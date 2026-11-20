Я люблю экспериментировать с привычными рецептами, поэтому на этот раз приготовила драники не из картофеля, а из батата. Получилось нежно, сытно и вкусно. А если дома есть газовая плита, повторить рецепт можно даже при отключении электроэнергии.

Как приготовить такие драники, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Деруны из батата с лисичками в сливочном соусе Ингредиенты для дерунов: Батат - 300 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 50 г

Соль - по вкусу

Масло для жарки - 1 ст. л. Для сливочных лисичек: Лисички - 150 г

Сливки 15-20% - 80 мл

Пармезан - 20 г

Сливочное масло - 15 г

Соль - по вкусу. Для подачи: Соус терияки - 1-2 ч. л. Время приготовления: примерно 35 минут. Количество порций: 2. Способ приготовления Батат очищаем и натираем на средней терке. Добавляем яйцо, муку и щепотку соли. Тщательно перемешиваем до однородности. Я советую не добавлять слишком много муки, чтобы деруны оставались нежными и сохранили естественный вкус батата. На сковороде разогреваем немного растительного масла. Ложкой выкладываем массу, формируя небольшие плоские деруны. Жарим на умеренном огне примерно по 3-4 минуты, пока они не станут румяными и полностью приготовятся внутри. Лисички очищаем от загрязнений, при необходимости промываем и хорошо обсушиваем. Большие грибы разрезаем на меньшие кусочки. На другой сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем лисички и обжариваем на умеренном огне, пока не улетучится лишняя жидкость, а грибы не станут полностью готовыми. Мне нравится готовить лисички именно на сливочном масле, ведь оно придает еще больше нежности лисичкам. Вливаем сливки и перемешиваем. Убавляем огонь и тушим грибы еще 2-3 минуты, чтобы соус немного загустел. Пармезан натираем на мелкой терке и добавляем в грибы. Перемешиваем, пока творог не расплавится и не соединится со сливками. При необходимости добавляем немного соли. Я советую сначала попробовать соус, ведь пармезан сам по себе достаточно соленый. Готовые драники выкладываем на тарелку, рядом размещаем лисички в сливочном соусе и добавляем немного терияки. Драники из батата и лисичками в сливочном соусе, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева) Такие драники можно подавать не только с грибами, но и дополнять другими продуктами по своему вкусу. Я, например, добавила в свою порцию отварную курицу. Она сделала блюдо более сытным и гармонично сочеталась с лисичками в сливочном соусе. Аллергены: яйца, пшеница, молочные продукты (лактоза), соя.