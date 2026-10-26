Таро-гороскоп на тиждень з 26 жовтня до 1 листопада: що чекати всім знакам Зодіаку

Новий тиждень, який розпочався 26 жовтня і триватиме до 1 листопада, принесе різні завдання та приводи для роздумів знакам Зодіаку . Комусь доведеться розібратися зі старими проблемами, а хтось опиниться перед важливим вибором.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному з них, розповідає Styler з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Місяць (пряма)

Цього тижня перевіряйте інформацію, перш ніж ухвалювати рішення: карта Місяць пов'язана з невизначеністю, прихованими обставинами та хибними уявленнями.

На роботі не погоджуйтеся на усні домовленості без уточнення умов. Якщо працюєте на себе, перевірте технічне завдання клієнта й письмово зафіксуйте обсяг робіт, оплату та строки.

У стосунках не робіть висновків лише через мовчання партнера - запитайте прямо, що його турбує. Якщо ви без пари, не поспішайте ідеалізувати нове знайомство: дайте собі час побачити людину в різних ситуаціях.

Телець

Карта Таро: П'ятірка Пентаклів (пряма)

П'ятірка Пентаклів вказує на відчуття самотності або потребу в підтримці. Якщо цього тижня планові витрати здаються надто великими, перегляньте список покупок і відкладіть необов'язкові щонайменше на 48 годин.

Перед великою покупкою чи оформленням кредиту порахуйте повну суму витрат і перевірте, чи залишаться гроші на щоденні потреби.

Не приховуйте труднощів від близьких: попросіть про конкретну допомогу, наприклад супровід у справах або допомогу з побутом. Якщо сумуєте за людиною, якої більше немає поруч, виділіть час на спогади або зв'яжіться з тим, хто також її пам'ятає.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Пентаклів (пряма)

Ваш результат з 26 жовтня до 1 листопада залежатиме від послідовності, а не від швидкості. Якщо працюєте в команді, щодня визначайте одне головне завдання й завершуйте його до переходу до наступного.

Фрилансерам і підприємцям варто розбити великий проєкт на конкретні етапи та щонайменше один із них довести до готового результату до кінця тижня. Не беріть додаткових зобов'язань, поки не перевірите поточне навантаження.

Лицар Пентаклів нагадує: стабільність формується повторюваними діями. Перегляньте наприкінці дня, що вже зроблено, і визначте наступний реалістичний крок.

Рак

Карта Таро: Паж Кубків (пряма)

Паж Кубків символізує емоційну відкритість, творчість і приємні нові враження.

Якщо ви в парі, запропонуйте партнеру незвичне побачення або спільне заняття, яке нагадує про ваші дитячі захоплення. Якщо зараз без пари, напишіть людині, з якою вам цікаво спілкуватися, або прийміть запрошення на зустріч, якщо справді цього хочете. Не намагайтеся відразу визначити майбутнє знайомства - зосередьтеся на щирій розмові.

Також знайдіть хоча б пів години для творчості, гри чи заняття, яке приносить задоволення без оцінок і вимог до результату.

Лев

Карта Таро: Зірка (пряма)

Зірка символізує надію, натхнення та поступове відновлення віри у власні сили.

Якщо давно маєте професійну ідею, цього тижня підготуйте короткий опис проєкту й надішліть його потенційному партнеру або керівнику. Фрилансерам варто оновити портфоліо одним найкращим прикладом роботи.

У стосунках не чекайте, що партнер сам здогадається про ваші бажання: назвіть одну річ, якої вам бракує, і запропонуйте, як це змінити. Якщо ви без пари, заплануйте зустріч або захід, де можна познайомитися з людьми зі спільними інтересами.

Діва

Карта Таро: Колісниця (пряма)

Колісниця пов'язана з рішучістю, самоконтролем і рухом до конкретної мети. Замість того щоб відкладати поїздку чи важливу зустріч, визначте дату, маршрут і необхідні витрати.

Якщо працюєте за наймом, самостійно запропонуйте план виконання завдання та узгодьте терміни з командою. Власникам бізнесу й фрилансерам варто обрати один пріоритетний напрям і присвятити йому щонайменше годину щодня.

Не намагайтеся контролювати всі обставини одночасно. Складіть список із трьох кроків, які залежать саме від вас, і виконайте перший протягом дня.

Терези

Карта Таро: Суд (пряма)

Карта Суду означає переоцінку минулого, усвідомлення власних помилок і готовність відповідати за попередні рішення.

На роботі поверніться до завдання, яке колись не вдалося завершити: перевірте, що завадило, і виправте хоча б одну конкретну помилку. Якщо працюєте на себе, зв'яжіться з колишнім клієнтом, із яким залишилися невирішені питання, і запропонуйте спосіб їх закрити.

У стосунках визнайте свою частину відповідальності за давній конфлікт, якщо справді були неправі. Не використовуйте розмову для взаємних звинувачень - назвіть конкретний вчинок і поясніть, що готові зробити інакше.

Скорпіон

Карта Таро: Справедливість (пряма)

Справедливість нагадує про відповідальність, чесність і необхідність оцінювати факти, а не особисті симпатії.

Якщо на роботі виникла суперечка, зберіть конкретні приклади й спокійно викладіть свою позицію замість того, щоб намагатися довести правоту емоціями. Підприємцям і фрилансерам варто звірити домовленості з клієнтами: перевірте рахунки, виконані завдання та погоджені строки.

У стосунках обговоріть розподіл обов'язків, якщо відчуваєте, що навантаження нерівномірне. Домовтеся про одну конкретну зміну, яку кожен готовий виконувати. Не вимагайте від інших того, чого самі не дотримуєтеся.

Стрілець

Карта Таро: Королева Жезлів (пряма)

Королева Жезлів уособлює впевненість, ініціативність і здатність надихати інших.

Якщо працюєте в команді, цього тижня запропонуйте власну ідею на нараді або візьміть на себе презентацію спільного результату. Фрилансерам і підприємцям варто показати свою роботу новій аудиторії: опублікуйте один змістовний допис або напишіть потенційному замовнику. Не чекайте ідеального моменту, але підготуйтеся до запитань про свою пропозицію.

Уникайте обіцянок, які не зможете виконати. Ваша впевненість матиме найбільшу вагу, якщо за нею стоятимуть конкретні навички та готовність відповідати за результат.

Козоріг

Карта Таро: Десятка Жезлів (пряма)

Десятка Жезлів указує на надмірне навантаження та відповідальність, яку важко нести самотужки.

Якщо працюєте за наймом, перегляньте список завдань і визначте, що можна перенести або передати колезі. Замість мовчки погоджуватися на нову роботу, уточніть пріоритети в керівника. Якщо маєте власну справу, приберіть із тижневого графіка одне завдання, яке не впливає на головний результат, або делегуйте його.

Не намагайтеся вирішити все самостійно. Запишіть усі поточні зобов'язання та позначте ті, виконання яких справді залежить лише від вас.

Водолій

Карта Таро: Закохані (пряма)

Закохані символізують важливий вибір, узгодження цінностей і чесність у близьких стосунках.

Якщо ви в парі й не можете дійти згоди щодо спільного рішення, виділіть пів години на розмову: кожен має назвати свої потреби та один прийнятний компроміс. Якщо ви без пари, подумайте, які три якості для вас принципові в партнері, і перевірте, чи відповідає їм людина, яка вас зацікавила.

Не погоджуйтеся на стосунки лише через страх самотності. Цього тижня важливо не вгадувати чужі очікування, а чітко розуміти власні бажання й озвучувати їх без тиску на іншу людину.

Риби

Карта Таро: П'ятірка Кубків (пряма)

П'ятірка Кубків пов'язана з розчаруванням, жалем і зосередженістю на тому, що не склалося. Якщо вас засмутила розмова чи невдала зустріч, запишіть, що саме вас зачепило, і визначте одну дію, яка допоможе виправити ситуацію.

У парі не повертайтеся до старої образи лише для того, щоб довести свою правоту: поясніть партнеру, що досі вас турбує, і запропонуйте спосіб рухатися далі. Якщо ви без пари, не витрачайте весь вільний час на перегляд сторінок колишньої людини. Заплануйте зустріч із другом або заняття, яке повертає інтерес до повсякденного життя.