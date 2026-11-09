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Главная Вкусно Высокобелковый салат с ветчиной и двумя соусами: рецепт за 10 минут без света (фото)
Вкусно 09 ноября 2026 · 17:34

Высокобелковый салат с ветчиной и двумя соусами: рецепт за 10 минут без света (фото)

Хрустящие овощи, нежный сыр и интересное сочетание вкусов без лишних хлопот и на 25 г белка
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Высокобелковый салат с ветчиной и двумя соусами: рецепт за 10 минут без света (фото)

Женщина держит тарелку с высокобелковым салатом (коллаж: Styler)

Даже когда дома нет электроэнергии, можно приготовить вкусное и питательное блюдо без плиты, духовки или другой кухонной техники. Для этого достаточно нескольких продуктов, ножа и обыкновенной миски.

Редактор Styler Юлия Люшнева делится рецептом салата.

Ингредиенты для салата без света

Для основы салата:

  • Салат айсберг - 65 г
  • Куриная ветчина - 60 г
  • Моцарелла - 40 г
  • Болгарский перец - 35 г

Для гранатово-оливковой сальсы:

  • Оливки без косточек - 10 г
  • Зерна граната - 10 г
  • Оливковое масло - 2 г.

Для творожно-лимонного соуса:

  • Густой греческий йогурт 4% - 50 г
  • Пармезан - 5 г
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Соль - по желанию.

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 1.

Важно: для соуса выбирайте густой натуральный греческий йогурт без добавленного сахара, ароматизаторов и сладких наполнителей. Жидкий питьевой йогурт не подойдет, ведь заправка должна сохранять кремовую консистенцию.

Как приготовить салат с ветчиной и моцареллой

Подготовьте овощи. Салат айсберг промойте, тщательно обсушите и разорвите руками на небольшие кусочки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой.

Добавьте ветчину и cыр. Куриную ветчину нарежьте тонкими ломтиками. По желанию сверните их небольшими рулетиками – такая подача поможет красиво оформить салат даже без специальных кухонных принадлежностей.

Моцареллу нарежьте небольшими кусочками. Выложите все подготовленные ингредиенты на тарелку поверх айсберга.

Приготовьте йогуртово-лимонный соус. В небольшой миске смешайте густой греческий йогурт, мелко натертый пармезан и лимонный сок.

Тщательно перемешайте ложкой до однородной смеси. Попробуйте соус перед добавлением соли, ведь пармезан уже имеет насыщенный солоноватый вкус.

Для этого салата я решила отказаться от обычной майонезной заправки и объединить греческий йогурт с пармезаном. Лимонный сок добавила, чтобы уравновесить насыщенный творожный вкус и сделать соус более интересным.

Сделайте гранатово-оливковую сальсу. Оливки мелко нашинкуйте и смешайте с зернами граната. Добавить оливковое масло.

Несколько гранатовых зерен можно осторожно прижать ложкой, чтобы они выделили немного сока, а остальное оставить целиком.

Вместо того, чтобы просто добавить оливки и гранат в салат, я решила сделать из них отдельную сальсу. Так хотела сочетать солоноватый вкус оливок с кисло-сладкими нотками граната и придать блюду более выразительный вкусовый контраст.

Соберите салат. На подготовленные овощи, ветчину и моцареллу выложите творожно-лимонный соус. Сверху добавьте гранатово-оливковую сальсу.

Салат с ветчиной, йогуртовым соусом и оливково-гранатовой сальсой (фото: Юлия Люшнева)
Салат с ветчиной, йогуртовым соусом и оливково-гранатовой сальсой (фото: Юлия Люшнева)

Сколько калорий в салате

Одна порция салата содержит ориентировочно 300 ккал и 25 г белка.

Основными источниками белка в блюде являются куриная ветчина, моцарелла, греческий йогурт и пармезан.

Это делает салат питательным вариантом быстрого приема пищи, в то время как айсберг и болгарский перец добавляют свежести и хрустящей текстуры.

Калорийность и количество белка рассчитаны ориентировочно. Точные характеристики зависят от производителя и состава товаров.

Почему этот салат удобно готовить во время отключения света

Для приготовления не нужно ничего варить, жарить или запекать. Все ингредиенты используются готовыми к употреблению в пищу, а соусы можно смешать обычной ложкой.

Еще одно преимущество - салат не требует длительной подготовки и большого количества посуды.

В то же время важно использовать свежие продукты, которые хранились при должной температуре. Ветчину, моцареллу и греческий йогурт необходимо держать охлажденными. Если холодильник долго не работал и продукты нагрелись, их безопасность нужно оценить до приготовления.

Готовый салат лучше всего подавать сразу, чтобы листья айсберга сохранили свою хрусткость.

Раньше мы рассказывали, как приготовить высокобелковую пиццу на сковороде.

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