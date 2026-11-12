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Люди 12 ноября 2026 · 13:32

Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna

Украинские артисты и их представители рассказали о стоимости частных выступлений и объяснили, от чего зависит окончательная сумма
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna

Гонорары украинских звезд (коллаж: Styler)

Выступление украинской звезды на частном мероприятии может стоить десятки тысяч долларов. При этом у артистов не всегда есть фиксированные расценки, а стоимость концерта может зависеть от места проведения и условий заказа.

Сколько стоит пригласить известных украинских исполнителей на корпоратив и какие гонорары называли, рассказывает Styler.

Верка Сердючка

Продюсер Юрий Никитин в интервью Василию Тимошенко рассказал, сколько может стоить выступление Верки Сердючки на частном мероприятии.

По его словам, фиксированной стоимости нет, потому что каждый заказ рассматривают индивидуально.

"Нет фиксированной суммы ни у одного артиста. Это зависит от того, где ты работаешь. Это зависит от того, для кого ты работаешь", - обьяснил продюсер.

Никитин отметил, что стоимость выступления может составлять от 30 до 100 тысяч долларов.

Он также подчеркнул, что Сердючка выступает с полным составом коллектива, а организация подобных концертов предусматривает полноценную сценическую программу.

Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna
Выступление Верки Сердючки (фото: из открытых источников)

MONATIK

Певец Дмитрий Монатик лично назвал свой гонорар за корпоративное выступление во время разговора в FEDORIV VLOG.

По словам артиста, стандартная стоимость такого выступления составляет 30 тысяч евро, но окончательная стоимость может изменяться в зависимости от договоренностей с заказчиком.

"Корпоратив стоит 30 000 евро, но, как правило, можно договориться и меньше", - рассказал MONATIK.

Исполнитель также обьяснил, что в его команде предусмотрено агентское вознаграждение в размере 10%. Такой подход, по словам певца, мотивирует представителей, занимающихся организацией выступлений.

Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna
Выступление MONATIK (фото: из открытых источников)

Klavdia Petrivna

Стоимость частного выступления певицы Klavdia Petrivna подтвердили представители артистки в ответ на запрос журналистов программы "Сніданок з 1+1".

Как сообщает официальный сайт телеканала 1+1, менеджер певицы назвал сумму 25 тысяч евро за выступление на новогоднем корпоративе.

Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna
Выступление Klavdia Petrivna (фото: из открытых источников)

Курган и Agregat

Гонорар группы "Курган и Agregat" также проверили журналисты "Завтрака с 1+1", обратившись к представителям коллектива.

По информации телеканала, стоимость выступления группы на новогоднем корпоративе составила 15 тысяч евро. Отдельно организаторам необходимо учитывать технические требования и райдер артистов.

Гонорары украинских артистов: сколько стоят выступления Сердючки, MONATIK и Klavdia Petrivna
Выступление Курган и Agregat (фото: из открытых источников)

От чего зависит гонорар артиста

Обнародованные суммы не всегда отражают полный бюджет приватного мероприятия. Помимо оплаты выступления, организаторам могут понадобиться дополнительные средства на транспорт, проживание, сценическое оборудование и выполнение технического райдера.

Стоимость также зависит от места проведения, даты, продолжительности программы и индивидуальных договоренностей.

Важно учитывать, что приведенные гонорары были обнародованы в разное время. Они отражают конкретные публичные заявления артистов, продюсеров и их представителей, а не единственный действующий прайс на все корпоративные выступления в 2026 году.

Ранее Styler также рассказывал, как хореографиня Илона Гвоздева упрекнула президента Владимира Зеленского.

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