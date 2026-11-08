Диана Зотова из "Холостяка" показала особый подарок стоимостью более миллиона гривен (фото)

Модель Диана Зотова, которая стала новой участницей 15-го сезона "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым, опубликовала в соцсетях свежие фото по случаю дня рождения. На них она засветила роскошные украшения от ультралюксового ювелирного бренда Graff - изделия из белого золота, украшенные бриллиантами.

Какие украшения Graff показала Диана Зотова и сколько они стоят

На фото, опубликованные на странице в Instagram, Зотова показала сразу два украшения от ультралюксового ювелирного бренда Graff.

Одна из них - кольцо Graff Triple Butterfly Silhouette Diamond Ring из белого золота. Оно украшена тремя фирменными силуэтами бабочек с отделкой в виде бриллиантового паве.

На официальном европейском сайте бренда ее стоимость составляет 9200 евро.

Стоимость кольца на официальном сайте Graff (скриншот)

В то же время в Украине у официального представителя Crystal Group Ukraine - около 502 661 гривны.

Цена кольца на сайте официального представителя Graff в Украине (скриншот)

В комплекте с кольцом модель показала подвеску Graff Multi Butterfly Silhouette Diamond Pendant, также из белого золота. Ее цена на международном рынке - 10 300 долларов.

Цена подвески на официальном портале люксового бренда (скриншот)

Что же касается украинского рынка, то здесь украшение можно приобрести около 616 358 гривен.

Украинские цены на украшение от Graff (скриншот)

Таким образом, общая стоимость двух украшений по украинским ценам составляет около 1,12 миллиона гривен.

Кто именно подарил Зотовой эти драгоценности, неизвестно. Сама модель не стала раскрывать подробностей и лишь отметила, что празднует день рождения уже неделю.

"Праздную день рождения уже неделю", - подписала она публикацию.

Зотова показала новые украшения от Graff (коллаж: Styler)

Как Диана Зотова вторично попала на "Холостяк"

Диана уже знакома зрителям романтического реалити. Она принимала участие в 14 сезоне, главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк. Тогда модель сама покинула проект, поскольку не смогла отпустить чувство к бывшему парню - футболисту Николаю Кухаревичу.

После шоу пара возобновила отношения, однако в июне 2026 года Зотова сообщила о разрыве. К моменту возвращения модели на телевидение процесс развода еще продолжался.

Второй шанс на "Холостяке" Диана получила в четвертом выпуске 15-го сезона. Она вместе с Анастасией Юзьвак, финалисткой 13 сезона, пришла на благотворительный баскетбольный матч, где участницы соревновались со звездной командой.

После игры Вячеслав Кравцов пообщался с бывшими героинями шоу. Диана откровенно рассказала о неудачном браке и изменениях в личной жизни. Ее история заинтересовала холостяка: он подарил модели розы и предложил присоединиться к новому сезону. Зотова согласилась, и теперь снова ищет любовь на глазах у зрителей.