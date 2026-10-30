Длинный пуховик и огромный шарф: Андре Тан назвал главные вещи для зимнего гардероба

Зимний гардероб может быть теплым, комфортным и стильным. Для этого не обязательно покупать десятки новых вещей: достаточно сделать ставку на несколько удачных позиций, легко сочетающихся между собой.

Styler со ссылкой на советы украинского дизайнера Андре Тана, опубликованные в публикации на странице в Instagram , поделился пятью вещами, которые советует выбрать на холодный сезон.

Длинный объемный пуховик

Короткие пуховики к талии могут выглядеть эффектно, но в сильные морозы практичность выходит на первый план. Андре Тан рекомендует обратить внимание на длинные объемные модели с качественным утеплителем.

Такой пуховик не только лучше защищает от холода, но помогает создать актуальный зимний силуэт. Его можно совмещать с широкими джинсами, утепленными брюками, сапогами на массивной подошве или высокими ботинками.

Объемная дубленка

Еще одна вещь, на которую дизайнер советует обратить внимание - дубленка. Особо актуальными он считает объемные модели с овчиной.

Это может быть классическая дубленка-авиатор или вариант с большим выразительным воротником. Такие модели выглядят эффектно, придают образу фактурности и хорошо сочетаются как с джинсами, так и с юбками или платьями.

Дубленка с массивным воротником может стать главным акцентом зимнего образа, поэтому остальные вещи лучше выбирать сдержанными.

Кашемировый свитер

Кашемировый свитер - это не просто базовая вещь, а инвестиция в комфорт на холодный сезон. Натуральный качественный кашемир мягкий, легкий и хорошо сохраняющий тепло.

Андре Тан советует выбирать объемные модели с высокой горловиной. Среди удачных цветов - молочный, шоколадный и серый. Такие цвета просто сочетать с другими элементами гардероба.

В то же время, дизайнер советует не покупать дешевую синтетику под видом кашемира. Если хочется именно свойств натурального материала, следует внимательно читать состав изделия.

Огромный шарф

Этой зимой размер шарфа не имеет значения. По совету дизайнера лучше выбирать большие, объемные модели, которые можно по-разному стилизовать.

Носите такой аксессуар поверх пальто, несколько раз обматывайте вокруг шеи или накидайте на плечи. Он будет не только защищать от ветра и холода, но и придавать образу уютного вида.

Особенно эффектно большие шарфы смотрятся в сочетании с классическим пальто, длинным пуховиком или дубленкой.

Термобелье

Последняя рекомендация Андре Тана - вещь, которая обычно не видна окружению, но именно она может сделать зимние образы значительно более комфортными.

Тонкое термобелье под платьем, брюками или свитером помогает сохранять тепло, не добавляя лишнего объема. Благодаря этому, даже в морозную погоду можно носить любимую одежду и не отказываться от элегантных образов.

Главное - правильно подобрать термобелье по назначению, составу и плотности. Для повседневного городского гардероба подойдут тонкие модели, незаметные под основной одеждой.

Как вывод, главная идея зимнего гардероба от Андре Тана - не выбирать между теплом и стилем. Длинный пуховик, уютная дубленка, мягкий свитер, большой шарф и незаметное термобелье помогут чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду.