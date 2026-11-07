Рецепт медовика без духовки и миксера: как приготовить торт во время отключения света

При отключении электроэнергии приготовление домашних десертов становится сложнее, особенно если для них необходим духовка или миксер. Однако медовик можно сделать без выпекания, используя готовые коржи и крем, который легко приготовить вручную.

Как приготовить такой десерт и что стоит учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Что нужно для медовика без выпечки

Для классического медовика обычно нужно замесить тесто, раскатать тонкие коржи и выпечь их по отдельности. Но этот этап можно пропустить, если воспользоваться готовыми медовыми коржами, которые часто можно найти в обычных супермаркетах, в том числе в отделах с товарами для выпечки.

Для торта достаточно приготовить крем, собрать слои и оставить десерт пропитываться. Активное приготовление занимает примерно 15–20 минут, а электроприборы не понадобятся.

Медовик в разрезе (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для торта диаметром примерно 18–20 см:

Готовые медовые коржи - 400–500 г (6–8 штук).

Густая сметана жирностью 25–30% - 600 г.

Сахарная пудра - 100 г.

Ванильный сахар - 10 г (по желанию).

Грецкие орехи - 40 г (по желанию).

Если коржи очень сухие или толстые, для их пропитки может дополнительно понадобиться 100–150 г сметаны.

Для крема лучше выбирать густую сметану. Продукт с низким содержанием жира может быть жидким, из-за чего торт будет хуже держать форму.

Как приготовить медовик без духовки и миксера

Шаг 1. Приготовьте сметанный крем

В глубокую миску выложите холодную сметану. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешивайте венчиком или обычной ложкой, пока масса не станет однородной.

Использовать обычный сахар вместо пудры нежелательно, поскольку его кристаллы медленнее растворяются в холодной сметане.

Не нужно интенсивно взбивать крем в течение длительного времени. Достаточно тщательно смешать ингредиенты, чтобы получить гладкую консистенцию.

Шаг 2. Подготовьте медовые коржи

Достаньте готовые коржи из упаковки и осторожно разделите их. Если края неровные, можно подровнять их ножом. Обрезки оставьте для украшения.

Не переживайте, если коржи кажутся твердыми. После пропитки кремом они должны стать мягче.

Шаг 3. Соберите торт

Положите первый корж на большую тарелку или подставку.

Нанесите часть крема и равномерно распределите его по всей поверхности, включая края.

На каждый корж ориентировочно понадобится 3–4 столовые ложки крема, но точное количество зависит от его диаметра.

Накройте следующим коржом и повторяйте, пока не используете все слои.

Не прижимайте коржи слишком сильно, чтобы крем не вытекал по бокам.

Шаг 4. Украсьте медовик

Для украшения я использовала растопленный шоколад, остатки медовых коржей и грецкие орехи.

Сначала полила верхушку торта растопленным шоколадом, равномерно распределив его по поверхности. Затем измельчила грецкие орехи и посыпала ими медовик. В завершение раскрошила остатки коржей и украсила торт получившейся крошкой.

Шаг 5. Оставьте торт пропитываться

Поставьте готовый медовик в холодильник минимум на 6–8 часов. За это время коржи впитают влагу из крема и станут нежнее.

Если есть возможность, оставьте торт в холодильнике на ночь. Тогда его будет легче нарезать на аккуратные кусочки.

Какой крем можно приготовить без электроприборов

Сметанный крем - один из самых простых вариантов для медовика, поскольку не требует нагревания или взбивания миксером. Но его можно заменить другими кремами, которые также легко приготовить вручную.

Крем из сливочного сыра

Для него понадобятся:

Сливочный сыр - 400 г.

Густая сметана - 200 г.

Сахарная пудра - 80 г.

Сначала разомните сливочный сыр ложкой, затем постепенно добавьте сметану и пудру. Перемешайте до однородности.

Такой крем имеет более плотную консистенцию и легкую кислинку. Он хорошо подходит для медовика, если хочется получить более выраженные слои.

Сметанный крем со сгущенным молоком

Для приготовления понадобятся:

Густая сметана - 500 г.

Сгущенное молоко с сахаром - 180 г.

Смешайте ингредиенты венчиком до однородности. Дополнительный сахар не нужен.

Такой крем будет слаще классического сметанного. Если коржи уже имеют насыщенный медовый вкус, количество сгущенного молока можно немного уменьшить.

Оба варианта крема требуют охлаждения, поэтому использовать их стоит только при возможности безопасно хранить молочные продукты.

Что учесть во время отключений электроэнергии

Главное преимущество такого медовика заключается в том, что для его сборки не нужны духовка, плита или миксер. Все ингредиенты можно смешать вручную, а готовые коржи не требуют термической обработки.

Но сметана, сливочный сыр и готовый торт с молочным кремом относятся к скоропортящимся продуктам.

Согласно рекомендациям FoodSafety, закрытый холодильник во время отключения электроэнергии обычно сохраняет безопасную температуру примерно четыре часа.

Если температура скоропортящихся продуктов превышала 4 °C в течение более двух часов, их следует выбросить. Поэтому готовить медовик лучше тогда, когда есть возможность обеспечить охлаждение крема и готового десерта.

Если электричества нет длительное время, а холодильник уже нагрелся, не стоит оставлять торт со сметанным кремом при комнатной температуре для пропитки.