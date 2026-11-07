Виктория Кузнецова из "МастерШеф" впервые ответила на подозрение ДБР: "Комментарии через адвоката!"

Участница "МастерШеф" и военнослужащая Воздушных сил ВСУ Виктория Кузнецова впервые отреагировала на подозрение Государственного бюро расследований. Она заявила, что хочет доказать свою невиновность и возразила, что что-то украла.
Styler со ссылкой на "сториз" со страницы военнослужащей в Instagram расскажет об этом подробнее.
Кузнецова заявила, что хочет доказать невиновность
В своих соцсетях Виктория обратилась к подписчикам и попросила не обращаться к ней с вопросами по ситуации, мол, пока она не собирается комментировать ее напрямую.
"Эти все вопросы решаются, я надеюсь, что в нашей стране можно доказать то, что ты не виноват и ничего не воровал и преступного не сделал", - написала она.
Офицерша подчеркнула, что в дальнейшем комментарии по делу будет предоставляться только через адвоката.
"Я просто хочу доказать, что я ничего плохого не сделала и ничего в этой стране не украла", – заявила Кузнецова.
В то же время она призналась, что находится в сильном стрессе и разочарована поведением некоторых людей, ранее говоривших о ее ценности, но теперь якобы отвернувшихся.
"Но знаете, я сейчас в изрядном стрессе и разочаровании от нескольких людей, которые говорили какая я им ценна и бла бла, а сейчас просто начхали, окей, ваше право", - написала Виктория.
Также она вспомнила о хейте, который пережила ранее, и отметила, что на сегодняшний день большинство комментариев, по ее наблюдениям, являются поддержкой.
Что предшествовало заявлению военной
Напомним, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащей, участвовавшей в кулинарном проекте "МастерШеф".
По версии следствия, с апреля по август 2025 года старшая лейтенантка официально находилась на стационарном лечении в военно-медицинском учреждении, но фактически большую часть этого времени проводила вне больницы.
В частности, следователи утверждают, что женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась собственными делами и принимала участие в съемках телешоу.
При этом командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей денежное обеспечение. По подсчетам ДБР, государству нанесли ущерб почти на 250 тысяч гривен.
Военнослужащие сообщили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения и мошенничество.
В 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Кузнецова проходит службу в их подразделении. Там также рассказали, что после выхода промовидео "МастерШеф" командование инициировало служебное расследование, материалы которого передали в ДБР.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Согласно Конституции Украины, Виктория Кузнецова считается невиновной, пока ее вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Напомним, как раньше мы делились собственным топом самых скандальных участников за всю историю проекта "МастерШеф".