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Гороскопы 26 октября 2026 · 20:02

Китайский гороскоп на 27 октября: астролог Гмиттер назвала 4 знака, которые встретят любовь

Кого-то ждет неожиданное знакомство, а кому-то стоит внимательнее присмотреться к своему окружению
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Китайский гороскоп на 27 октября: астролог Гмиттер назвала 4 знака, которые встретят любовь

Пара общается во время свидания (коллаж: Styler)

Астролог Ария Гмиттер выделила четыре знака китайского гороскопа, для которых 27 октября может стать особенным днем в личной жизни. Новые знакомства и неожиданные повороты могут открыть путь для романтических отношений.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигры могут понять, что иногда одиночество возникает из-за людей, которые не уважают их время и пытаются контролировать их решения. 27 октября станет возможностью четко очертить личные границы и перестать брать на себя чужие обязанности.

Важно говорить о своих потребностях спокойно, без оскорблений и конфликтов. Когда вы дадите другим возможность самостоятельно решать свои проблемы, а отношения могут стать здоровее. А еще вы почувствуете облегчение, ведь больше не будете отвечать за все вокруг.

Лошадь

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Лошади любят активное общение, новые знакомства и дискуссии, однако даже среди большого количества людей могут чувствовать себя одинокими. Причина может быть в желании найти кого-то, кто разделяет их взгляды и понимает их.

27 октября попробуйте не убеждать всех вокруг в своей правоте, а внимательнее слушать других. Именно так вы можете обнаружить, что кто-то из вашего окружения имеет гораздо больше общего с вами, чем казалось раньше. Откровенный разговор поможет почувствовать близость и увидеть в знакомом человеке настоящего друга.

Собака

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собаки часто вкладывают много сил в отношения и любят быть рядом с близкими. Но если 27 октября телефон будет молчать, а сообщений не будет поступать, может возникнуть ощущение, что о них забыли.

Не спешите воспринимать тишину как безразличие. Возможно, друзья просто заняты своими делами. Этот день стоит посвятить себе: заняться любимым делом, отдохнуть или сделать то, на что давно не хватало времени. Вы увидите, что даже без постоянного внимания других можно чувствовать себя комфортно и наполненно.

Кролик

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролики стремятся к эмоциональной близости и ценят дружбу, в которой есть место для искренних разговоров и взаимной поддержки. Если 27 октября друзья не будут отвечать на звонки или у них нет времени на встречу, вы можете почувствовать себя ненужными.

Однако не стоит путать занятость других с отказом от вас. Люди могут любить и ценить вас, даже если не всегда могут быть рядом. В этот день попробуйте не делать выводы и сосредоточьтесь на том, что помогает вам восстановить внутреннее равновесие. Когда вы перестанете воспринимать каждую паузу в общении как личное оскорбление, одиночество постепенно потеряет свою силу.

Раньше мы писали, когда наступит китайский Новый год 2027 и как его празднуют.

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