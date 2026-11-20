В этот раз я решила дополнить обычный лаваш с фаршем шампиньонами, обжаренными с бальзамическим уксусом и расплавленным чедером. Такой рецепт будет полезным даже при отключениях света , ведь при наличии газовой плиты все блюдо можно приготовить на сковороде.

Лаваш с фаршем, шампиньонами и чедером

Ингредиенты:

тонкий лаваш - 2 листа

говяжий фарш - 200 г

шампиньоны - 150 г

сыр чедер - 60 г

помидоры черри - 80 г

салат айсберг - 50 г

бальзамический уксус – 2 ч. л.

оливковое масло - 2 ч. л.

копченая паприка - 1/2 ч. л.

сушеный чабрец - 1/3 ч. л.

соль - по вкусу.

Для соуса:

крем-сыр - 40 г

греческий йогурт - 120 г

зернистая горчица - 1 ч. л.

лимонный сок - 1/2 ч. л.

соль - щепотка.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

Пошаговое приготовление:

Сначала я подготовила шампиньоны: нарезала их тонкими ломтиками и выложила на разогретую сковороду с чайной ложкой оливкового масла. Обжаривала примерно 6-8 минут, пока испарилась излишняя влага, а грибы подрумянились. К шампиньонам добавила сушеный чабрец и бальзамический уксус. Тщательно перемешала и оставила на огне примерно на минуту, чтобы уксус частично испарился. Готовые грибы переложила на тарелку. На этой же сковороде разогрела оставшееся масло и обжарила говяжий фарш. Лопаткой постоянно разделяла его на мелкие кусочки. Добавила копченую паприку, соль и готовила около 8-10 минут до полной готовности мяса. Вернула шампиньоны в фарш, перемешала и прогрела вместе в течение минуты. После сняла сковороду с огня, добавила натертый чедер и накрыла крышкой, чтобы сыр расплавился. Для соуса я смешала крем-сыр, греческий йогурт, зернистую горчицу и лимонный сок. Добавила щепотку соли и перемешала до однородности. Помидоры черри нарезала небольшими кусочками, а салат айсберг нашинковала. Пыталась не резать овощи слишком мелко, чтобы они оставались хрустящими. Лаваш разложила на рабочей поверхности и смазала соусом. Сверху выложила айсберг, помидоры и теплую мясную начинку с шампиньонами и чедером. Плотно завернула лаваш, поджав края внутрь. Выложила его швом вниз на сухую разогретую сковороду и поджарила по бокам до золотистой корочки.

Хрустящий лаваш с говядиной и шампиньонами в бальзамическом уксусе, который я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Готовый лаваш я разрезала пополам наискось. Больше всего мне понравилось сочетание хрустящей корочки, сочного мяса и шампиньонов с легкой кислинкой. Чедер добавил начинку сливочности, а свежие овощи сделали вкус более разнообразным.

Мой совет: не добавляйте бальзамический уксус в шампиньоны в начале жарки. Сначала дайте грибам хорошо подрумяниться, а уже потом вливайте уксус. Так у них будет более выразительный вкус, а начинка не будет водянистой.

Аллергены: глютен, молочные продукты (лактоза), горчица. Состав готовых продуктов проверяйте на упаковке.