтесь несколько раз включить свет, чтобы проверить, исчез треск. Если вы не знаете, какой автомат нужно выключить, обратитесь к электрику.

В рекомендациях ДСНС по электробезопасности подчеркивают, что ремонтировать электросеть самостоятельно опасно. Такую работу следует доверять квалифицированным специалистам.

Электрик должен проверить состояние выключателя, контактов и проводки. В зависимости от причины неисправности может потребоваться замена устройства или ремонт поврежденных соединений.

Если из выключателя идет дым, появились искры или возникло возгорание, оставьте опасное место и звоните по телефону 101. Электрооборудование под напряжением нельзя гасить водой из-за риска поражения током.

Даже если после отключения света треск прекратился, это не значит, что неисправность исчезла. До проверки электриком соответствующую линию следует оставить обесточенной.