Модные ошибки осени 2026: какие вещи придают лишний объем и как этого избежать

Styler рассказывает, какие популярные вещи осеннего гардероба могут визуально добавлять объем и как их правильно стилизовать, чтобы выглядеть гармонично.

Объемные свитера

Теплые свитера с массивной вязкой - неизменный атрибут холодного сезона. Однако модели из толстой пряжи, большими узорами, объемными рукавами и спущенной линией плеч могут визуально расширять верхнюю часть тела.

Особенно осторожно следует сочетать такой свитер с широкими брюками или длинной объемной юбкой. Когда свободны и верх, и низ, силуэт может потерять четкие очертания.

Как носить: сочетайте объемный свитер с прямыми или узкими джинсами, леггинсами или юбкой лаконичного кроя. Еще один удачный прием - частично заправить переднюю часть свитера за пояс штанов, чтобы обозначить линию талии.

Как носить объемный свитер (фото: Pinterest)

Пальто без четкой формы

Свободная верхняя одежда остается актуальной, но не каждая модель оверсайз одинаково удачно работает с силуэтом. Слишком широкие пальто без четкой линии плеч, пояса или структурированного кроя могут создавать эффект массивной фигуры.

Особенно это заметно, когда пальто имеет одновременно объемные рукава, широкие лацканы и длину ниже колена. В результате одежда словно поглощает фигуру.

Как носить: обращайте внимание на пальто с поясом, четкой линией плеч или вертикальными линиями кроя. Если верх широкий, дополните его более лаконичным низом.

Какие вещи уродуют фигуру (фото: Pinterest)

Юбки с большим количеством складок

Плиссированные юбки, модели с воланами и многоярусные фасоны придают образу романтичности, но могут зрительно увеличивать объем бедер.

Особенно это касается изделий из плотной ткани, которые хорошо держат форму. Большое количество складок создает дополнительный объем, а если юбка имеет длину до середины икры, ноги могут казаться короче.

Как носить: выбирайте модели из мягко спадающих тканей или юбки прямого кроя. Дополняйте их лаконичным верхом, заправленным за пояс, и обувью, которая зрительно продолжает линию ног.

Юбки плиссе придают лишний объем (фото: Pinterest)

Массивные пуховики

Пуховики спасают от холода, но некоторые модели способны заметно изменить пропорции фигуры. Больше объема добавляют куртки с горизонтальными широкими секциями, чрезмерно объемными рукавами и длиной до середины бедра.

Если модель не имеет выразительного силуэта, она может визуально расширять плечи, талию и бедра.

Как носить: обращайте внимание на пуховики с вертикальными стежками, поясом или регулируемой кулиской. Также можно выбрать удлиненную модель с более четким кроем. Не обязательно покупать приталенный пуховик - достаточно, чтобы он не создавал чрезмерного объема.

Пуховик оверсайз может уродить фигуру (фото: Getty Images)

Большой шарф, который скрывает шею

Большой шерстяной шарф - не только стильный аксессуар, но и незаменимая вещь в холодную погоду. Однако если несколько раз обмотать его вокруг шеи и оставить длинные объемные концы спереди, верхняя часть силуэта может казаться более массивной.

Особенно неудачно такой аксессуар смотрится в сочетании с высоким воротником свитера, объемным капюшоном и массивной верхней одеждой.

Как носить: попробуйте шарфы средней ширины, которые можно свободно накинуть на плечи. Если любите большие модели, не создавайте чрезмерного наслоения у шеи. Оставляйте немного открытого пространства в зоне декольте - это поможет визуально вытянуть силуэт.

Длинный шерстяной шарф визуально полнит (фото: Pinterest)

Как правильно сочетать осенние вещи, чтобы не перегружать образ

Главное правило осеннего гардероба - не отказываться от любимых трендов, а научиться работать с пропорциями. Даже объемные вещи могут выглядеть прекрасно, если правильно подобрать к ним остальную одежду.

Вот несколько стилистических приемов, которые помогут создать гармоничный образ: