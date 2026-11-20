В этот раз я решила дополнить обычный лаваш с фаршем шампиньонами, обжаренными с бальзамическим уксусом и расплавленным чедером. Такой рецепт будет полезным даже при отключениях света, ведь при наличии газовой плиты все блюдо можно приготовить на сковороде.
Как приготовить такой лаваш, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Лаваш с фаршем, шампиньонами и чедером
Ингредиенты:
- тонкий лаваш - 2 листа
- говяжий фарш - 200 г
- шампиньоны - 150 г
- сыр чедер - 60 г
- помидоры черри - 80 г
- салат айсберг - 50 г
- бальзамический уксус – 2 ч. л.
- оливковое масло - 2 ч. л.
- копченая паприка - 1/2 ч. л.
- сушеный чабрец - 1/3 ч. л.
- соль - по вкусу.
Для соуса:
- крем-сыр - 40 г
- греческий йогурт - 120 г
- зернистая горчица - 1 ч. л.
- лимонный сок - 1/2 ч. л.
- соль - щепотка.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 2
Пошаговое приготовление:
- Сначала я подготовила шампиньоны: нарезала их тонкими ломтиками и выложила на разогретую сковороду с чайной ложкой оливкового масла. Обжаривала примерно 6-8 минут, пока испарилась излишняя влага, а грибы подрумянились.
- К шампиньонам добавила сушеный чабрец и бальзамический уксус. Тщательно перемешала и оставила на огне примерно на минуту, чтобы уксус частично испарился. Готовые грибы переложила на тарелку.
- На этой же сковороде разогрела оставшееся масло и обжарила говяжий фарш. Лопаткой постоянно разделяла его на мелкие кусочки. Добавила копченую паприку, соль и готовила около 8-10 минут до полной готовности мяса.
- Вернула шампиньоны в фарш, перемешала и прогрела вместе в течение минуты. После сняла сковороду с огня, добавила натертый чедер и накрыла крышкой, чтобы сыр расплавился.
- Для соуса я смешала крем-сыр, греческий йогурт, зернистую горчицу и лимонный сок. Добавила щепотку соли и перемешала до однородности.
- Помидоры черри нарезала небольшими кусочками, а салат айсберг нашинковала. Пыталась не резать овощи слишком мелко, чтобы они оставались хрустящими.
- Лаваш разложила на рабочей поверхности и смазала соусом. Сверху выложила айсберг, помидоры и теплую мясную начинку с шампиньонами и чедером.
- Плотно завернула лаваш, поджав края внутрь. Выложила его швом вниз на сухую разогретую сковороду и поджарила по бокам до золотистой корочки.
Готовый лаваш я разрезала пополам наискось. Больше всего мне понравилось сочетание хрустящей корочки, сочного мяса и шампиньонов с легкой кислинкой. Чедер добавил начинку сливочности, а свежие овощи сделали вкус более разнообразным.
Мой совет: не добавляйте бальзамический уксус в шампиньоны в начале жарки. Сначала дайте грибам хорошо подрумяниться, а уже потом вливайте уксус. Так у них будет более выразительный вкус, а начинка не будет водянистой.
Аллергены: глютен, молочные продукты (лактоза), горчица. Состав готовых продуктов проверяйте на упаковке.
Раньше мы рассказывали, как приготовить скорую закуску из лаваша без плиты и духовки.