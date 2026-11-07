Идентификация в ПФУ до конца 2026: как пройти онлайн, лично и кому это нужно

Пенсионный фонд Украины определил категории получателей выплат, которые должны подтвердить свою личность до конца 2026 года. Для этого предусмотрено несколько способов, в том числе дистанционно, без посещения учреждений.

Styler рассказывает, кому необходимо пройти процедуру и как это сделать.

Кому нужно пройти идентификацию до 31 декабря 2026 года

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ежегодно физическую идентификацию должны проходить две категории получателей пенсий и страховых выплат:

граждане, временно проживающие за пределами Украины;

пенсионеры и получатели страховых выплат, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Для этих категорий подтверждение личности является ежегодным требованием. В 2026 году пройти процедуру следует до 31 декабря включительно.

В то же время есть важное исключение. Если человек выехал с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию и перевел выплату пенсии или страховых средств по новому месту жительства, ежегодно проходить физическую идентификацию ему не нужно.

Как пройти идентификацию онлайн через "Дія.Підпис"

Один из самых удобных способов подтвердить личность - воспользоваться электронной подписью в приложении "Дія". Для этого не нужно посещать учреждение Пенсионного фонда.

Пройти процедуру можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины".

Через портал ПФУ процедура проходит так:

Перейдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины . Нажмите кнопку "Вход" и выберите способ авторизации "Дія.Підпис". Нажмите кнопку "Получить код для входа". На экране появится QR-код. Откройте приложение "Дія" на смартфоне и отсканируйте QR-код. Подтвердите запрос на авторизацию, пройдите проверку лица по подсказкам на экране и введите пятизначный код "Дія.Підпис".

Через мобильное приложение Пенсионного фонда:

Установите или обновите приложение "Пенсионный фонд Украины" на смартфоне. Откройте его и выберите "Войти с помощью Дія.Підпис". Подтвердите запрос на авторизацию в приложении "Дія". Пройдите проверку лица и введите пятизначный код электронной подписи.

После успешной авторизации в личном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" физическая идентификация считается пройденной. Повторно подавать отдельное заявление для этого не нужно.

Как пройти идентификацию через видеоконференцию

Если у человека нет возможности воспользоваться "Дія.Підпис", он может подтвердить личность во время видеосвязи с сотрудником Пенсионного фонда.

Для этого сначала необходимо подать заявление на прохождение видеоидентификации. Это можно сделать двумя способами:

через портал ПФУ, выбрав услугу "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

позвонив в контакт-центр Пенсионного фонда.

Для подачи заявления электронная подпись не требуется.

Если человек выбирает вебпортал, ему нужно заполнить анкету с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных, контактного номера телефона и электронной почты. Также необходимо выбрать удобное приложение для видеосвязи и добавить сканированные копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Обратиться в контакт-центр можно по номерам:

0 800 503 753;

(044) 281 08 70;

(044) 281 08 71.

После регистрации заявления работник ПФУ свяжется с человеком по телефону или электронной почте, чтобы согласовать дату и время видеоконференции. По информации ПФУ, она проводится в срок от 10 до 30 календарных дней после подачи заявления.

Во время видеосвязи нужно показать лицо и оригинал документа, удостоверяющего личность, а также ответить на вопросы специалиста. Для проведения процедуры могут использовать Google Meet, Viber, WhatsApp, Telegram, Signal или Zoom.

Решение по результатам видеоидентификации принимается в течение 10 дней.

Как пройти идентификацию лично

Еще один вариант - обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно в любом сервисном центре, независимо от места регистрации пенсионера.

Во время визита необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и пройти соответствующую процедуру проверки.

Также физическую идентификацию можно пройти в отделении уполномоченного банка. Однако этот вариант доступен тем, кто получает пенсию или страховую выплату через такой банк и имеет возможность лично посетить его отделение.

Для этого следует обратиться в банк, предъявить документ, удостоверяющий личность, и пройти предусмотренную учреждением процедуру. После этого банк передает соответствующие сведения Пенсионному фонду в рамках информационного взаимодействия.

Порядок проведения идентификации и доступности услуги следует заранее уточнить в своем банке.

Как подтвердить личность, если пенсионер находится за границей

Украинцы, временно проживающие за пределами страны, могут воспользоваться не только онлайн-сервисами и видеосвязью, но и обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

В консульстве или посольстве можно получить документ, подтверждающий факт нахождения человека в живых.

После этого документ вместе с необходимыми материалами следует передать в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать двумя способами:

отправить по почте в территориальный орган ПФУ вместе с заявлением о возобновлении выплат;

подать документы в электронной форме через вебпортал Пенсионного фонда, подписав их квалифицированной электронной подписью.

Такой вариант может быть полезен людям, которые не могут воспользоваться другими способами подтверждения личности.

Как проверить, пройдена ли идентификация

После прохождения процедуры пенсионерам следует убедиться, что информация о ней отображается в системе Пенсионного фонда.

Проверить результат можно через сервис "Моя идентификация" в личном кабинете на портале ПФУ или мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины".

В этом разделе можно просмотреть дату последней физической идентификации и информацию о ее прохождении.