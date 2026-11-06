Зотова вернулась, а три девушки ушли: каким был 4 выпуск "Холостяка" за 6 ноября

В четвертом выпуске романтического реалити " Холостяк " Вячеслав Кравцов продолжил знакомство с участницами. На этой неделе девушек ждали новые свидания, благотворительный баскетбольный матч и неожиданное появление новой участницы.

Кто решил продолжить знакомство с Холостяком, кому он ответил взаимностью и кто покинул проект, рассказывает Styler.

Кто остался на "Холостяке" после четвертого выпуска

Далее проходят:

Диана Зотова (она получила цветок, который также стал приглашением вернуться на реалити и присоединиться к другим участникам)

Кристина Горняк (Кравцов подарил ей розу во время свидания, на котором также была Дарья Заинчуковская)

Валерия Полянская (Слава принял от нее розу, ведь в этот раз церемония была необычной)

Елизавета Колношенко (героиня пригласила его на личное свидание, Кравцов согласился и взял ее цветок)

Татьяна Бевз (участница поразила "Холостяка" словами о начале личной истории)

Дарья Харитонова (Кравцов сказал, что не может не взять розу от нее)

Елизавета Проценко (по словам участницы, она "почувствовала нечто особенное", что поразило баскетболиста)

Лия Янголенко ("Холостяк" взял от нее розу и пообещал, что выучит еще больше французских слов перед следующей встречей с ней)

Любовь Конате (участница оторвала от цветка один лепесток, чтобы потом показать Кравцову, что с ним сделает)

Виктория Хилюк (героиня не скрывала эмоций, а сам Кравцов стал говорить о взаимности).

Кто покинул "Холостяк" в четвертом выпуске

Екатерина Петренко (с ней Кравцов простился прямо во время индивидуального свидания)

Дарья Дандик (Слава не принял розу участницы и отметил, что с ней можно посмеяться, но романтики с ней он не увидел)

Дарья Заинчуковская (Кравцов подчеркнул, что участница заигралась в соперничество)

А что было в новом выпуске "Холостяка", с кем ходил на свидание Кравцов и как Зотова неожиданно стала участницей нового сезона - читайте ниже.

"Холостяк" четвертый выпуск за 6 ноября - самое интересное

Новый эпизод начался с благотворительного матча. Героини "Холостяка" должны были соперничать со звездной командой. Среди приглашенных гостей была участница сезона с Александром Тереном - Анастасия Юзьвак .

Девушка удивила своим появлением и даже успела возмутить участниц. Настя не скрывала, что ее заинтересовал Вячеслав. Впрочем, на шоу она не осталась.

А вот еще одна гостья благотворительной игры - модель Диана Зотова, участвовавшая в "Холостяке" с Тарасом Цымбалюком, заинтересовала уже самого Кравцова. Баскетболист познакомился с девушкой, они успели пообщаться о прошлом. А потом Кравцов подарил Зотовой розу и пригласил ее присоединиться к реалити. Модель согласилась.

Девушки в доме довольно холодно и агрессивно отреагировали на появление новой конкурентки. Они "засыпали" ее вопросами, пытались затронуть, по поводу ее участия в предыдущем сезоне "Холостяка", а также задавали неудобные вопросы о ее бывшем браке.

После этого все героини "Холостяка" отправились в Карпаты. Первыми на свидание с Кравцовым пошли Кристина Горняк и Дарья Заинчуковская. Между героинями бурлила вражда еще с прошлого выпуска, когда девушки сильно повздорили во время Церемонии роз. Тогда ситуация чуть не закончилась потасовкой.

На свидании со Славой Кристина и Дарья пытались сдерживаться, чтобы не ссориться на глазах баскетболиста. Кравцов пригласил их на мастер-класс по гутничеству (работа со стеклом), на уроке и совместном ужине героини все же соревновались за внимание героя, поэтому без споров не обошлось.

После совместного времяпровождения Кравцов сначала пошел на личное общение с Кристиной Горняк. Во время разговора Слава задал вопрос Кристине о ее прежних отношениях и знакомилась ли она с кем-то после последнего развода. Горняк отметила, что пошла в терапию с психологом и подробнее рассказала о своей работе.

Кристина Горняк с Вячеславом Кравцовым на личном общении (скриншот)

Когда Слава пригласил на отдельный диалог Дарью, он отметил, что замечает в ее поведении сдержанность и беспокойство. Блогерша призналась, что между ней и Кристиной есть конфликт, а сама Горняк якобы "наговорила лишнего" и раскрыла факты, о которых Заинчуковская не хотела общаться.

Дарья Заинчуковская с Вячеславом Кравцовым на личном общении (скриншот)

Дарья и Слава делились историями из прошлого, блогерша объяснила, как сейчас складываются ее отношения с бывшим, от которого она родила дочь. Кравцов был расстроен, когда узнал, что отец ребенка участницы не поддерживает отношения.

В конце свидания, когда "Холостяк" снова очутился за столом с обеими девушками, он отдал вторую розу четвертого выпуска. Цветок получил Горняк, а вот Заинчуковская вернулся в домик без "приглашения" в следующий эпизод.

Вячеслав Кравцов выбирает кому подарить розу (скриншот)

На индивидуальное свидание Кравцов пригласил Екатерину Петренко. Вместе они отправились на велопрогулку по полю. Во время катания на велосипедах шел разговор о баскетболе и спорте. Екатерина поделилась с холостяком подробностями своей жизни о работе и сыне. Также она призналась, что ее коммуникация с отцом ребенка очень сложна и они ограничиваются лишь краткими сообщениями о сыне.

Вячеслав Кравцов и Екатерина Петренко на велосипедах (скриншот)

После этого Слава удивил Катю сюрпризом. Он арендовал ресторан, чтобы все помещение было исключительно для них. Вместе они готовили романтический ужин, а именно пасту с морепродуктами, которую Слава считает своим любимым блюдом. Впоследствии зашел разговор о бывшем муже Екатерины. Она поделилась, что он попал в плен во время обороны Мариупольской Азовстали.

Впоследствии Кравцов заметил, что у них более дружеское общение, а не романтическое. Холостяк попросил ее покинуть проект. Екатерина была благодарна за искренность и покинула реалити.

В четвертом выпуске организаторы подготовили для участниц необычную церемонию. В этот раз не Вячеслав выбирал, кому вручить цветок. Напротив, каждая девушка должна была решить, хочет ли продолжать знакомство с главным героем. А также, по традиции, Кравцов записал видеообращение каждой.

Участницы предлагали Кравцову розы, а он мог принять или отклонить их предложение. Таким образом, решение о дальнейшем участии в проекте зависело от взаимной симпатии.