Уход за персиком в ноябре: полив, защита от болезней и подготовка к зиме

В ноябре персик постепенно переходит в состояние зимнего покоя, однако некоторые работы в саду еще предстоит завершить. В особом внимании нуждаются молодые деревья и персики, которые в течение сезона пострадали от грибковых заболеваний.

Styler рассказывает, как ухаживать за персиком в ноябре, когда его поливать и обрабатывать от болезней, а какие работы лучше перенести весной.

Что убрать под персиком после опадания листвы

В конце осени следует осмотреть дерево и землю под кроной. Особое внимание уделите остаткам плодов, которые могли быть поражены грибковыми заболеваниями.

Одной из распространенных болезней персика является монилиоз или бурая гниль. Пораженные плоды могут засыхать непосредственно на ветвях и оставаться там в течение зимы.

По информации Университета Коннектикута, возбудитель бурой гнили способен зимовать в мумифицированных плодах, опавших фруктах и пораженных тканях ветвей.

Поэтому в ноябре стоит:

Собрать гнилые и поврежденные плоды под деревом.

Снять с веток засохшие мумифицированные персики.

Убрать растительные остатки с явными признаками болезней.

Осмотреть крону на наличие засохших побегов и поврежденной коры.

Пораженные плоды не следует оставлять под деревом или класть в обычную компостную кучу, если нет условий для надлежащего обезвреживания возбудителей болезней.

Ветви с подозрительными повреждениями можно пометить для дальнейшего осмотра. Масштабную обрезку в ноябре проводить не нужно.

Чем отделать персик от вьющейся листвы осенью

Ноябрь может быть подходящим периодом для профилактики вьющихся листьев персика. Это грибковое заболевание, которое весной приводит к деформации, утолщению и покраснению молодых листьев.

В материале Университета Иллинойса объясняют, что после появления заметных симптомов эффективно остановить заболевание в текущем сезоне уже сложно.

Поэтому профилактические обработки проводят в период покоя дерева – осенью после опадания листьев или в конце зимы до набухания почек.

Для защиты от вьющегося могут использовать фунгициды на основе меди. Однако важно выбирать только препараты, зарегистрированные в Украине для применения на персике против соответствующего заболевания.

При обработке соблюдайте следующие правила:

Дождитесь, пока дерево полностью сбросит листву.

Выберите сухую безветренную погоду, которая соответствует условиям применения препарата.

Проверьте допустимую температуру обработки и требования к осадкам в инструкции.

Соблюдайте указанную производителем концентрацию и норму расхода.

Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с этикеткой.

Не превышайте допустимое количество обработок.

Если весной персик уже болел кудрявостью, своевременная профилактика особенно важна.

Обратите внимание: уборка опавших листьев не заменяет обработки, так как возбудитель кудрявой может храниться на коре и в участках почек.

Нужно ли поливать персик в ноябре

Осенний полив зависит от погоды, типа почвы и возраста дерева. Если дождливый ноябрь, дополнительная вода персика обычно не нужна.

По рекомендациям Университета Мэриленда перед поливом следует проверять влажность грунта на глубине примерно 15 см.

Для этого осторожно сделайте небольшое углубление садовой лопаткой и проверьте землю на ощупь.

Если почва сухая, а дождей давно не было, дерево можно полить до промерзания земли. Воду подавайте медленно, чтобы она проникала в корневую зону, а не стекала по поверхности.

Основные правила полива:

Увлажняйте почву в прикорневой зоне, а не только у ствола.

Особенно внимательно проверяйте молодые деревья, высаженные за последние два года.

На песчаных почвах контролируйте влажность чаще, поскольку они быстрее пересыхают.

Не поливайте дерево, если земля промерзла или остается слишком влажной.

На тяжелых глинистых почвах вода может задерживаться подольше. Поэтому после дождей полив иногда приходится полностью пропускать.

Поливать персик на всякий случай не нужно. Длительный застой воды может повредить корневую систему.

Как правильно мульчировать персик перед зимой

Мульчирование помогает сохранять влагу в почве, уменьшать колебания температуры в прикорневой зоне и сдерживать рост сорняков.

По рекомендациям экспертов, для косточковых деревьев подходит слой органической мульчи толщиной примерно 5-8 см.

Для этого можно использовать древесную щепу или измельченную кору.

Как замульчировать персик:

Уберите сорняки и растительные остатки с признаками болезней. Убедитесь, что почва не переувлажнена. Равномерно распределите мульчу вокруг дерева слоем примерно 5-8 см. Оставьте 10-15 см свободного места вокруг ствола. Проверьте, чтобы мульча не касалась коры.

Не насыпайте материал высокой кучей у основания дерева. Постоянное удержание влаги у коры может способствовать ее повреждению.

Если приствольная зона уже замульчирована, достаточно проверить толщину слоя и при необходимости добавить материал.

Как защитить молодой персик от морозов и грызунов

Молодые персики особенно уязвимы к зимним повреждениям. Опасность представляют не только морозы, но и резкие перепады температуры между днем и ночью.

В солнечную погоду ствол может нагреваться, а после заката быстро охлаждаться. Такие колебания иногда приводят к повреждению коры и появлению морозобойных трещин.

В ноябрьских рекомендациях Университета Миннесоты советуют использовать светлые защитные кожухи, отражающие солнечные лучи и уменьшающие нагрев ствола.

Как подготовить молодой персик к зиме:

Установите на ствол светлый защитный кожух или специальную садовую обертку.

Для защиты от грызунов используйте металлическую сетку с мелкими отверстиями.

Заглубьте нижний край сетки примерно на 5-8 см в грунт.

Оставьте промежуток между защитной сеткой и корой.

Если в сад могут попадать зайцы, учтите возможную высоту снежного покрова.

Не следует плотно обертывать ствол темными материалами, которые сильнее нагреваются на солнце.

Светлая защита ствола помогает снизить риск повреждения коры, но не может полностью уберечь ветки и цветочные почки от сильных морозов.

Поэтому при выращивании персиков важно учитывать морозостойкость сорта и климатические условия региона.

Можно ли обрезать персик в ноябре

В отличие от яблони и груши, основную обрезку персика лучше проводить позже, когда риск сильных зимних морозов уменьшится.

По рекомендациям специалистов, персики обрезают последними среди распространенных плодовых деревьев - когда весной почки начинают набухать и приобретают розовую окраску.

Поэтому в ноябре следует ограничиться осмотром кроны и определить, какие ветви будут нуждаться в удалении.

На что обратить внимание:

Сухие и поломанные ветви.

Побеги, которые перекрещиваются и трутся друг о друга.

Ветви, растущие внутрь кроны.

Сильные вертикальные побеги, загущающие дерево.

Опасные надломленные ветки при необходимости можно убрать раньше. Однако масштабную обрезку и формирование кроны лучше перенести на весну.

Персики чаще всего формируют в виде открытой чаши. Такая форма улучшает освещение внутренней части кроны и циркуляцию воздуха.

Нужно ли подкармливать персик в ноябре

Вносить удобрения в конце осени без подтвержденной необходимости не стоит. Особенно это касается азотных подкормок.

В материале Университета штата Юта объясняют, что потребность персика в питательных веществах следует оценивать по результатам анализа почвы и листьев, а также по приросту побегов.

Чрезмерное внесение азота в конце периода роста нежелательно, поскольку может стимулировать развитие побегов, которые не успеют подготовиться к холодам.

Если в течение сезона персик имел слабый прирост, желтевшие листья или дерево плохо плодоносило, сначала нужно выяснить причину.

Такие признаки могут быть связаны не только с нехваткой питательных веществ, но и с проблемами корневой системы, влажностью или состоянием почвы.

Если нет подтвержденной потребности в удобрениях, осеннюю подкормку лучше пропустить.

Можно ли сажать персик в ноябре

Высаживать персик в ноябре можно не во всех регионах Украины. Важно учитывать погоду, состояние почвы и то, как быстро обычно наступают сильные морозы.

Осень является одним из благоприятных периодов для посадки листопадных деревьев, если земля остается пригодной для работы.

Однако персик чувствителен к зимним повреждениям. В регионах с суровыми зимами или ранними морозами весенняя высадка может быть более безопасной.

Как правильно посадить персик осенью:

Выберите солнечное место, защищенное от мощных ветров. Убедитесь, что почва хорошо пропускает воду. Выкопайте яму достаточной ширины, чтобы корни свободно размещались без загибания. Если саженец имеет открытую корневую систему, осторожно расправьте корни. У контейнерного саженца проверьте, не закрутились ли они вокруг земляного кома. Разместите дерево на правильной глубине. Не углубляйте корневую шейку и место прививки. Засыпьте яму грунтом и тщательно полейте саженец. Замульчивайте прикорневую зону, не засыпая ствол.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают в период покоя. До посадки их корни нужно защищать от пересыхания.

Если земля уже промерзла или остается сильно переувлажненной после дождей, высадку лучше отложить.