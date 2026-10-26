Як відіпрати подушки в домашніх умовах без пошкодження наповнювача: поради виробників

Подушки потребують очищення навіть тоді, коли ви регулярно змінюєте наволочки. Проте перед пранням потрібно перевірити наповнювач і ярлик: звичний цикл у машинці підходить не кожному виробу.

Styler розповідає, як обробити плями, випрати подушки та правильно їх висушити.

Які подушки можна прати

Почніть із ярлика: на ньому зазначено, чи дозволене прання, яку температуру обрати та як сушити виріб. Рекомендації для знімного чохла не означають, що так само можна прати саму подушку.

Багато моделей із пухом, пером або синтетичними волокнами допускають машинне прання. Якщо ярлик загубився, спробуйте знайти інструкцію за назвою моделі на сайті виробника.

Із піною з ефектом пам'яті потрібно бути обережнішими. Наприклад, Tempur-Pedic забороняє прати свій матеріал через його чутливість до рідин. Окремо прати можна знімний чохол, дотримуючись зазначених для нього умов. Тож ручне замочування не є універсальною альтернативою машинному пранню.

Як обробити плями перед пранням

Якщо подушку дозволено прати, зніміть наволочку та захисний чохол.

Для попередньої обробки плям Casper радить наносити невелику кількість засобу для прання безпосередньо на забруднені ділянки. Обирайте засіб, який підходить і для тканини, і для наповнювача.

Якщо використовуєте плямовивідник:

перевірте, чи дозволений він для цього виробу;

спочатку випробуйте його на малопомітній ділянці;

дотримуйтеся часу обробки, зазначеного на упаковці;

не змішуйте різні засоби.

Не намагайтеся посилити ефект максимально гарячою водою: вона може закріпити окремі види забруднень. У Whirlpool наголошують, що спосіб очищення залежить від типу плями, а свіжі сліди зазвичай видалити легше, ніж застарілі.

Як випрати подушки в машинці

Для виробів, яким дозволене машинне прання, дотримуйтеся такої послідовності:

Перевірте шви та напірник. Якщо є дірки або розходиться тканина, спершу усуньте пошкодження, щоб наповнювач не потрапив у барабан. Не перевантажуйте машинку. За можливості періть дві подушки одночасно для балансу завантаження. Проте їхні розміри та вимоги вашої машини мають це дозволяти. Додайте рідкий засіб для прання. Не перевищуйте рекомендовану дозу: надлишок утворює забагато піни та складніше виполіскується. Оберіть делікатний цикл. Температуру та віджим встановлюйте за ярликом: 60 градусів підходять не кожному виробу. За можливості увімкніть додаткове полоскання, щоб прибрати залишки засобу з наповнювача.

Для пухових і перових подушок Soak&Sleep рекомендує делікатний засіб для прання або спеціалізований засіб для такого наповнювача. Перевіряйте, чи зазначена на упаковці придатність для пуху та пера.

Як висушити подушку, щоб наповнювач не збився

Спосіб сушіння також перевіряйте на ярлику. Якщо дозволена барабанна сушарка, використовуйте рекомендований режим і спеціальні кульки для сушіння, які допомагають розпушувати наповнювач.

Періодично зупиняйте сушіння, діставайте подушку та обережно розправляйте грудочки. Як пояснює Simply Maid, суха поверхня ще не означає, що подушка висохла всередині.

Якщо інструкція дозволяє сушіння на повітрі, розкладіть подушку горизонтально на сушильній решітці в затінку з хорошою циркуляцією повітря. Періодично перевертайте її та розправляйте наповнювач.

Не надягайте наволочку, доки подушка не висохне повністю, зокрема всередині. Якщо після прання й повного висихання залишається неприємний запах або наповнювач уже не відновлює форму, варто подумати про заміну подушки.