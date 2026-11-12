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Главная Тренды "В пальто холодно? Добавьте манишку": стилистка Шевченко показала, как носить шерстяную верхнюю одежду в мороз
Тренды 12 ноября 2026 · 12:43

"В пальто холодно? Добавьте манишку": стилистка Шевченко показала, как носить шерстяную верхнюю одежду в мороз

Не стоит в холод отказываться от элегантной верхней одежды в пользу пуховика достаточно попробовать так называемый "прием многослойности"
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"В пальто холодно? Добавьте манишку": стилистка Шевченко показала, как носить шерстяную верхнюю одежду в мороз

Стилистка сравнила образ с курткой и шерстяным пальто с манишкой (коллаж: Styler)

В дни, когда температура воздуха опускается ниже, многие откладывают пальто и выбирают куртки или пуховики, мол, они теплее. Однако отказываться от любимой элегантной одежды не стоит: стилистка Елена Шевченко показала, как один дополнительный элемент способен адаптировать шерстяное пальто к холодной погоде.

Styler со ссылкой на пост с Instagram-страницы фешен-блогерки расскажет о двух образах и стилистическом приеме, который поможет сочетать комфорт и красивый вид.

Куртка или шерстяное пальто: два образа для холодной погоды

В первом варианте специалист демонстрирует привычное решение для прохладных дней - объемную куртку розового цвета. Она имеет свободный крой, хорошо вписывается в повседневный гардероб и не требует сложной стилизации. В сочетании с темными широкими брюками и бордовой шапкой выходит достаточно комфортный образ, который подойдет для повседневных дел.

Второй вариант - длинное шерстяное пальто теплого карамельного цвета. Его стилистка дополнила манишкой, закрывающей шею и верхнюю часть груди. Именно этот дополнительный слой делает сочетание более практичным в холодную погоду.

К пальто подобраны бордовый головной убор и шарф или манишка в тон. Благодаря этому аксессуары не выглядят случайными, а поддерживают единую цветовую гамму образа.

Оба комплекта дополнены темными брюками и обувью без лишнего декора. Но если куртка создает более непринужденное повседневное настроение, то пальто придает образу собранности и элегантности.

Зачем носить манишку под пальто

Свою идею стилистка объяснила на своем примере. По ее словам, проблема часто не в самом пальто, а в том, с чем его носят и насколько хорошо защищены от холода открытые участки тела.

"А шерстяное пальто у компании с манишкой - другая история. Манишка закрывает шею и грудь, именно там, где продувает. Шикарное сочетание, тестирую на себе", - поделилась Елена Шевченко.



Такой прием особенно удобен для тех, кто не хочет прятать пальто в шкаф с наступлением холодов. Манишка может стать альтернативой объемному шарфу: она закрывает нужный участок, не создавая излишнего объема у воротника.

В то же время, важно учитывать температуру, ветер, состав ткани и другие слои одежды. Само по себе шерстяное пальто с манишкой не гарантирует комфорта в любой мороз, но может стать удачным решением для прохладной погоды.

Напомним, какие вещи могут придать объема вашей фигуре.

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