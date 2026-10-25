Порошок, гель і капсули для прання: у чому різниця та для яких речей вони підходять

Білі бавовняні рушники, кольорові футболки та спортивний одяг потребують різного підходу до прання . Порошок із відбілювальними компонентами підходить не для всіх тканин, а гель не є обов’язковим для всієї синтетики.

Styler розповідає, чим прати рушники та синтетичний одяг, спираючись на рекомендації виробників і організацій із догляду за текстилем.

Чим прати білі та кольорові рушники

Для рушників важливі колір і дозволений догляд. Ariel рекомендує для білих речей, зокрема рушників, засоби з відбілювальними компонентами, а для кольорових - без них.

Орієнтуватися можна так:

Білі рушники - порошок для білих речей, якщо дозволене відбілювання.

- порошок для білих речей, якщо дозволене відбілювання. Кольорові рушники - гель або порошок для кольорових тканин без відбілювача.

- гель або порошок для кольорових тканин без відбілювача. Темні рушники - засіб для кольорової чи темної білизни.

Рушники можна прати й гелем - перевірте, для яких тканин і кольорів він призначений.

Що обрати для синтетики та спортивного одягу

Для кольорової синтетики можна обрати рідкий засіб із відповідним маркуванням.

Для синтетичного спортивного одягу UNIQLO рекомендує використовувати спеціальний засіб і прати речі за температури не вище 30 градусів. Для інших виробів орієнтуйтеся на їхні ярлики: універсальної вимоги прати всю синтетику лише гелем або спеціальним засобом немає.

Порошок також підходить для деяких речей із поліестеру та його сумішей, якщо засіб призначений для такого матеріалу.

Коли зручніші порошок, гель або капсули

Для плям від землі та жиру можуть знадобитися різні засоби.

Як пояснює Whirlpool , вибір засобу залежить і від типу забруднення:

Порошок добре підходить для видалення бруду, зокрема землі та глини. Проте в холодній воді деякі порошки розчиняються гірше й можуть залишати сліди.

добре підходить для видалення бруду, зокрема землі та глини. Проте в холодній воді деякі порошки розчиняються гірше й можуть залишати сліди. Гель або рідкий засіб легше розчиняється за низької температури та зручний для попереднього оброблення жирних плям.

легше розчиняється за низької температури та зручний для попереднього оброблення жирних плям. Капсули містять заздалегідь відміряну порцію концентрованого засобу, однак їхню кількість потрібно підбирати за інструкцією виробника.

Капсули можна використовувати для рушників і синтетичного одягу, якщо вони підходять для відповідного типу тканини та температури.

За рекомендаціями Американського інституту очищення (ACI) , капсули потрібно:

класти безпосередньо в барабан перед завантаженням білизни;

не додавати у відсік для порошку чи гелю;

брати лише сухими руками;

не розрізати й не проколювати оболонку.

Капсули не використовують для ручного прання або попереднього оброблення плям. Зберігати їх потрібно в оригінальній закритій упаковці, недоступній для дітей.

Чому кондиціонер підходить не всім речам

Кондиціонер може зробити рушники м'якшими, але знизити їхню здатність вбирати воду.

У порадах LG рекомендують уникати кондиціонера під час прання рушників та використовувати спеціальний режим для них, якщо він передбачений у машині.

Для спортивного одягу також можуть діяти обмеження. Наприклад, Nike не рекомендує використовувати кондиціонер для спортивних тканин, які відводять вологу. Він може залишати на волокнах наліт, через який матеріал гірше виконує свої функції.

Що перевірити перед пранням

Перед пранням перевірте ярлик на речі.

Міжнародна асоціація GINETEX пояснює, що цифра всередині символу прання означає максимально допустиму температуру, а лінії під ним вказують на необхідність делікатнішого режиму.

Окремо перевірте трикутник на ярлику:

Порожній трикутник - дозволяє використання кисневих і хлорних відбілювачів.

- дозволяє використання кисневих і хлорних відбілювачів. Трикутник із двома похилими лініями - дозволяє лише кисневі відбілювачі.

- дозволяє лише кисневі відбілювачі. Перекреслений трикутник - означає, що відбілювання заборонене. У такому разі обирайте засіб без відбілювальних компонентів.

Перед запуском машини перевірте: