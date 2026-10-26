Як отримати статус безробітного онлайн у 2026 році: які документи потрібні та кому можуть відмовити

Українці, які втратили роботу, можуть зареєструватися як безробітні онлайн та подати заяву на державну допомогу . Для цього доступні портал Дія та електронні сервіси Державної служби зайнятості, однак отримати статус можуть не всі заявники.

Як оформити статус безробітного у 2026 році, які документи підготувати та з яких причин можуть відмовити, розповідає Styler.

Хто може отримати статус безробітного у 2026 році

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", статус зареєстрованого безробітного можуть отримати люди, які не мають роботи та заробітку, але готові й здатні приступити до працевлаштування.

За загальним правилом право на реєстрацію мають працездатні особи до призначення пенсії, які шукають роботу та відповідають встановленим законом умовам.

Окремі положення передбачені для людей з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку й отримують пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу, а також для деяких категорій молоді, яка вперше шукає роботу.

Важливо, що статус безробітного можуть оформити не лише люди, яких звільнили через скорочення штату. Звернутися до служби зайнятості можна також після звільнення за власним бажанням або за угодою сторін.

Однак сама відсутність роботи ще не гарантує реєстрації. Центр зайнятості перевіряє відомості про заявника та наявність законних підстав для надання статусу.

Як оформити статус безробітного через Дію

Подати заяву можна через офіційну послугу на порталі Дія.

Для цього потрібно:

Перейти на портал Дія та авторизуватися в особистому кабінеті. Відкрити розділ "Пенсії, пільги та допомога". Обрати послугу "Отримання статусу безробітного". Натиснути "Подати заяву". Вибрати стандартну або спрощену форму залежно від обставин. Заповнити необхідні відомості та додати документи, якщо цього вимагає форма. Підписати стандартну заяву електронним підписом і надіслати її на розгляд.

Для входу на портал можна використовувати BankID, електронний підпис або Дія.Підпис. Водночас для підписання стандартної заяви сервіс передбачає використання відповідного електронного ключа.

На сторінці послуги зазначено, що заповнення заяви займає приблизно п'ять хвилин, а її опрацювання може тривати до трьох робочих днів.

Послуга безоплатна. Платити за подання заяви або реєстрацію як безробітного не потрібно.

Також подати заяву можна через електронні сервіси Державної служби зайнятості.

Які документи потрібні для реєстрації безробітного

Перелік документів залежить від способу подання заяви та обставин конкретної людини.

Для стандартної онлайн-реєстрації можуть знадобитися:

паспорт громадянина України або інший передбачений законом документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або інший документ про попередню зайнятість;

документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

документ про освіту;

електронний підпис для засвідчення заяви.

На порталі Дія пояснюють, що для паспорта-книжечки можуть знадобитися сканкопії відповідних сторінок, а для ID-картки - обох сторін документа.

Якщо людина раніше працювала, можуть попросити документ, що підтверджує припинення трудових відносин.

За окремих обставин також потрібні додаткові документи, наприклад довідка ВПО, військово-обліковий документ, документи про інвалідність або інші підтвердження спеціального статусу.

Повний перелік визначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 446.

Важливо: не всі документи потрібно подавати кожному заявнику. Частину відомостей державні органи можуть перевірити через електронні реєстри.

Чи можуть ВПО оформити статус без усіх документів

Для внутрішньо переміщених осіб та окремих людей із територій бойових дій або тимчасово окупованих територій передбачена спрощена процедура.

Як пояснюють на порталі Дія, нею можуть скористатися заявники з відповідних категорій, які не мають документів, необхідних для звичайної реєстрації.

Це важливо для людей, які втратили документи під час евакуації або не можуть отримати підтвердження звільнення від попереднього роботодавця.

У спрощеній формі не потрібно засвідчувати заяву електронним підписом.

Однак така процедура має додаткову умову. Згідно з інформацією Дії, після подання спрощеної заяви необхідно звернутися до центру зайнятості протягом 30 робочих днів. Якщо цього не зробити, статус може бути скасований.

Тому після отримання позитивного рішення важливо перевірити подальші вимоги до своєї реєстрації.

Кому можуть відмовити у статусі безробітного

Підстави для відмови визначені пунктом 23 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 446.

Серед причин, які можуть перешкодити реєстрації:

відсутність необхідних документів або відомостей у державних реєстрах;

встановлений факт зайнятості заявника;

наявність обставин, через які людина не відповідає законодавчим умовам отримання статусу.

Наприклад, якщо людина вже офіційно працевлаштована, центр зайнятості може отримати відповідну інформацію від роботодавця або з державних реєстрів.

Окремо потрібно враховувати підприємницьку діяльність. Якщо людина зареєстрована як ФОП, сам факт відсутності замовлень або доходу не означає автоматичного набуття права на статус безробітного. Перед зверненням потрібно перевірити, чи припинена відповідна зайнятість.

Також законодавство встановлює обмеження для осіб, яким уже призначено окремі види пенсій, та інших категорій, які не відповідають умовам реєстрації.

При цьому відсутність зареєстрованого місця проживання сама по собі не є підставою для відмови. Це прямо передбачено чинним порядком реєстрації безробітних.

Чи можна отримати статус безробітного після звільнення за власним бажанням

Звільнення за власним бажанням не позбавляє людину права звернутися до центру зайнятості.

Якщо трудові відносини припинені, людина не має іншої зайнятості та відповідає законодавчим вимогам, вона може подати заяву на отримання статусу безробітного. Те саме стосується звільнення за угодою сторін або скорочення штату.

Але підстава звільнення може мати значення для умов призначення допомоги по безробіттю. Тому варто розрізняти два рішення: реєстрацію людини як безробітної та визначення її права на грошові виплати.

Чи призначають допомогу автоматично після реєстрації

Отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю пов'язані між собою, але не є тотожними процедурами.

Під час оформлення через Дію людина може подати заяву на статус і виплати. Проте право на допомогу, її розмір і тривалість визначають відповідно до законодавства про соціальне страхування на випадок безробіття.

На це можуть впливати страховий стаж, попередня зайнятість, підстава припинення роботи та інші передбачені законом обставини.

Окремі правила діють під час воєнного стану. Зокрема, загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю в цей період обмежена 90 календарними днями, хоча для визначених законом категорій можуть діяти спеціальні умови.

Тому отримання статусу безробітного не означає, що кожному заявнику автоматично призначать однакову суму або тривалість виплат.

Як перевірити результат заяви та що робити після відмови

Після надсилання заяви через Дію потрібно дочекатися її опрацювання. Інформацію про результат можна перевірити в особистому кабінеті на порталі.

Якщо рішення позитивне, заявник отримує статус зареєстрованого безробітного та повинен дотримуватися подальших вимог служби зайнятості.

Якщо у статусі відмовили, насамперед потрібно з'ясувати причину.

Наприклад, якщо проблема пов'язана з відсутністю відомостей про звільнення, варто перевірити, чи належним чином роботодавець оформив припинення трудових відносин. Якщо ж у документах виявили помилки, їх потрібно виправити перед повторним зверненням.

За інформацією порталу Дія, повторну заяву можна подати через сім днів після отримання відмови. Також рішення центру зайнятості про відмову можна оскаржити в установленому законодавством порядку.

Важливо: якщо заяву вже подано, але відповідь ще не надійшла, повторно надсилати її до завершення розгляду не потрібно.

Що буде, якщо людина знайшла роботу після реєстрації

Статус безробітного передбачає, що людина не має зайнятості та шукає роботу.

Якщо після реєстрації вона працевлаштувалася, необхідно повідомити про це службу зайнятості та припинити реєстрацію. На порталі Дія для цього передбачена окрема послуга "Скасування статусу безробітного".

Приховувати факт працевлаштування не варто. Якщо людина продовжує отримувати допомогу без законних підстав, може виникнути обов'язок повернути неправомірно виплачені кошти.

Тому після влаштування на нову роботу важливо своєчасно оновити інформацію про свою зайнятість.