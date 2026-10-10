Чому після прання залишаються білі та жирні плями: пояснення і поради від Samsung та Whirlpool

Плями на щойно випраному одязі можуть з’являтися через надлишок прального засобу, неправильне використання кондиціонера або забруднення всередині машини. Іноді причина - барвник з інших речей чи забруднення, яке не вдалося відіпрати.

Styler розповідає, що перевірити перед наступним пранням і як запобігти появі плям.

Вигляд слідів допомагає звузити перелік можливих причин, але не визначає їх однозначно. Наприклад, маслянисту пляму може залишити як кондиціонер, так і жир, що був на тканині до прання.

Білі розводи - можливі залишки прального засобу

У Whirlpool пояснюють, що білі грудочки та наліт можуть залишатися через надлишок засобу або його недостатнє розчинення. Зокрема, порошок може гірше розчинятися в надто холодній воді.

Водночас не кожен білий слід - це порошок. Схожий вигляд можуть мати ворсинки або відкладення, що утворюються при взаємодії забруднень на тканині з пральним засобом.

Перед наступним пранням:

Відмірюйте засіб за рекомендаціями на упаковці з урахуванням кількості білизни, ступеня забруднення та жорсткості води.

Перевірте, чи підходить засіб для вашої машини та обраної температури.

Не підвищуйте температуру навмання: вона має бути допустимою для тканини.

Якщо наліт уже залишився: скористайтеся додатковим полосканням або повторно виперіть річ відповідно до вказівок на ярлику.

Жирні та маслянисті плями - кондиціонер або забруднення на тканині

За поясненням Samsung , кондиціонер може залишати маслянисті плями, якщо налити його безпосередньо на одяг, у неправильний відсік або більше рекомендованої кількості. Ще одна можлива причина - забруднений чи заблокований лоток.

Водночас у LG пояснюють, що креми, олії для тіла та харчові жири можуть залишатися на тканині після прання. Тому помітний слід не обов’язково виник у машині.

Перед наступним пранням:

Наливайте кондиціонер у відповідний відсік і дотримуйтеся дозування. Позначка MAX - верхня межа наповнення, а не обов’язкова доза для кожного прання.

Промийте лоток за інструкцією до машини.

Оглядайте одяг перед завантаженням. Жирні ділянки попередньо обробляйте засобом, призначеним для відповідного типу плями й тканини, дотримуючись його інструкції.

Сірі плями - перевірте чистоту машини та завантаження

У AEG серед можливих причин сірих слідів виокремлюють залишки мийного засобу, забруднену машину та перевантажений барабан. Надмірна кількість білизни може перешкоджати повноцінному полосканню, через що залишки засобу та бруду осідають на речах.

Також виробник радить сортувати речі за ступенем забруднення: під час спільного прання сильно забруднених і відносно чистих тканин бруд може переноситися між ними та залишати сірі сліди.

Перед наступним пранням:

Перевірте допустиме завантаження для обраної програми в інструкції - воно може бути меншим за максимальну місткість машини.

Періть сильно забруднені речі окремо від відносно чистих.

Огляньте лоток, барабан і складки ущільнювача на наявність нальоту та сміття.

Очистіть доступні деталі за інструкцією та запустіть передбачений виробником цикл догляду з порожнім барабаном.

Якщо на одязі регулярно залишаються сліди засобу, перевірте дозування та за потреби оберіть додаткове полоскання.

Кольорові плями - можливе перенесення барвника

Під час спільного прання барвник може переходити з одних тканин на інші. Через це світлі речі змінюють відтінок або вкриваються кольоровими плямами.

Перед наступним пранням: сортуйте білизну та періть темні речі окремо від білих і світлих. Дотримуйтеся вказівок на ярликах, зокрема рекомендації прати окремо.

Також перевіряйте кишені: залишені ручка, маркер чи помада можуть забруднити речі.

Жовті та руді сліди - можлива проблема з водою

Жовті, помаранчеві або червонуваті плями можуть бути пов’язані із залізом чи марганцем у воді або іржавими трубами. Сам колір сліду не доводить, що іржавіє барабан.

Що перевірити: чи немає у воді з крана осаду або іржавого забарвлення. Якщо помітили такі зміни, зверніться до служби водопостачання чи сантехніка. Якщо виявили корозію самої машини - до сервісу.

Світлі ділянки на кольоровій тканині - можливе знебарвлення

Хлорний відбілювач може залишати незворотні світлі ділянки на кольоровій тканині. Причиною таких прям може бути пряме потрапляння відбілювача на одяг, неправильний відсік і надмірну кількість засобу.

Перед наступним пранням: перевіряйте, чи дозволене відбілювання на ярлику речі та чи підходить конкретний засіб для цієї тканини. Використовуйте його лише способом, передбаченим інструкцією до засобу та машини.

Якщо тканина вже втратила барвник: повторне прання його не відновить.

Що робити після прання та коли потрібне звернення до сервісу

Виймайте мокру білизну після завершення циклу. Для просушування машини залишайте дверцята та лоток трохи прочиненими, якщо це передбачено інструкцією до моделі.

Якщо плями повторюються після рекомендованого догляду, а машина погано зливає воду, показує помилку або має видимі пошкодження, зверніться до сервісу.