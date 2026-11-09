Смена фамилии после брака: какие документы нужно заменить в течение 30 дней

После женитьбы украинцы могут оставить свою фамилию или по желанию изменить ее. Во втором случае придется обновить паспорт и другие документы . Для некоторых процедур предусмотрено 30 дней, а для других - всего 10.

Какие документы нужно заменить, куда обращаться и что можно оставить по-прежнему, рассказывает Styler.

Паспорт гражданина Украины

Если после заключения брака человек взял фамилию мужа или жены либо выбрал двойную фамилию, внутренний паспорт необходимо заменить.

Согласно разъяснению Государственной миграционной службы, обратиться для обмена документа нужно в течение 30 календарных дней с момента изменения фамилии.

Для оформления нового паспорта понадобятся:

Паспорт гражданина Украины, подлежащий замене.

Свидетельство о браке.

Документ об уплате административного сбора.

Другие документы для внесения необходимых сведений, если они требуются в конкретном случае.

Подать документы можно в подразделение ГМС или ЦНАП, предоставляющий соответствующую услугу.

Если не обратиться для обмена паспорта в установленный срок, документ со старыми персональными данными может быть признан недействительным.

Важно различать срок обращения и срок изготовления нового документа. Требование подать заявление в течение месяца не означает, что за это время человек обязательно должен получить готовую ID-карту.

Заграничный паспорт

После изменения фамилии замене подлежит и заграничный паспорт.

Государственная миграционная служба объясняет, что документы с неактуальными персональными данными необходимо своевременно обменивать. Если заграничный паспорт не подать на обмен в предусмотренный срок, его могут признать недействительным.

Поэтому перед бронированием билетов или поездкой за границу нужно проверить, совпадают ли персональные данные в паспорте и других документах.

Новый заграничный паспорт можно оформить после получения внутреннего паспорта с актуальной фамилией. Также ГМС предусматривает возможность одновременного оформления ID-карты и заграничного паспорта.

Водительское удостоверение

Водителям после изменения фамилии необходимо обменять водительское удостоверение.

Согласно разъяснению Главного сервисного центра МВД, для такого обмена предусмотрен 10-дневный срок.

Обменять удостоверение можно в сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.

Для этого обычно нужны:

Документ, удостоверяющий личность.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Действующее водительское удостоверение.

Свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий изменение фамилии.

На период действия военного положения медицинская справка для такого обмена необязательна.

Повторно сдавать экзамены по вождению из-за изменения фамилии не нужно.

Налоговый номер

После изменения фамилии необходимо обновить информацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.

Как объяснила Государственная налоговая служба, сообщить об изменении персональных данных необходимо в течение одного месяца.

Для этого подают заявление по форме № 5ДР и документы, подтверждающие изменения.

Сделать это можно:

Лично в налоговом органе.

Через уполномоченного представителя.

Через Электронный кабинет налогоплательщика.

Через приложение Дія.

При этом сам регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) не меняется. Он остается за человеком на протяжении всей жизни. Обновляются только персональные сведения, связанные с этим номером.

Банковские карты и счета

После получения нового паспорта стоит обратиться в банк, в котором открыты счета.

Финансовому учреждению необходимо сообщить об изменении фамилии, чтобы актуализировать персональные данные клиента. В зависимости от правил банка это можно сделать через мобильное приложение, онлайн-поддержку или отделение.

Для обновления информации могут понадобиться новый паспорт и свидетельство о браке.

При этом изменение фамилии не означает автоматической необходимости закрывать банковский счет. Вопрос перевыпуска физической карты нужно уточнять в своем банке.

Документы на автомобиль

Если после заключения брака человек изменил фамилию и является владельцем автомобиля, необходимо обновить свидетельство о регистрации транспортного средства.

По информации Главного сервисного центра МВД, документ необходимо обменять не позднее 10 дней после получения нового документа, подтверждающего изменение персональных данных.

Заказать новое свидетельство можно через Кабинет водителя или приложение Дія.

При оформлении необходимо выбрать причину замены, проверить информацию о транспортном средстве, определить формат документа и способ получения.

Если владелец автомобиля не менялся, само изменение фамилии не означает продажи или перехода права собственности на транспортное средство.

Какие документы после заключения брака можно не менять

После изменения фамилии обычно не требуется заменять:

Дипломы и аттестаты об образовании.

Свидетельство о рождении.

Документы о праве собственности на квартиру, дом или земельный участок.

Договоры купли-продажи или дарения.

Свидетельства о праве на наследство.

Такие документы не теряют юридической силы только из-за изменения фамилии.

При необходимости подтвердить, что документ со старой фамилией принадлежит именно вам, можно с помощью свидетельства о браке или другого документа, удостоверяющего изменение персональных данных.

В каком порядке лучше обновлять документы

Чтобы избежать путаницы, после изменения фамилии стоит действовать последовательно.

Прежде всего необходимо подать заявление на обмен внутреннего паспорта, не пропустив 30-дневный срок.

Отдельно нужно сообщить налоговой службе об изменении персональных данных в течение месяца.

После получения нового документа, удостоверяющего личность, следует проверить сроки обмена водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля.

Также необходимо позаботиться о заграничном паспорте, обновить информацию в банке и сообщить об изменении фамилии работодателю.