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Главная Полезное Как отстирать подушки в домашних условиях без повреждения наполнителя: советы производителей
Полезное 26 октября 2026 · 19:41

Как отстирать подушки в домашних условиях без повреждения наполнителя: советы производителей

Пух, синтетика и пена требуют разного ухода, а некоторые подушки вообще нельзя замачивать
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Как отстирать подушки в домашних условиях без повреждения наполнителя: советы производителей

Стирка подушек дома (фото: Styler)

Подушки нуждаются в очистке даже тогда, когда вы регулярно меняете наволочки. Однако перед стиркой нужно проверить наполнитель и ярлык: привычный цикл в машинке подходит не каждому изделию.

Styler рассказывает, как разделать пятна, постирать подушки и правильно их высушить.

Какие подушки можно стирать

Начните с ярлыка: на нем указано, разрешена ли стирка, какую температуру выбрать и как сушить изделие. Рекомендации для съемного чехла не означают, что так же можно стирать саму подушку.

Многие модели с пухом, пером или синтетическими волокнами допускают машинную стирку. Если ярлык потерялся, попробуйте найти инструкцию по названию модели на сайте производителя.

С пеной с эффектом памяти нужно быть осторожнее. Например, Tempur-Pedic запрещает стирать свой материал из-за его чувствительности к жидкостям. Отдельно стирать можно съемный чехол, соблюдая указанные для него условия. Поэтому ручное замачивание не является универсальной альтернативой машинной стирке.

Как обработать пятна перед стиркой

Если стирать подушку, снимите наволочку и защитный чехол.

Для предварительной обработки пятен Casper советует наносить небольшое количество стирального средства непосредственно на загрязненные участки. Выбирайте средство, подходящее и для ткани, и для наполнителя.

Если используете пятновыводитель:

  • проверьте, разрешено ли оно для данного изделия;
  • сначала испытайте его на малозаметном участке;
  • соблюдайте время обработки, указанное на упаковке;
  • не смешивайте разные средства.

Не пытайтесь усилить эффект максимально горячей водой: она может закрепить отдельные виды загрязнений. В Whirlpool отмечают, что способ очищения зависит от типа пятна, а свежие следы обычно удалить легче, чем устаревшие.

Как постирать подушки в машинке

Для изделий, которым разрешена машинная стирка, соблюдайте следующую последовательность:

  1. Проверьте швы и наперник. Если есть дыры или расходится ткань, сначала устраните повреждения, чтобы наполнитель не попал в барабан.
  2. Не перегружайте машину. По возможности стирайте две подушки одновременно для баланса загрузки. Однако их размеры и требования вашей машины должны это разрешать.
  3. Добавьте жидкое средство для стирки. Не превышайте рекомендованную дозу: избыток образует слишком много пены и сложнее выполаскивается.
  4. Выберите щекотливый цикл. Температуру и отжим устанавливайте по ярлыку: 60 градусов подходят не каждому изделию.
  5. По возможности включите дополнительную полоску, чтобы убрать остатки средства из наполнителя.

Для пуховых и перьевых подушек Soak&Sleep рекомендует деликатное средство для стирки или специализированное средство для такого наполнителя. Проверьте, указана ли на упаковке пригодность для пуха и пера.

Как высушить подушку, чтобы наполнитель не сбился

Способ сушки также проверяйте на ярлыке. Если разрешена барабанная сушилка, используйте рекомендуемый режим и специальные шарики для сушки, которые помогают разрыхлять наполнитель.

Периодически останавливайте сушку, доставайте подушку и осторожно расправляйте комочки. Как объясняет Simply Maid, сухая поверхность еще не означает, что подушка высохла внутри.

Если инструкция позволяет сушить на воздухе, разложите подушку горизонтально на сушильной решетке в тени с хорошей циркуляцией воздуха. Периодически переворачивайте и расправляйте наполнитель.

Не надевайте наволочку, пока подушка не высохнет полностью, в том числе внутри. Если после стирки и полного высыхания остается неприятный запах или наполнитель не восстанавливает форму, стоит подумать о замене подушки.

Раньше мы рассказывали, почему после стирки остаются белые и жирные пятна.

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