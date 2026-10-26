Как отстирать подушки в домашних условиях без повреждения наполнителя: советы производителей

Подушки нуждаются в очистке даже тогда, когда вы регулярно меняете наволочки. Однако перед стиркой нужно проверить наполнитель и ярлык: привычный цикл в машинке подходит не каждому изделию.

Styler рассказывает, как разделать пятна, постирать подушки и правильно их высушить.

Какие подушки можно стирать

Начните с ярлыка: на нем указано, разрешена ли стирка, какую температуру выбрать и как сушить изделие. Рекомендации для съемного чехла не означают, что так же можно стирать саму подушку.

Многие модели с пухом, пером или синтетическими волокнами допускают машинную стирку. Если ярлык потерялся, попробуйте найти инструкцию по названию модели на сайте производителя.

С пеной с эффектом памяти нужно быть осторожнее. Например, Tempur-Pedic запрещает стирать свой материал из-за его чувствительности к жидкостям. Отдельно стирать можно съемный чехол, соблюдая указанные для него условия. Поэтому ручное замачивание не является универсальной альтернативой машинной стирке.

Как обработать пятна перед стиркой

Если стирать подушку, снимите наволочку и защитный чехол.

Для предварительной обработки пятен Casper советует наносить небольшое количество стирального средства непосредственно на загрязненные участки. Выбирайте средство, подходящее и для ткани, и для наполнителя.

Если используете пятновыводитель:

проверьте, разрешено ли оно для данного изделия;

сначала испытайте его на малозаметном участке;

соблюдайте время обработки, указанное на упаковке;

не смешивайте разные средства.

Не пытайтесь усилить эффект максимально горячей водой: она может закрепить отдельные виды загрязнений. В Whirlpool отмечают, что способ очищения зависит от типа пятна, а свежие следы обычно удалить легче, чем устаревшие.

Как постирать подушки в машинке

Для изделий, которым разрешена машинная стирка, соблюдайте следующую последовательность:

Проверьте швы и наперник. Если есть дыры или расходится ткань, сначала устраните повреждения, чтобы наполнитель не попал в барабан. Не перегружайте машину. По возможности стирайте две подушки одновременно для баланса загрузки. Однако их размеры и требования вашей машины должны это разрешать. Добавьте жидкое средство для стирки. Не превышайте рекомендованную дозу: избыток образует слишком много пены и сложнее выполаскивается. Выберите щекотливый цикл. Температуру и отжим устанавливайте по ярлыку: 60 градусов подходят не каждому изделию. По возможности включите дополнительную полоску, чтобы убрать остатки средства из наполнителя.

Для пуховых и перьевых подушек Soak&Sleep рекомендует деликатное средство для стирки или специализированное средство для такого наполнителя. Проверьте, указана ли на упаковке пригодность для пуха и пера.

Как высушить подушку, чтобы наполнитель не сбился

Способ сушки также проверяйте на ярлыке. Если разрешена барабанная сушилка, используйте рекомендуемый режим и специальные шарики для сушки, которые помогают разрыхлять наполнитель.

Периодически останавливайте сушку, доставайте подушку и осторожно расправляйте комочки. Как объясняет Simply Maid, сухая поверхность еще не означает, что подушка высохла внутри.

Если инструкция позволяет сушить на воздухе, разложите подушку горизонтально на сушильной решетке в тени с хорошей циркуляцией воздуха. Периодически переворачивайте и расправляйте наполнитель.

Не надевайте наволочку, пока подушка не высохнет полностью, в том числе внутри. Если после стирки и полного высыхания остается неприятный запах или наполнитель не восстанавливает форму, стоит подумать о замене подушки.