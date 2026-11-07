Ідентифікація в ПФУ до кінця 2026: як пройти онлайн, особисто і кому це потрібно

Пенсійний фонд України визначив категорії одержувачів виплат, які мають підтвердити свою особу до кінця 2026 року. Для цього передбачено кілька способів, зокрема дистанційно, без відвідування установ.

Styler розповідає, кому потрібно пройти процедуру та як це зробити.

Кому потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня 2026 року

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), щороку фізичну ідентифікацію мають проходити дві категорії одержувачів пенсій та страхових виплат:

громадяни, які тимчасово проживають за межами України;

пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Для цих категорій підтвердження особи є щорічною вимогою. У 2026 році пройти процедуру потрібно до 31 грудня включно.

Водночас є важливий виняток. Якщо людина виїхала з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію та перевела виплату пенсії або страхових коштів за новим місцем проживання, щороку проходити фізичну ідентифікацію їй не потрібно.

Як пройти ідентифікацію онлайн через "Дія.Підпис"

Один із найзручніших способів підтвердити особу - скористатися електронним підписом у застосунку "Дія". Для цього не потрібно відвідувати установу Пенсійного фонду.

Пройти процедуру можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України".

Через портал ПФУ процедура відбувається так:

Перейдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натисніть кнопку "Вхід" та оберіть спосіб авторизації "Дія.Підпис". Натисніть "Отримати код для входу". На екрані з'явиться QR-код. Відкрийте застосунок "Дія" на смартфоні та відскануйте QR-код. Підтвердьте запит на авторизацію, пройдіть перевірку обличчя за підказками на екрані та введіть п'ятизначний код "Дія.Підпису".

Через мобільний застосунок Пенсійного фонду:

Встановіть або оновіть застосунок "Пенсійний фонд України" на смартфоні. Відкрийте його та оберіть "Увійти за Дія.Підпис". Підтвердьте запит на авторизацію в застосунку "Дія". Пройдіть перевірку обличчя та введіть п'ятизначний код електронного підпису.

Після успішної авторизації в особистому кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпису" фізична ідентифікація вважається пройденою. Повторно подавати окрему заяву для цього не потрібно.

Як пройти ідентифікацію через відеоконференцію

Якщо людина не має можливості скористатися "Дія.Підписом", вона може підтвердити особу під час відеозв'язку з працівником Пенсійного фонду.

Для цього спочатку необхідно подати заяву на проходження відеоідентифікації. Це можна зробити двома способами:

через портал ПФУ, обравши послугу "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку";

зателефонувавши до контакт-центру Пенсійного фонду.

Для подання заяви електронний підпис не потрібен.

Якщо людина обирає вебпортал, їй потрібно заповнити анкету із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, контактного номера телефону й електронної пошти. Також необхідно обрати зручний застосунок для відеозв'язку та додати скановані копії паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Звернутися до контакт-центру можна за номерами:

0 800 503 753;

(044) 281 08 70;

(044) 281 08 71.

Після реєстрації заяви працівник ПФУ зв'яжеться з людиною телефоном або електронною поштою, щоб узгодити дату та час відеоконференції. За інформацією ПФУ, її проводять у термін від 10 до 30 календарних днів після подання заяви.

Під час відеозв'язку потрібно показати обличчя та оригінал документа, що посвідчує особу, а також відповісти на запитання спеціаліста. Для проведення процедури можуть використовувати Google Meet, Viber, WhatsApp, Telegram, Signal або Zoom.

Рішення за результатами відеоідентифікації ухвалюють протягом 10 днів.

Як пройти ідентифікацію особисто

Ще один варіант - звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Зробити це можна в будь-якому сервісному центрі незалежно від місця реєстрації пенсіонера.

Під час візиту необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, та пройти відповідну процедуру перевірки.

Також фізичну ідентифікацію можна пройти у відділенні уповноваженого банку. Однак цей варіант доступний тим, хто отримує пенсію або страхові виплати через такий банк і має можливість особисто відвідати його відділення.

Для цього потрібно звернутися до банку, пред'явити документ, що посвідчує особу, та пройти передбачену установою процедуру. Після цього банк передає відповідні відомості Пенсійному фонду в межах інформаційної взаємодії.

Порядок проведення ідентифікації та доступність послуги варто заздалегідь уточнити у своєму банку.

Як підтвердити особу, якщо пенсіонер перебуває за кордоном

Українці, які тимчасово проживають за межами країни, можуть скористатися не лише онлайн-сервісами та відеозв'язком, а й звернутися до закордонної дипломатичної установи України.

У консульстві або посольстві можна отримати документ, який підтверджує факт перебування людини в живих.

Після цього документ разом із необхідними матеріалами потрібно передати до Пенсійного фонду України. Це можна зробити двома способами:

надіслати поштою до територіального органу ПФУ разом із заявою про поновлення виплат;

подати документи в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду, підписавши їх кваліфікованим електронним підписом.

Такий варіант може стати у пригоді людям, які не можуть скористатися іншими способами підтвердження особи.

Як перевірити, чи пройдена ідентифікація

Після проходження процедури пенсіонерам варто переконатися, що інформація про неї відображається в системі Пенсійного фонду.

Перевірити результат можна через сервіс "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на порталі ПФУ або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд України".

У цьому розділі можна переглянути дату останньої фізичної ідентифікації та інформацію про її проходження.