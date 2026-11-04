Как правильно носить свитер: 5 правил от стилистки Шевченко, которые помогут не испортить силуэт

Свитер может как удачно дополнить образ , так и визуально сделать его более "тяжелым". Часто это зависит не от фигуры, а от того, как именно мы носим трикотаж: заправляем, оставляем на выпуск или подкатываем край.

Styler со ссылкой на советы стилистки Елены Шевченко, опубликованные в Instagram , рассказывает, как правильно стилизовать свитера разной толщины, длины и кроя, чтобы одежда выглядела опрятно и не придавала лишнего объема.

Сначала определите толщину свитера

Прежде чем заправлять свитер в брюки или джинсы, обратите внимание на его плотность.

Условно трикотаж можно разделить на три типа:

Тонкий - просвечивается, легко сминается в кулак.

- просвечивается, легко сминается в кулак. Полуплотный - не просвечивается, но его легко сжать в руке.

- не просвечивается, но его легко сжать в руке. Плотный - имеет объемную вязку, его трудно сжать.

Именно от этого зависит, какой способ ношения будет удачным.

5 правил, как носить свитер

1. Тонкий и гладкий свитер - заправляйте внутрь

Водолазки и тонкий трикотаж лучше всего носить заправленными в брюки или юбку. Такой материал не создает лишних складок и не прибавляет объема на талии. Выпуск тонкие модели могут выглядеть менее опрятно.

2. Полуплотный свитер - заправляйте частично

Такие модели можно носить с частичной заправкой, оставляя небольшой напуск ткани. Еще один вариант - подкрутить край. А вот полностью заправлять полуплотный свитер не стоит: он может образовать лишний объем под поясом.

3. Объемный и длинный свитер - носите на выпуск

Плотные, свободные и удлиненные модели лучше оставлять поверх брюк или юбки. Особенно это касается свитеров с длиной до середины бедра. Они должны быть достаточно плотными, чтобы хорошо держать форму. Лучше всего для такого способа подходят модели без стягивающей резинки внизу.

4. Укороченный свитер - сочетайте с базовым слоем

Если свитер короткий, под него можно надеть обжимной топ или боди. Наиболее целостный вид будет иметь комплект, в котором нижний слой совпадает по цвету со свитером. Также укороченные модели можно совмещать с рубашкой или футболкой, оставляя их край заметным.

5. Свитер с зауженной резинкой - подкручивайте край

Если тонкий или полуплотный свитер имеет зауженную резинку внизу, его лучше не заправлять полностью. Напротив, край можно немного подкрутить внутрь, чтобы сформировать нужную длину и не создавать лишних складок на талии.

Шпаргалка от стилистки Шевченко (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Главное правило - не пытаться стилизовать все свитера одинаково. Тонкий трикотаж требует одного подхода, плотная объемная вязка - другого. Когда учитываете фактуру, длину и крой вещи, гораздо легче собрать гармоничный образ.