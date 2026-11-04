Вячеслав Крацов из "Холостяка-15" назвал red flags в женщинах: "Они думают, что это красиво"

Главный герой "Холостяка-15" признался, на что обращает внимание во время знакомства с женщинами. Баскетболист объяснил, что может его оттолкнуть и с какой партнершей он хотел бы строить отношения.

Styler рассказывает о личных предпочтениях спортсмена и его предварительных признаниях о предстоящей избраннице.

Что Кравцов считает red flags в женщинах

О том, что его отталкивает в потенциальной партнерше, баскетболист рассказал в бекстейдже "Холостяка-15" во время разговора с Наталией Денисенко. В частности, частое употребление нецензурной лексики он причислил к red flags.

Относительно внешности, баскетболист обратил внимание на татуировку. Один или два папы его не смущают, а вот большое количество на теле ему не нравится.

"Если их много, я считаю, что это слишком. Так портить свое тело. Они почему-то думают, что это красиво", - высказался Кравцов.

Какую женщину он хотел бы видеть рядом

Обсуждая характер будущей избранницы, Кравцов вспомнил об эмоциональных качелях. Такой формат отношений ему не подходит.

"Все же более спокойная и такая уютная, потому что эти все эмоциональные качели...", - сказал он о желанной партнерше.

Собственные увлечения женщины и уважение личного пространства также важны для баскетболиста. Об этом Кравцов рассказывал в блиц-интервью, опубликованном на сайте СТБ 9 июня 2026 года.

Он отметил, что ценит искренность, доброту, воспитанность и желание развиваться. Комфортные отношения в его понимании предполагают взаимную поддержку, общие интересы и удовлетворение времени, проведенного вместе.

В то же время увлекаться его видом спорта будущей избранницей необязательно.

"Мне было бы уже достаточно, если она отличает баскетбольный мяч от футбольного", - пошутил Кравцов.

Готов ли он к отношениям с женщиной, имеющей детей

Говоря о будущей паре, спортсмен ранее объяснял, что дети от предыдущих отношений не являются ему препятствием.

"Если у вас есть любовь, то нет никаких препятствий", - отмечал баскетболист.

Как на "Холостяке" принимают решение об отношениях

Свою позицию на проекте могут высказывать и девушки. О роли участниц в развитии отношений Григорий Решетник ранее рассказал в интервью Styler, опубликованном 15 октября.

Ведущий объяснил, что дает общие советы обеим сторонам и поощряет участников проявлять инициативу. Если только ждать приглашения, по его словам, можно так и не попасть на свидание.

"Но окончательное решение все равно за героями", - подчеркнул Решетник.