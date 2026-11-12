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Главная Вкусно Закуска из лаваша за 10 минут: простой рецепт с крабовыми палочками без плиты и духовки (фото)
Вкусно 12 ноября 2026 · 15:59

Закуска из лаваша за 10 минут: простой рецепт с крабовыми палочками без плиты и духовки (фото)

Для приготовления этой закуски понадобится всего несколько доступных ингредиентов, а весь процесс займет примерно 10 минут
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Закуска из лаваша за 10 минут: простой рецепт с крабовыми палочками без плиты и духовки (фото)

Закуска из лаваша без света (коллаж: Styler)

Когда нет электричества или времени на приготовление сложных блюд, выручают закуски, не требующие термической обработки. Рулетики из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром можно сделать примерно через 10 минут, а подавать их можно сразу после нарезки.

Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Рулетики из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром

За основу я взяла рецепт лаваша с крабовыми палочками и сыром, но немного адаптировала его под собственные предпочтения.

В своем варианте я использую плавленые сырки, крабовые палочки и готовый майонез. Чеснок добавляю по желанию. Такую закуску можно приготовить примерно за 10 минут без плиты и духовки.

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 4

Способ приготовления: без термической обработки

Ингредиенты для рулетиков

  • Тонкий лаваш - 2 листа (примерно 200 г)

  • Крабовые палочки - 200 г

  • Плавленые сырки - 2 шт. (по 90 г)

  • Майонез - 3-4 ст. л.

  • Чеснок - 1 зубчик по желанию

  • Черный молотый перец - по вкусу

Как приготовить рулетики из лаваша

Шаг 1. Подготовьте крабовые палочки.

Сначала я снимаю с крабовых палочек упаковку и натираю их на крупной терке. Можно также мелко нарезать ножом, но из натертых палочек начинка получается более однородной и легче распределяется по лавашу.

Если крабовые палочки были заморожены, их нужно заранее разморозить в холодильнике.

Шаг 2. Добавьте плавленый сыр.

Плавленые сырки натираю на терке и перекладываю к крабовым палочкам. Для этого рецепта лучше использовать сырки плотной консистенции, которые удобно натирать.

Шаг 3. Смешайте начинку.

К подготовленным ингредиентам добавляю майонез и тщательно перемешиваю.

Масса должна быть достаточно мягкой, чтобы ее можно было равномерно распределить по лавашу, но не слишком жидкой. Поэтому майонез лучше добавлять постепенно.

По желанию можно пропустить через пресс один зубчик чеснока и добавить щепотку черного перца.

Шаг 4. Сформируйте рулеты.

Раскладываю лист лаваша на ровной поверхности и распределяю половину начинки тонким слоем. Возле одного края оставляю примерно 1-2 см без начинки, чтобы рулет было удобнее свернуть.

Плотно скручиваю лаваш, после чего повторяю то же самое со вторым листом.

Шаг 5. Нарежьте и подавайте.

Готовые рулеты нарезаю острым ножом на кусочки шириной примерно 3-4 см и выкладываю на тарелку срезом вверх.

Закуску можно подавать сразу. Если есть возможность, рулеты можно предварительно подержать в холодильнике 10-15 минут, чтобы они лучше держали форму.

Закуска из лаваша за 10 минут: простой рецепт с крабовыми палочками без плиты и духовки (фото)
Рулетики из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром (фото: Остапова Анастасия)

Аллергены: глютен (пшеница), молочные продукты; в зависимости от состава крабовых палочек и майонеза также возможны соя и горчица.

Что стоит учесть при приготовлении

Самое важное в этом рецепте - правильно подобрать количество майонеза. Если добавить его слишком много, лаваш быстро размокнет, а начинка может выпадать при нарезке.

Я рекомендую натирать крабовые палочки и сырок примерно одинаково мелко. Так начинка лучше смешивается, а рулетики получаются аккуратными.

Если хочется более нежного вкуса, чеснок можно не добавлять. А для более насыщенного варианта достаточно одного небольшого зубчика.

Во время отключения света важно учитывать условия хранения продуктов. Крабовые палочки, плавленый сыр и майонез после вскрытия упаковок требуют надлежащего охлаждения.

Готовые рулетики не следует оставлять при комнатной температуре дольше двух часов, а в жару свыше 32°C - дольше одного часа.

Ранее Styler также рассказывал, как приготовить онигири с тунцом и крем-сыром даже без света.

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