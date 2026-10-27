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Тренды 27 октября 2026 · 10:53

Один спортивный костюм и три разных образа: стилистка Кривицкая показала, как изменить привычный гардероб

Немного изменить сочетание - и привычный комплект заиграет по-новому
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Один спортивный костюм и три разных образа: стилистка Кривицкая показала, как изменить привычный гардероб

Стилистка Анастасия Кривицкая показала, как совмещать комфортные вещи (коллаж: Styler)

Спортивный костюм не обязательно носить только как готовый комплект. Его вещи можно сочетать с классической одеждой, менять обувь, добавлять жакет или яркую верхнюю одежду - и каждый раз получать другой результат.

Styler со ссылкой на советы стилистки Анастасии Кривицкой из ее сообщения в Instagram расскажет, как создать три разных образа на основе только одного спортивного костюма.

Спортивный комплект с женственными акцентами

Для первого образа стилистка выбрала спортивные штаны, свитшот, лонгслив и кеды. Это обычное сочетание для прогулок, встреч с друзьями или дел, которые нужно успеть в течение дня.

Однако именно аксессуары помогают сделать комплект более интересным. Маленькая кожаная сумочка придает образу элегантности и создает контраст со спортивными вещами. Золотые часы и подвеска дополняют комплект, а несколько выразительных колечков становятся небольшими акцентами.

Один спортивный костюм и три разных образа: стилистка Кривицкая показала, как изменить привычный гардероб
Образ в классическом спортивном костюме (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Завершает образ объемная прическа, придающая ему непринужденность. Такой прием показывает, что даже простой спортивный комплект не обязательно должен выглядеть обыденно: достаточно добавить несколько деталей, подчеркивающих индивидуальный стиль.

Спортивные штаны, кардиган и классический жакет

Второй комплект - пример того, как совмещать вещи по разным стилистическим направлениям. Основой стали спортивные штаны и лонгслив, поверх которых стилистка надела кардиган и классический жакет.

Такое многослойное сочетание выглядит непринужденно, но в то же время не кажется слишком простым. Жакет придает образу структуры, кардиган создает дополнительный слой и делает комплект более уютным, а спортивные штаны сохраняют свободу движений.

Один спортивный костюм и три разных образа: стилистка Кривицкая показала, как изменить привычный гардероб
Стильный кэжуал клмпдект на каждый день (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Завершают образ угги - удобная обувь для ежедневных дел и прогулок в прохладную погоду. Сочетание классического верха со спортивным низом помогает обрести баланс между комфортом и собранным видом.

Этот вариант можно взять за основу для повседневного гардероба, когда хочется надеть удобно, но не ограничиваться привычными джинсами и свитером.

Яркий пуховик и классические брюки

Третий образ носит более выразительный городской характер. Стилистка соединила свитшот с классическими брюками, дополнила комплект топсайдерами и сделала главным акцентом яркий пуховик.

Именно верхняя одежда привлекает больше внимания и задает настроение всему комплекту. На фоне более сдержанных вещей насыщенный цвет пуховика выглядит особенно заметно, но не перегружает образ лишними деталями.

Габаритная сумка завершает сочетание и придает практичности: в ней удобно носить все необходимое в течение дня. Классические брюки уравновешивают спортивный свитшот, а топпсайдеры поддерживают непринужденное настроение комплекта.

Один спортивный костюм и три разных образа: стилистка Кривицкая показала, как изменить привычный гардероб
Классика в сочетании со спортом - интересный "теплый" образ (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Такой образ подойдет любящим комфортные вещи, но не хочет отказываться от ярких акцентов. Достаточно выбрать один выразительный элемент и соединить его с более простыми вещами, чтобы создать интересный повседневный наряд.

Напомним, как раньше мы рассказывали о том, на что следует обращать внимание при выборе шапки.

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