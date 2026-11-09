Племянник Валерия Харчишина развернул все кресла на "Голосі країни": реакция Тины Кароль (видео)

В третьем выпуске 14-го сезона "Голосі країни" на сцену вышел 19-летний Максим Харчишин - племянник фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина. Парень исполнил композицию Коко Шанель группы Океан Эльзы и заставил всех четырех тренеров развернуть свои кресла.

О том, как прошло выступление молодого музыканта, чем он удивил наставников и рассказала Тина Кароль, пишет Styler.

Что известно о Максиме Харчишине

Максим родом из Житомирской области. Несмотря на то, что его дядя - известный украинский музыкант, парень стремится самостоятельно строить карьеру и зарабатывать деньги.

Перед выступлением он рассказал, что подрабатывал помощником на строительстве. Грунтовал стены, убирал мусор и сбивал плитку. Такую работу Максим выбрал, чтобы совмещать заработок с творчеством. По словам юноши, он еще с детства решил, что будет выступать на большой сцене.

Первый опыт перед публикой он получил в сельском доме культуры. Тогда положительная реакция зрителей придала ему уверенность и желание развиваться в музыке.

На слепых прослушиваниях Максим исполнил песню Коко Шанель группы Океан Эльзы. Его выступление понравилось всем четырём тренерам, развернувшим свои кресла и захотевшим видеть молодого исполнителя в своих командах.

Как Валерий Харчишин поддержал племянника

После выступления наставники поинтересовались фамилией участника и спросили, имеет ли он отношение к лидеру группы "Друга Ріка". Максим подтвердил, что Валерий Харчишин - его дядя.

Сам музыкант не смог присутствовать в студии из-за гастрольного тура, однако записал для племянника видеообращение.

"К сожалению, у меня тур и я не смогу присутствовать, не смогу поддержать Максима. Но я знаю, что он самый лучший", - сказал Харчишин.

Кроме видеопоздравления, артист передал тренерам необычные подарки - банки вяленых помидоров, которые вырастил своими руками. Максим рассказал, что помогал дяде с консервацией. Такой презент вызвал усмешки и шутки среди наставников.

Максим с тренерами (фото: скриншот)

Чем удивила Тина Кароль

Подарок от Харчишина стал поводом к неожиданному разговору. Тина Кароль призналась, что тоже увлекается огородничеством и выращивает помидоры.

После этого Кароль обратила внимание на зеленые брюки Максима, совпавшие по цвету с ее платьем, и пошутила, что это может быть знаком.

"Мне действительно импонирует твое исполнение, твой вайб. Это такой альтернативный упрек", - отметила Кароль.

Певица добавила, что чувствует в Максиме потенциал великого музыканта и пригласила его в свою команду.

Тина Кароль (фото: скриншот)

Кого выбрал Максим

Во время общения с наставниками Максим рассказал, что уже имеет опыт в музыке. Он выступает на бэк-вокале в проекте Валерия Харчишина с симфоническим оркестром, пишет собственные песни и записал общий трек с дядей.

Но юноша планирует развивать сольную карьеру под сценическим именованием ODYN.

После четырех развернутых кресел перед Максимом был сложный выбор. Он признался, что не любит ситуации, когда нужно выбирать между несколькими вариантами.

После недолгих колебаний Максим определился с кем хочет продолжить участие в шоу.

"Я, наверное, хочу быть в команде Артема Пивоварова", – сказал он.

Пивоваров поздравил Максима и заверил, что у него уже есть идеи для их дальнейшей работы.