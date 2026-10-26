До чого сниться плавання: тлумачення снів про море, річку та басейн за сонником Міллера

Уві сні можна без зусиль перепливати море, опинитися на дні басейну або раптом відчути, що вода затягує на глибину. Сонники пояснюють такі сюжети по-різному: одні пов'язують їх з успіхом, інші - із хвилюваннями та труднощами.
Styler зібрав тлумачення снів про плавання з відомих сонників і розповідає, на які деталі звертали увагу їхні укладачі.
До чого сниться плавання за сонником Міллера
У книзі Густава Міллера "Ten Thousand Dreams Interpreted" значення такого сну залежить насамперед від того, наскільки комфортно людина почувається у воді.
Якщо плавання дається легко та не викликає неприємних відчуттів, автор вважав це добрим знаком, який віщує успіх. А ось занурення проти власної волі він пов'язував із незадоволенням та розчаруваннями.
Міллер також розрізняв плавання під водою і пірнання. Перший сюжет трактував як можливі труднощі та переживання. Другий залежав від того, наскільки прозорою була вода.
Занурення у чисту водойму вважалося передвістям вдалого розв'язання незручної ситуації. Якщо ж вода була каламутною, сонник пов'язував це із занепокоєнням щодо майбутнього власних справ.
Цікаво, що Міллер згадував і спільне плавання. Наприклад, сон молодої жінки, яка перебуває у воді з подругою, досвідченішою плавчинею, він пояснював її привабливістю в очах оточення.
Що означає плавати в морі, річці чи басейні
Місце, де розгортаються події сновидіння, також впливає на його тлумачення. Особливо якщо згадати, чи була вода спокійною та наскільки глибокою виявилася водойма.
- Море. У соннику Міллера купання у прозорій морській воді пов'язували з успіхами у справах і здобуттям нових знань. Сам океан у спокійному стані автор теж вважав сприятливим образом.
- Річка. У збірці Dream Book наведено трактування, згідно з яким, купання в річці символізує витривалість та здатність долати труднощі.
- Басейн. У сучасному соннику Dream Moods цей образ пов'язують із потребою у відпочинку та переосмисленні власних почуттів. Водночас значення має глибина: мілководдя символізує переживання, з якими людина здатна впоратися, а глибока частина басейну - складніші емоційні питання.
До чого сниться чиста, брудна або тепла вода
У старовинних сонниках, які приписують міс Хассе, стан води міг кардинально змінювати значення одного й того самого сюжету.
- Прозора вода. Купання в такій водоймі вважається добрим знаком, пов'язаним зі здоров'ям та успіхом. Подібне позитивне значення наводять і в старовинному англійському соннику.
- Каламутна вода. Її традиційно пов'язують з клопотами та несприятливими обставинами. Цей образ трактували як можливі невдачі або зміни у звичному житті.
- Тепла вода. Такий сюжет має позитивне значення та асоціювався з вигодою.
Що означає сон, у якому ви пливете під водою або рятуєтеся від небезпеки
Не менш важливим може бути те, що саме людина робить під час плавання. У Dream Moods такі сюжети розглядають переважно через почуття та внутрішні переживання.
- Плавати глибоко під водою. Такий образ пов'язують із сильними емоціями, від яких людина не може відсторонитися. За цим трактуванням, сон може символізувати спробу розібратися у власних почуттях.
- Втікати від когось уплав. Сонник пояснює це небажанням повертатися до болісної теми або визнавати переживання, які людина намагається приховати.
- Пливти, рятуючись від небезпеки. У цьому випадку тлумачення стосується страху перед змінами та невпевненості у власних діях.
- Спостерігати за дітьми у воді. Подібний сон пов'язують із потребою менше перейматися повсякденними турботами та знаходити час для відпочинку.
Раніше ми розповідали, до чого сниться літати в небі та падати з висоти.